नशे में सर्वनाश; जौनपुर में मामूली बात पर भाई की हत्या,आरोपी गिरफ्तार
सीओ शाहगंज अजीत चौहान ने बताया कि आपसी मारपीट में एक युवक की मौत हुई है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 11:13 AM IST|
Updated : February 12, 2026 at 11:46 AM IST
जौनपुर: दो भाइयों के बीच मामूली विवाद हिंसक झगड़े में बदल गई. बड़े भाई ने बहस कर रहे छोटे भाई का गला इतना कसकर दबा दिया कि छोटे भाई की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हत्यारोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया गया.
सीओ शाहगंज अजीत चौहान ने बताया कि घटना जौनपुर जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र में ताखा पूरब गांव की है. मृतक की पहचान सुदर्शन यादव (25) पुत्र विजय राज यादव, निवासी ताखा पूरब गांव के तौर पर हुई.
सुदर्शन का अपने बड़े भाई अरविंद यादव से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि उस समय दोनों शराब के नशे में थे. मामूली कहासुनी देखते-देखते मारपीट में बदल गई और इसी दौरान बड़े भाई ने छोटे भाई की गला दबाकर जान ले ली.
घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई. ग्रामीणों की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
सीओ शाहगंज अजीत चौहान ने बताया कि आपसी मारपीट में एक युवक की मौत हुई है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना के बाबत उससे पूछताछ की जा रही है. पीएम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा.
मुंबई से लौटा था सुदर्शन: परिजनों के मुताबिक, सुदर्शन यादव मुंबई में रहकर काम करता था. करीब एक सप्ताह पहले ही वह गांव लौटा था. अचानक हुई इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है और सन्नाटा पसरा हुआ है.
यह भी पढ़ें: कमरू जमाल ने राहुल बनकर महिला को फंसाया; शारीरिक शोषण, सेक्स रैकेट चलाने का आरोप