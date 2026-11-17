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बिहार में बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या की

डिजाइन फोटो ( ETV Bharat )

बक्सर : बिहार के बक्सर में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया. जिले के सोनवर्षा थाना क्षेत्र के मणियां गांव में मंगलवार की सुबह एक ऐसी वारदात हुई, जिसने खून के रिश्तों को भी शर्मसार कर दिया. जिस भाई के साथ जिंदगी के कई साल गुजारे, रोजी-रोटी के लिए दूसरे प्रदेश में मेहनत की, उसी बड़े भाई ने कथित तौर पर अपने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी.

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