दिल्ली के जसोला में संपत्ति विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट, आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार
डीसीपी ने बताया कि सरिता विहार थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.
Published : October 23, 2026 at 3:23 PM IST
नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के सरिता विहार थाना इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां जसोला गांव में जायदाद पर कब्जा करने की नीयत से एक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की सोते समय बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देकर भाग रहे आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
मृतक की पहचान 27 वर्षीय संजय के रूप में हुई है. संजय ने प्रेम विवाह किया था और उसके दो बच्चे हैं. इस शादी से उसका बड़ा भाई ओमप्रकाश काफी नाराज था. बुधवार सुबह ओमप्रकाश अपनी पत्नी और एक अन्य साथी के साथ संजय के घर में जबरन घुस गया. उसने सोते हुए संजय के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया और गले पर चाकू रेतकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे संजय की मौके पर ही मौत हो गई.
मृतक संजय की बड़ी भाभी ने बताया कि बुधवार सुबह मेरे बड़े देवर ओमप्रकाश ने अपनी पत्नी चंदा और एक अन्य साथी के साथ मिलकर सोते हुए छोटे देवर संजय पर जानलेवा हमला कर दिया. संजय ने जब चिल्लाने की कोशिश की, तो हमलावरों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, ताकि आवाज बाहर न जा सके. इसके बाद उन्होंने पूरे परिवार को निशाना बनाया. घर में मौजूद लोगों पर लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिसमें संजय की पत्नी, मेरी सास और मुझे गंभीर चोटें आई हैं. 27 वर्षीय संजय शादीशुदा था और उसके दो छोटे बच्चे हैं. वह अब इस दुनिया में नहीं रहा. हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए, जिसने यह क्रूरता की है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए. मृतक की पत्नी ने बताया कि ओमप्रकाश हमेशा नाराज रहता था. वह पैतृक संपत्ति पर अकेले कब्जा करना चाहता था.
इस मामले पर दक्षिण-पूर्व जिले के डीसीपी विनीत कुमार ने बताया कि सरिता विहार थाना पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए दोनों मुख्य आरोपियों (पति-पत्नी) को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर को पुलिस को जसोला गांव में झगड़े के संबंध में पीसीआर कॉल मिली थी. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. गंभीर रूप से घायल संजय वर्मा को अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें 'ब्रॉट डेड' (मृत) घोषित कर दिया. वहीं घायल पत्नी का इलाज पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल में कराया गया.
घटनास्थल पर दक्षिण-पूर्व जिले की क्राइम टीम और रोहिणी की FSL टीम को बुलाकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए. मृतक की मां जमुना देवी के बयान के आधार पर सरिता विहार थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई. इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपिया को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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