Alwar Murder : लूट के दौरान नींद खुली तो हाथ-पैर बांधकर बुजुर्ग का मुंह दबा दिया, दो डिटेन और दो नाबालिग निरुद्ध
बुजुर्ग की निर्मम हत्या का पुलिस ने 12 घंटे में किया खुलासा. सामने आए चौंकाने वाले खुलासे.
Published : July 10, 2026 at 5:50 PM IST
अलवर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खदाना मोहल्ला स्थित एक मकान में गुरुवार को बुजुर्ग की निर्मम हत्या के प्रकरण का अलवर पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा करते हुए दो आरोपियों को डिटेन किया है. साथ ही एक फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस दबिश दे रही रही है. फिलहाल, पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है.
यह है पूरा मामला : गुरुवार देर रात शहर के खदाना मोहल्ला स्थित एक मकान में एक बुजुर्ग व्यक्ति के मर्डर की सूचना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी. घटना के बाद मौके पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी जांच के लिए पहुंचे थे. पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि बुजुर्ग की हत्या के प्रकरण में मृतक के बेटे विकास अग्रवाल की ओर से शिकायत दी गई थी, जिस पर अनुसंधान के दौरान पांच लोगों के नाम सामने आए.
उन्होंने बताया कि कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को डिटेन किया गया है, 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया. वहीं, इस प्रकरण में एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है. उन्होंने बताया कि बदमाशों ने पहले सुनियोजित तरीके से घटनास्थल की रेकी की और प्लानिंग कर घटना को अंजाम दिया. उन्होंने बताया कि बदमाशों को पता था कि बुजुर्ग व्यक्ति इस मकान में अकेले रहते हैं और उनके पास कैश रहता है. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक अनुसंधान में ज्ञात हुआ कि आरोपियों ने घटना को बुधवार देर रात करीब 12 बजे अंजाम दिया.
ऐसे दिया वारदात को अंजाम : अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि बदमाशों ने पीछे से घुसकर मकान में लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की. इस दौरान बुजुर्ग व्यक्ति दिनेश अग्रवाल की नींद खुल गई, जिसके बाद बदमाशों ने उनके हाथ पैर बांधकर उनका मुंह दबा दिया, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया दम घुटने व सांस रुकने से मौत होना सामने आया है.
पुलिस अधीक्षक चौधरी ने बताया कि अनुसंधान में ज्ञात हुआ कि बदमाश बड़ी मात्रा में मौके से सिक्के लेकर गए. जिसके बाद आपस में पांच हिस्सों में बराबर 4-5 हजार रुपए बांटे लिए ओर दुकान पर बेच दिए. उन्होंने बताया कि अनुसंधान किया जा रहा है कि आरोपियों ने किस दुकानदार को सिक्के बेचे. पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि बुधवार रात करीब 11 बजे मृतक दिनेश अग्रवाल के बेटे विकास उन्हें घर पर छोड़कर गए.
पढे़ं : अलवर में खौफनाक वारदात: बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस
इसके बाद आरोपियों ने रात करीब 12 बजे घटना को अंजाम दिया. उन्होंने बताया कि इस घटना में साक्ष्य जुटाने के लिए मौके पर एफएसएल टीम व डॉग स्क्वायड टीम को भी बुलाया गया. पुलिस सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर अनुसंधान कर रही है. उन्होंने बताया कि इस प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लेकर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने की प्रयास किए जाएंगे.
मृतक को अंकल बोलते थे आरोपी : पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि पूछताछ में मालूम हुआ कि आरोपी मृतक से परिचित थे. वह उन्हें अंकल शब्द कहकर पुकारते थे. उन्होंने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले कुछ युवक मृतक के आसपास के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि आरोपियों का अपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, जिसमें ज्ञात हुआ है कि आरोपी पूर्व में कुछ चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं.