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गोरखपुर: मां के ब्रह्मभोज को लेकर दो भाइयों में विवाद, बड़े ने छोटे को मारी गोली

मामूली विवाद पर बड़े भाई ने छोटे की गोली मार कर हत्या कर दी.

गोरखपुर में बड़े भाई ने छोटे को मारी गोली
गोरखपुर में बड़े भाई ने छोटे को मारी गोली (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 6:37 PM IST

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गोरखपुर: पिपराइच थाना क्षेत्र के बड़की रेवतहिया गांव में, मां के ब्रह्मभोज को लेकर दो भाइयों के बीच हुए विवाद में बड़े भाई ने छोटे को गोली मार कर हत्या कर दी. घटना के बाद गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है.

पिपराइच थाना प्रभारी विवेक त्रिवेदी के अनुसार, रेवतहिया गांव निवासी शुभम शर्मा की मां का हाल ही निधन हुआ है, मंगलवार को ब्रह्मभोज होना था, जिसकी तैयारी चल रही थी. कार्यक्रम को लेकर दो भाइयों में लगातार तकरार हो रही थी.

दरअसल दोनों भाई अलग अलग ब्रह्मभोज करना चाहते थे, जिसको लेकर मंगलवार को विवाद ज्यादा बढ़ गई. इसी दौरान दुर्विजय शर्मा ने तमंचे से शुभम शर्मा पर फायर कर दिया, गोली लगते ही शुभम शर्मा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े.

घटना के बाद घर में कोहराम मच गया, परिजन आनन फानन में घायल शुभम शर्मा को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पिपराइच थाना प्रभारी विवेक त्रिवेदी मौके पर पहुंचे और परिजनों के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्यवाई शुरू कर दी है. मामले के बाद से शुभम शर्मा की मंगेतर का रो-रोकर बुरा हाल है.

मां के ब्रह्मभोज में पहुंचे रिश्तेदार और गांव वाले इस घटना के बाद से स्तब्ध हैं. पिता भी खामोश हैं. यह देखकर कि पत्नी गई सो अलग, अब बेटा भी चला गया, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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