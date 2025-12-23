लखनऊ में बड़े भाई की डंडे से पीट-पीटकर हत्या; छोटे भाई से मकान को लेकर चल रहा था विवाद, आरोपी पति-पत्नी फरार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 9:05 PM IST
लखनऊ : राजधानी के गोमती नगर विस्तार स्थित खरगापुर में सोमवार रात बड़ी वारदात सामने आई है. आरोप है कि मकान के एक हिस्से के लिए छोटे भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बड़े भाई की हत्या कर दी. घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गये. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस मुकदमा दर्जकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है.
इंस्पेक्टर गोमती नगर विस्तार सुधीर अवस्थी ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पीड़ित परिवार की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फरार आरोपी मोनू और उसकी पत्नी सीमा की तलाश में पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं. मृतक की पहचान खरगापुर निवासी रामदेव (52) के रूप में हुई है.
परिजनों के मुताबिक, सोमवार रात रामदेव सब्जी खरीदने के लिए घर से निकले थे. आरोप है कि पंचायत भवन के पास उनके छोटे भाई मोनू और उसकी पत्नी सीमा ने उन्हें रोक लिया. मोनू ने मकान में हिस्सा देने की बात कही. आरोप है कि रामदेव के मना करने पर मोनू और उसकी पत्नी ने पहले से तैयार बांस के डंडे और लकड़ी के पटरे से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. डंडे की चोट से रामदेव लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े. भीड़ जुटती देख आरोपी पति-पत्नी मौके से फरार हो गए.
मृतक के बेटे जितेश ने बताया कि उसके मामा का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था. परिवार के अधिकांश सदस्य अंतिम संस्कार में मामा के घर गए थे. घर पर पिता रामदेव अकेले थे. जितेश का आरोप है कि चाचा मोनू को पता था कि घर पर पापा अकेले हैं. आरोप है कि चाचा तीन दिनों से हत्या की धमकी दे रहे थे. बेटे ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचा, तो पिता की हालत देख रूह कांप गई. उनके मुंह और कान से खून की धार बह रही थी. उसने बताया कि राहगीरों की मदद से उन्हें लोहिया संस्थान ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. जितेश के मुताबिक, आरोपी चाचा को बंटवारे में जो जमीन मिली थी, उसे वह पहले ही बेचकर पैसे उड़ा चुका था. अब उसकी नीयत पिता के मकान पर थी, जिसे लेकर वह अक्सर विवाद करता था.
