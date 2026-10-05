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नोएडा में छोटे भाई ने की बड़े भाई की नृशंस हत्या, जांच शुरू

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में जमीन विवाद ने दो भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया. जेवर के नीमका गांव में छोटे भाई देवेंद्र पर अपने बड़े भाई भोले शंकर की फावड़े से हत्या करने का आरोप है. बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह गांव के बाहर भोले शंकर का शव लहूलुहान हालत में मिला. पुलिस ने जांच शुरू की तो घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज में आरोपी छोटे भाई देवेंद्र की कथित संलिप्तता सामने आई.

गांव के बाहर शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही जेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस के मुताबिक, जमीन विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिए जाने का आरोप है. मृतक के एक अन्य भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी देवेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है.

नोएडा में युवक की नृशंस हत्या, घटना के बाद इलाके में सनसनी (ETV Bharat)

"04/05.10.2026 की मध्य रात्रि में थाना जेवर क्षेत्रांतर्गत ग्राम नीमका में भोले शंकर पुत्र उदय सिंह की हत्या होने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई. प्राप्त सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस व उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंचे. फोरेंसिक टीम/फील्ड यूनिट टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है. मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है. जांच, सीसीटीवी फुटेज अवलोकन व साक्ष्य संकलन से आरोपी की पहचान कर ली गई है. शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी." -अभय मिश्रा,एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा

एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि हत्या करने वाले आरोपी की पहचान सीसीटीवी के माध्यम से की गई है. कई टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश देने का काम कर रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया कि आपसी जमीनी विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है. अन्य जानकारी आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद सामने आएगी. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है.



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