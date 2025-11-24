ETV Bharat / state

कानपुर में छोटे भाई की शादी के पहले बड़े भाई की सड़क हादसे में मौत, इटावा में बस दीवार से टकराई

यूपी में फिर सड़क हादसे, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, इटावा पुलिस ने घायल बस यात्रियों को अस्पताल भेजा.

कानपुर में धर्मेंद्र की मौत
कानपुर में धर्मेंद्र की मौत (Photo Credit: Dharmendra family)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 1:45 PM IST

3 Min Read
कानपुर/इटावा: कानपुर साउथ के जूही थाना क्षेत्र के घर में शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदल गई. दरअसल, धर्मेंद्र की बाइक की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई. वहीं, इटावा में सड़क हादसे में 60 यात्रियों से भरी बस दीवार से टकरा गई. हादसे में 33 यात्री और दो गार्ड घायल हो गए. पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.

कानपुर में शादी वाले घर में मातम: दरअसल, शनिवार रात को कानपुर के जूही राखीमंडी निवासी धर्मेंद्र अपनी भांजी की शादी से अपने घर लौट रहे थे, तभी पांडु नदी के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पुल से नीचे गिर गई. इसके बाद वह खड्डे में जा गिरे, जिसमें वह गंभाीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां रविवार को उनकी मौत हो गई.

मृतक के भाई सुरेंद्र के अनुसार, परिवार में सबसे छोटे भाई रोहित की रविवार शाम बारात जानी थी. घर में पूरी तैयारियां हो चुकी थीं. इसी बीच सूचना मिली कि धर्मेंद्र का हादसा हो गया है. कुछ ही देर बाद उनकी मौत की खबर आई. पुलिस ने बाइक के नंबर के आधार परिवार को जानकारी दी. मौत की खबर सुनते ही घर की खुशियां मातम में बदल गईं. पत्नी सोनी और चार बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं परिवार ने पुलिस को शव की पोस्टमार्टम सोमवार को कराने के लिए कहा है. परिवार ने कहा है कि दुल्हन के घर आने के बाद ही धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

वहीं, डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि हादसे के बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. परिवार के अनुरोध पर पोस्टमार्टम को रोक दिया गया है.

इटावा में दीवार से टकराई बस: हादसा वैदपुरा थाना के क्षेत्र स्थित मदर डेयरी के पास हुआ. हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इसमें दिखाई दे रहा कि बस बेकाबू होकर दीवार से टकरा गई. इस हादसे में 33 यात्री घायल हुए हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है.

ACCIDENT IN UP
UP NEWS
KANPUR ACCIDENT NEWS
KANPUR NEWS
ACCIDENT IN KANPUR

