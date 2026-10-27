मोबाइल देखने के विवाद में बड़े भाई ने किया छोटे भाई का मर्डर, गिरफ्त में आरोपी
धमतरी में मोबाइल देखने के विवाद में हत्या की बात सामने आई है. पुलिस ने बड़े भाई को गिरफ्तार किया है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 7:06 PM IST
धमतरी : मोबाइल देखने की मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की जान ले ली. धमतरी जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम फरसगांव में हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक की उम्र महज 16 साल थी. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 19 वर्षीय आरोपी बड़े भाई कैलाश सोरी को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना 25 अक्टूबर की रात की है. खाना खाने के बाद कैलाश सोरी और उसका छोटा भाई कुंदन सोरी घर के आंगन में बैठकर मोबाइल देख रहे थे. इसी दौरान मोबाइल देखने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और बड़े भाई कैलाश ने डंडे से छोटे भाई कुंदन के सिर और पीठ पर वार कर दिया. हमले में कुंदन जमीन पर गिर पड़ा. उसके माथे और पैर में भी चोट आई. बाद में उसकी मौत हो गई.
26 अक्टूबर से शुरू हुआ पुलिस का एक्शन
घटना की जानकारी 26 अक्टूबर को मिलने के बाद खल्लारी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की. पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. डॉक्टर से मिली शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक पाए जाने के बाद पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर जांच शुरू की.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी कैलाश सोरी, पिता जैतराम सोरी, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम फरसगांव को 27 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजने की प्रक्रिया में जुटी है.
मोबाइल देखने की बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ था. इस दौरान बड़े भाई ने छोटे भाई पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम की शॉर्ट रिपोर्ट में मृत्यु हत्यात्मक पाए जाने के बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है- शैलेंद्र पांडेय, एएसपी
इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि छोटी-छोटी बातों पर बढ़ता गुस्सा किस तरह गंभीर और दुखद परिणाम में बदल सकता है. जिस घर में दोनों भाई साथ रहते थे, वहीं एक मामूली विवाद ने परिवार को कभी न भरने वाला जख्म दे दिया.