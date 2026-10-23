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दिल्ली के जसोला में संपत्ति विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट, आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार

बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट, इलाके में सनसनी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के सरिता विहार थाना इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां जसोला गांव में जायदाद पर कब्जा करने की नीयत से एक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की सोते समय बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देकर भाग रहे आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

मृतक की पहचान 27 वर्षीय संजय के रूप में हुई है. संजय ने प्रेम विवाह किया था और उसके दो बच्चे हैं. इस शादी से उसका बड़ा भाई ओमप्रकाश काफी नाराज था. बुधवार सुबह ओमप्रकाश अपनी पत्नी और एक अन्य साथी के साथ संजय के घर में जबरन घुस गया. उसने सोते हुए संजय के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया और गले पर चाकू रेतकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे संजय की मौके पर ही मौत हो गई.