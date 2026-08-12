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दुर्ग में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या, पुलिस ने किया अरेस्ट, महिला मित्र के घर पर मृत मिला युवक

दुर्ग में भाई ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी.वहीं ब्वॉयफ्रेंड का शव युवती की छत पर मिला है.

Elder brother murders younger
दुर्ग में हत्या और संदिग्ध मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2026 at 4:52 PM IST

3 Min Read
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दुर्ग : दुर्ग जिले के इंदिरा नगर बघेरा में पैसों के लेनदेन को लेकर दो सगे भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ गया. बड़े भाई ने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. हमले में छोटे भाई की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया. मृतक की पहचान 26 वर्षीय कैलाश देवांगन निवासी इंदिरा नगर बघेरा के रूप में हुई है, जबकि आरोपी उसका बड़ा भाई देवेंद्र देवांगन है.

आरोपी को मौके से किया गया गिरफ्तार

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी के मुताबिक पुलिस ने घटनास्थल की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है .आरोपी देवेंद्र को मौके से गिरफ्तार किया गया है.

police arrested the accused
आरोपी को मौके से पुलिस ने किया गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस विवाद की वास्तविक वजह, घटना के समय दोनों भाइयों के बीच हुई बातचीत और पैसों के लेनदेन से जुड़े पूरे मामले की जांच कर रही है. परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए गए हैं और ई-साक्ष्य भी तैयार किए गए हैं. मामले में आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी

Photograph of the deceased
मृतक की तस्वीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हत्या का कारण पैसों का लेन-देन

बताया जा रहा है कि दोनों भाई बघेरा इलाके में चॉइस सेंटर संचालित करते थे. सेंटर से होने वाले पैसों के लेनदेन को लेकर दोनों के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था. सुबह इसी विवाद को लेकर दोनों भाइयों के बीच फिर कहासुनी हुई.विवाद बढ़ने पर देवेंद्र ने घर में रखी कुल्हाड़ी उठाकर कैलाश पर हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने के बाद कैलाश मौके पर ही गिर पड़ा. आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस टीम जब घटनास्थल पर पहुंची, तब तक कैलाश की मौत हो चुकी थी.

दुर्ग में हत्या और संदिग्ध मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गर्लफ्रेंड के घर की छत पर मिला युवक का शव

अंजोरा चौकी इलाके में सिद्धांत दान नाम के युवक का शव उसकी महिला मित्र एंजलीना तंवर के घर की छत पर मिला. सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि सिद्धांत और अंजलिना पुराने दोस्त थे. सिद्धांत करीब दो दिन पहले ही अपनी महिला मित्र के घर पहुंचा था. देर रात एंजलिना, निमिषा, सिद्धांत, गौरव और ग्रेसी समेत अन्य युवक-युवतियां पार्टी कर रहे थे. इसी दौरान शराब पार्टी के बीच सिद्धांत और एंजलिना के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया.विवाद बढ़ने के बाद सिद्धांत गुस्से में घर की छत पर चला गया.


कुछ देर बाद एंजलिना उसे तलाशते हुए छत पर पहुंची, जहां सिद्धांत बेसुध हालत में पड़ा मिला. इसके बाद उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. फिलहाल सिद्धांत की मौत की असली वजह क्या है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पार्टी में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों को लेकर स्थिति और साफ हो सकेगी.

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