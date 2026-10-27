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मोबाइल देखने के विवाद में बड़े भाई ने किया छोटे भाई का मर्डर, गिरफ्त में आरोपी

धमतरी मोबाइल विवाद में मर्डर ( ETV BHARAT )

धमतरी : मोबाइल देखने की मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की जान ले ली. धमतरी जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम फरसगांव में हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक की उम्र महज 16 साल थी. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 19 वर्षीय आरोपी बड़े भाई कैलाश सोरी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना 25 अक्टूबर की रात की है. खाना खाने के बाद कैलाश सोरी और उसका छोटा भाई कुंदन सोरी घर के आंगन में बैठकर मोबाइल देख रहे थे. इसी दौरान मोबाइल देखने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और बड़े भाई कैलाश ने डंडे से छोटे भाई कुंदन के सिर और पीठ पर वार कर दिया. हमले में कुंदन जमीन पर गिर पड़ा. उसके माथे और पैर में भी चोट आई. बाद में उसकी मौत हो गई.