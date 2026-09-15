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रिश्तों का कत्ल: बड़े भाई ने कुदाल से हमला कर छोटे भाई की कर दी हत्या

रांची में विवाद के चलते चलते बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

RANCHI MURDER CASE
मृतक के परिजन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2026 at 4:31 PM IST

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Updated : September 15, 2026 at 4:38 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली हत्या की घटना सामने आई है. पारिवारिक विवाद के बाद बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई पर कुदाल से जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया.

बेटे की मौत से आहत रहने की बात

रांची के रातू इलाके में बड़े भाई गंदू उरांव ने अपने ही छोटे भाई विक्रम की बड़ी बेरहमी से मंगलवार को कुदाल से हत्या कर दी. घटना रातू के चिपरा इलाके की है. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि एक साल पहले विक्रम उरांव ने खेत मे करंट लगा कर रखा था. करंट के चपेट में आने की वजह से गंदू उरांव के इकलौते बेटे की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद से ही दोनों परिवारों में बातचीत बंद हो गई थी और दुश्मनी कायम हो गई थी. ग्रामीणों से पूछताछ के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली कि अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए ही मंगलवार को गंदू उरांव ने अपने छोटे भाई विक्रम की कुदाल से मारकर हत्या कर दी.

विक्रम की पत्नी ने देखा बड़े भाई को भागते हुए

मृतक की पत्नी के अनुसार, घटना के बाद आरोपी भाई को भागते हुए देखा गया. शक होने पर जब वह आसपास के लोगों के साथ खेत में पहुंची तो वहां विक्रम उरांव का शव पड़ा मिला. इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई.

पुलिस जांच में जुटी

घटना के बाद रातू थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पुलिस आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. रातू थाना प्रभारी आदिकांत महतो ने बताया कि पीड़ित परिवार के द्वारा अभी तक थाने में लिखित शिकायत नहीं दी गई है. विक्रम की पत्नी ने उसके बड़े भाई को खेत से भागते हुए देखा था जिसके बाद यह पता चला कि बड़े भाई ने विक्रम की हत्या की है. आरोपी के पकड़े जाने के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा.

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Last Updated : September 15, 2026 at 4:38 PM IST

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