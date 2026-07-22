कोरबा में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या, वारदात के बाद फरार हुआ आरोपी
चिकन चावल की पार्टी के दौरान दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ जो खूनी संघर्ष में बदल गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 22, 2026 at 7:50 PM IST
कोरबा: बांगो थाना क्षेत्र के वनांचल ग्राम पंचायत लेपरा में मंगलवार रात बड़ी वारदात घट गई. बड़े भाई ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी मारकर यहां हत्या कर दी. चिकन और चावल खाने के दौरान दोनों भाइयों में विवाद हुआ जो खूनी संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि बड़े भाई ने घर के भीतर रखे टंगिया से छोटे भाई पर जानलेवा वार कर दिया.
हिंसक हो गया विवाद दो भाइयों का विवाद
जानकारी के अनुसार मंगलवार रात करीब 9 से 10 बजे के बीच ग्राम लेपरा निवासी कैलाश धनवार, उम्र 45 वर्ष और उसके छोटे भाई मथुरा धनवार, उम्र 42 वर्ष, दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे. मुर्गा भात की दावत का इंतजाम किया गया था. इसी दौरान खाने-पीने की बात को लेकर ही दोनों में विवाद हुआ. देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया और कैलाश धनवार ने टंगिया से मथुरा धनवार पर ताबड़तोड़ वार कर दिया. हमले में मथुरा धनवार गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया.
एम्बुलेंस ने घायल को पहुंचाया अस्पताल
घटना के बाद परिजनों ने तत्काल 108 एंबुलेंस की मदद से घायल को अस्पताल के लिए रवाना किया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही बांगो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.आरोपी कैलाश धनवार फरार हो गया है. बताया जा रहा है कि आरोपी की पत्नी भी उसके साथ फरार है.
रात के वक्त खाना खाने के दौरान दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ. विवाद के दौरान बड़े भाई ने छोटे भाई पर घर में रखी टंगिया से वार कर दिया. घटना में छोटे भाई की मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है: नीतीश कुमार ठाकुर, एएसपी, कटघोरा
फरार आरोपी की जारी है तलाश
पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.
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