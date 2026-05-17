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कानपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की, सिर पर मारी ईंट, शराब ने नशे में आया था घर

कानपुर : चौबेपुर थाना क्षेत्र के सहज्योरा गांव में शनिवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मामूली बात पर हुए झगड़े में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी. दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई. इस घटना के बाद से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है और परिवार में मातम पसरा है.

मृतक की पहचान 28 वर्षीय शैलेंद्र तिवारी उर्फ संतु के रूप में हुई है, जो अविवाहित था. वह अपने पिता श्रीमन नारायण तिवारी और शादीशुदा बड़े भाई नरेश तिवारी के साथ रहता था. शनिवार शाम को शैलेंद्र कथित तौर पर शराब के नशे में घर लौटा था. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों भाइयों में बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया.

आरोप है कि मारपीट के दौरान बड़े भाई नरेश ने शैलेंद्र के सिर पर ईंट से जोरदार वार किया. चोट लगते ही शैलेंद्र लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. वारदात के बाद काफी समय तक घायल युवक मौके पर ही पड़ा तड़पता रहा. स्थानीय लोगों का कहना है कि उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था, हालांकि पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.