ETV Bharat / state

Alwar Murder : लूट के दौरान नींद खुली तो हाथ-पैर बांधकर बुजुर्ग का मुंह दबा दिया, दो डिटेन और दो नाबालिग निरुद्ध

हत्या का पुलिस ने 12 घंटे में किया खुलासा ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खदाना मोहल्ला स्थित एक मकान में गुरुवार को बुजुर्ग की निर्मम हत्या के प्रकरण का अलवर पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा करते हुए दो आरोपियों को डिटेन किया है. साथ ही एक फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस दबिश दे रही रही है. फिलहाल, पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है. यह है पूरा मामला : गुरुवार देर रात शहर के खदाना मोहल्ला स्थित एक मकान में एक बुजुर्ग व्यक्ति के मर्डर की सूचना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी. घटना के बाद मौके पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी जांच के लिए पहुंचे थे. पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि बुजुर्ग की हत्या के प्रकरण में मृतक के बेटे विकास अग्रवाल की ओर से शिकायत दी गई थी, जिस पर अनुसंधान के दौरान पांच लोगों के नाम सामने आए. अलवर पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar) उन्होंने बताया कि कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को डिटेन किया गया है, 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया. वहीं, इस प्रकरण में एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है. उन्होंने बताया कि बदमाशों ने पहले सुनियोजित तरीके से घटनास्थल की रेकी की और प्लानिंग कर घटना को अंजाम दिया. उन्होंने बताया कि बदमाशों को पता था कि बुजुर्ग व्यक्ति इस मकान में अकेले रहते हैं और उनके पास कैश रहता है. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक अनुसंधान में ज्ञात हुआ कि आरोपियों ने घटना को बुधवार देर रात करीब 12 बजे अंजाम दिया.