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छोटे भाई की मौत का समाचार सुनकर आधे घंटे बाद बड़े भाई ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार

गोपाल स्वस्थ थे, जबकि द्वारका लाल फेफड़े और श्वसन तंत्र की बीमारियों से पीड़ित थे. लंबे समय से उनका इलाज भी चल रहा था.

बड़े भाई गोपाल और छोटे भाई द्वारका
बड़े भाई गोपाल और छोटे भाई द्वारका (सोर्स- परिवार)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2026 at 10:28 AM IST

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कोटा : छोटे भाई के गम में बड़े भाई की मौत का मामला कोटा के बोरखेड़ा इलाके में सामने आया है. मामले के अनुसार 75 वर्षीय छोटे भाई की उपचार के दौरान मौत हो गई थी. ये समाचार सुनने के आधे घंटे में ही 80 वर्षीय बड़े भाई की भी मौत हो गई. इसके बाद दोनों का अंतिम संस्कार एक चिता पर बोरखेड़ा मुक्तिधाम में किया है.

बोरखेड़ा इलाके के रहने वाले राजेंद्र का कहना है कि उनके पिता 75 वर्षीय द्वारका लाल थे, जिनकी तबीयत बिगड़ने पर रविवार को एमबीएस अस्पताल लेकर गए थे. यहां पर उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसकी सूचना उन्होंने घर पर दी. ये सुनते ही उसके ताऊ और मृतक के बड़े भाई गोपाल लाल असहज हो गए. थोड़ी देर में ही उनकी भी मृत्यु हो गई. हालांकि, गोपाल स्वस्थ थे, जबकि द्वारका लाल फेफड़े और श्वसन तंत्र की बीमारियों से पीड़ित थे. लंबे समय से उनका इलाज भी चल रहा था.

पढ़ें. जमीनी विवाद में छोटे भाई की हत्या, बहन ने बड़े भाई-भाभी व दो भतीजों पर दर्ज करवाया केस

राजेंद्र का कहना है कि उनके पिता द्वारका लाल की उम्र 75 साल थी, जबकि उनके ताऊ की गोपाल की उम्र 80 साल थी. दोनों का बचपन साथ में ही बीता और उसके बाद साथ-साथ बोरखेड़ा इलाके में दोनों के मकान हैं. दोनों भाई को एक दूसरे से काफी लगाव था. द्वारका लाल सब्जी बेचने का काम करते थे. वहीं, गोपाल की दो बेटियां हैं, जिनमें से एक बेटी उनके पास रहती है. दोनों भाइयों की मौत हो जाने के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. परिजनों ने तय किया कि एक ही चिता पर दोनों भाइयों को मुखाग्नि दी जाए. इस घटना के बाद हर कोई दोनों भाइयों के आपसी प्रेम की बात सुनकर सन्न रह गया

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MAN DIES AFTER DEATH OF BROTHER
DEMISE OF YOUNGER BROTHER
छोटे भाई की मौत के बाद बड़े की मौत
भाई के जाने का गम नहीं सह सका भाई
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