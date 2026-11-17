बिहार में बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या की
Murder In Buxar: बक्सर में बड़े भाई ने छोटे भाई को जबड़े के नीचे मारी गोली, मौके पर मौत, वारदात के बाद फरार. रिपोर्ट-उमेश पांडेय
Published : November 17, 2026 at 1:42 PM IST
बक्सर : बिहार के बक्सर में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया. जिले के सोनवर्षा थाना क्षेत्र के मणियां गांव में मंगलवार की सुबह एक ऐसी वारदात हुई, जिसने खून के रिश्तों को भी शर्मसार कर दिया. जिस भाई के साथ जिंदगी के कई साल गुजारे, रोजी-रोटी के लिए दूसरे प्रदेश में मेहनत की, उसी बड़े भाई ने कथित तौर पर अपने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी.
पारिवारिक विवाद में खूनी संघर्ष
पारिवारिक विवाद में शुरू हुई कहासुनी का अंत हत्या के रूप में हुआ. मृतक की पहचान मणियां गांव निवासी अमित शर्मा (उम्र- 33 वर्ष, पिता- कन्हैया शर्मा) के रूप में हुई है. गोली लगने से अमित की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई, जबकि परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.
जानकारी के मुताबिक, मंगलवार की सुबह अमित और उसके बड़े भाई चंदन शर्मा के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ. देखते ही देखते दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई. बताया जा रहा है कि विवाद इतना गहरा गया कि बड़े भाई चंदन शर्मा ने देसी कट्टा निकालकर छोटे भाई अमित के जबड़े के नीचे गोली मार दी. गोली लगते ही अमित जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
चंद मिनटों की कहासुनी और खत्म हो गया एक जीवन
सुबह घर में शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में खूनी वारदात में बदल गया. जिस परिवार में रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी, वहां अचानक गोली की आवाज गूंज उठी. किसी को संभलने का मौका मिलता, उससे पहले अमित की जान जा चुकी थी. घटना के बाद गांव में हर कोई इस बात से स्तब्ध है कि मामूली पारिवारिक विवाद में एक सगे भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली.
कट्टा फेंककर फरार हुआ आरोपी
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी चंदन शर्मा मौके से फरार हो गया. पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, वह हत्या में इस्तेमाल किए गए देसी कट्टे को झोपड़ी के ऊपर फेंककर वहां से भाग निकला. घटना की सूचना मिलते ही सोनवर्षा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की. वहीं, फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है.
''आपसी एवं पारिवारिक विवाद में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है. फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों, घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और वारदात में इस्तेमाल हथियार की जांच में जुटी है.''- भास्कर रंजन, एसडीपीओ, डुमरांव अनुमंडल
पुणे में साथ करते थे ठेकेदारी
जानकारी के मुताबिक, दोनों भाई पुणे में सेंट्रिंग की ठेकेदारी का काम करते थे. रोजी-रोटी के लिए दोनों का पेशा एक था और पारिवारिक रिश्ता भी बेहद करीबी था. लेकिन मंगलवार की सुबह किस बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि बड़े भाई ने छोटे भाई पर गोली चला दी, इसकी पूरी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस पारिवारिक विवाद के पीछे के कारणों की भी पड़ताल कर रही है. एक ही परिवार के दो भाइयों के बीच हुई इस वारदात ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है.
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