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मकान विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को गोलियों से भूना, फिर सरेंडर करने SP कार्यालय पहुंचा

आरोप है कि सुरेश सिंह ने अपने लाइसेंसी हथियार से छोटे भाई सोमनाथ सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से सोमनाथ सिंह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े. उन्हें दो गोलियां लगीं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. गोली चलने की आवाज सुनते ही गांव में दहशत फैल गई और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई.

मिली जानकारी के अनुसार, दोनों भाइयों के बीच मकान को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी विवाद को सुलझाने के लिए शनिवार की सुबह गांव में पंचायत बुलाई गई थी. हालांकि, पंचायत में दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी और मामला अनसुलझा रह गया. बताया जाता है कि पंचायत समाप्त होने के कुछ घंटे बाद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.

इसके बाद सुरेश सिंह लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ वैशाली एसपी कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया, पुलिस जांच में जुटी है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

मकान विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच चल रहा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि मकान विवाद में सेवानिवृत्त आर्मी जवान सुरेश सिंह (65) ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी. मृतक की पहचान सोमनाथ सिंह (60) के रूप में हुई है. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई.

घटनास्थल से पांच खोखा बरामद

घटना की सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा, सदर एसडीपीओ-2 गोपाल मंडल, एफएसएल की टीम तथा करताहां और लालगंज थाने की पुलिस बड़ी संख्या में जवानों के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस और एफएसएल की टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लगी है. घटनास्थल से पांच खोखा बरामद किया गया है. हत्या के पीछे के कारणों और घटनाक्रम की जांच की जा रही है. घटना के बाद गांव में तनाव और मातम का माहौल है.

रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat)

मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि करताहां थाना क्षेत्र के धनुषी गांव की घटना की घटना है, करताहां थाना पुलिस को सूचना मिली कि सुरेश प्रसाद सिंह ने अपने छोटे भाई की गोलीमार कर हत्या कर दी है. सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. जहां सोमनाथ सिंह मृत अवस्था में पाए गए. पुलिस ने शव को अपने कब्जे ले लिया है.

''लोगों से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि आरोपी रिटायर्ड जवान सुरेश प्रसाद सिंह और मृतक के बीच मकान और जमीन को लेकर विवाद था. इसी कारण सुरेश प्रसाद ने अपने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या की गई. घटनास्थल से 5 खोखा बरामद हुआ है. लेकिन मृतक के शरीज पर गोली के दो जख्म हैं.''- गोपाल मंडल, सदर एसडीपीओ 2

पंचायत के बाद भी मामला नहीं सुलझा

पुलिस अधिकारी गोपाल मंडल ने आगे बताया कि मृतक तीन भाई है, एक भाई अलग रहता है उसे इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. सुरेश सिंह और सोमनाथ सिंह के बीच विवाद चल रहा था. आपस में कई बार पंचायत भी हुई थी लेकिन विवाद सुलझा नहीं था. घटना के बाद आरोपी सुरेश सिंह सीनियर एसपी के ऑफिस पहुंचा और लाइसेंसी हथियार के साथ सरेंडर किया. बाद में करताहां पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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