ETV Bharat / state

लखनऊ में बड़े भाई की डंडे से पीट-पीटकर हत्या; छोटे भाई से मकान को लेकर चल रहा था विवाद, आरोपी पति-पत्नी फरार

इंस्पेक्टर गोमती नगर विस्तार सुधीर अवस्थी ने बताया कि पीड़ित परिवार की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

रामदेव (फाइल फोटो)
रामदेव (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 9:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : राजधानी के गोमती नगर विस्तार स्थित खरगापुर में सोमवार रात बड़ी वारदात सामने आई है. आरोप है कि मकान के एक हिस्से के लिए छोटे भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बड़े भाई की हत्या कर दी. घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गये. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस मुकदमा दर्जकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

इंस्पेक्टर गोमती नगर विस्तार सुधीर अवस्थी ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पीड़ित परिवार की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फरार आरोपी मोनू और उसकी पत्नी सीमा की तलाश में पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं. ​मृतक की पहचान खरगापुर निवासी रामदेव (52) के रूप में हुई है.

परिजनों के मुताबिक, सोमवार रात रामदेव सब्जी खरीदने के लिए घर से निकले थे. आरोप है कि पंचायत भवन के पास उनके छोटे भाई मोनू और उसकी पत्नी सीमा ने उन्हें रोक लिया. मोनू ने मकान में हिस्सा देने की बात कही. आरोप है कि रामदेव के मना करने पर मोनू और उसकी पत्नी ने पहले से तैयार बांस के डंडे और लकड़ी के पटरे से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. डंडे की चोट से रामदेव लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े. भीड़ जुटती देख आरोपी पति-पत्नी मौके से फरार हो गए.





​मृतक के बेटे जितेश ने बताया कि उसके मामा का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था. परिवार के अधिकांश सदस्य अंतिम संस्कार में मामा के घर गए थे. घर पर पिता रामदेव अकेले थे. जितेश का आरोप है कि चाचा मोनू को पता था कि घर पर पापा अकेले हैं. आरोप है कि चाचा तीन दिनों से हत्या की धमकी दे रहे थे. ​बेटे ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचा, तो पिता की हालत देख रूह कांप गई. उनके मुंह और कान से खून की धार बह रही थी. उसने बताया कि राहगीरों की मदद से उन्हें लोहिया संस्थान ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. जितेश के मुताबिक, आरोपी चाचा को बंटवारे में जो जमीन मिली थी, उसे वह पहले ही बेचकर पैसे उड़ा चुका था. अब उसकी नीयत पिता के मकान पर थी, जिसे लेकर वह अक्सर विवाद करता था.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में पीट-पीटकर पति की हत्या: पत्नी की नई लव स्टोरी में रोड़ा बन गया था, प्रेमी संग मिलकर रास्ते से हटाया

TAGGED:

LUCKNOW NEWS
ELDER BROTHER MURDER
UP CRIME NEWS
MURDER IN LUCKNOW
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.