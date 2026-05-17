कानपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की, सिर पर मारी ईंट, शराब ने नशे में आया था घर
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 8:23 PM IST
कानपुर : चौबेपुर थाना क्षेत्र के सहज्योरा गांव में शनिवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मामूली बात पर हुए झगड़े में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी. दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई. इस घटना के बाद से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है और परिवार में मातम पसरा है.
मृतक की पहचान 28 वर्षीय शैलेंद्र तिवारी उर्फ संतु के रूप में हुई है, जो अविवाहित था. वह अपने पिता श्रीमन नारायण तिवारी और शादीशुदा बड़े भाई नरेश तिवारी के साथ रहता था. शनिवार शाम को शैलेंद्र कथित तौर पर शराब के नशे में घर लौटा था. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों भाइयों में बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया.
आरोप है कि मारपीट के दौरान बड़े भाई नरेश ने शैलेंद्र के सिर पर ईंट से जोरदार वार किया. चोट लगते ही शैलेंद्र लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. वारदात के बाद काफी समय तक घायल युवक मौके पर ही पड़ा तड़पता रहा. स्थानीय लोगों का कहना है कि उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था, हालांकि पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा ने बताया, शुरुआती जांच में मृतक के नशे में होने की बात सामने आई है. फिलहाल परिवार की तरफ से कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने और परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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