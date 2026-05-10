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10 गज जमीन के लिए बड़ा भाई बना कसाई, बेटों संग मिलकर छोटे भाई को ईंट से कूचा

मां की तहरीर पर नवाबगंज थाने में अजब शाह, शोएब और साहिल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज

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10 गज जमीन के लिए बड़ा भाई बना कसाई, बेटों संग मिलकर छोटे भाई को ईंटों से कूचकर मार डाला (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 6:10 PM IST

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बरेली: नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सिंजोलिया में महज 10 गज जमीन के विवाद ने रिश्तों को खून से रंग दिया. जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चल रहे पारिवारिक कलह में बड़े भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर छोटे भाई पर जानलेवा हमला कर दिया. आरोप है कि विवाद के दौरान बड़े भाई और उसके बेटों ने छोटे भाई की ईंटों से मारकर निर्मम हत्या कर दी. इस वारदात के बाद से गांव में सनसनी फैल गई है और मृतक के परिवार में कोहराम मचा है.

जानकारी के मुताबिक 35 वर्षीय इरफान अपने परिवार के साथ पुश्तैनी घर में रहता था. घर के एक हिस्से और करीब 10 गज जमीन को लेकर भाइयों के बीच लंबे समय से तकरार चल रही थी. इस विवाद को सुलझाने के लिए कई बार पंचायतें भी हुईं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका. आखिरकार यही मामूली सी जमीन रिश्तों के कत्ल की वजह बन गई.

शनिवार रात से शुरू हुआ था विवाद

मृतक की पत्नी नसरीन ने बताया कि लड़ाई की शुरुआत शनिवार रात से हुई, जब बड़े भाई अजब शाह ने विवादित हिस्से की दीवार गिरानी शुरू कर दी. इरफान ने जब इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी. आरोप है कि देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि अजब शाह ने अपने बेटों शोएब और साहिल के साथ मिलकर इरफान पर हमला बोल दिया.

इरफान के सिर पर ईंट से किया था वार

परिजनों का आरोप है कि हमले के दौरान इरफान के सिर पर ईंट से जोरदार वार किए गए. ईंट का नुकीला हिस्सा सिर में धंसने के कारण इरफान मौके पर ही लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. आनन-फानन में परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद मृतक की पत्नी और मां का रो-रोकर बुरा हाल है. नसरीन ने कहा कि महज कुछ गज जमीन के लिए उनके पति की जान ले ली गई. इरफान मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था और उसके पीछे पत्नी व दो साल का मासूम बेटा रह गया है.


हत्या का मुकदमा दर्ज

मृतक की मां की तहरीर पर नवाबगंज थाने में अजब शाह, शोएब और साहिल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि अन्य की तलाश में दबिश दी जा रही है. इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में कार्रवाई जारी है. आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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