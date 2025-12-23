ETV Bharat / state

लखनऊ में बड़े भाई की डंडे से पीट-पीटकर हत्या; छोटे भाई से मकान को लेकर चल रहा था विवाद, आरोपी पति-पत्नी फरार

रामदेव (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी के गोमती नगर विस्तार स्थित खरगापुर में सोमवार रात बड़ी वारदात सामने आई है. आरोप है कि मकान के एक हिस्से के लिए छोटे भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बड़े भाई की हत्या कर दी. घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गये. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस मुकदमा दर्जकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

इंस्पेक्टर गोमती नगर विस्तार सुधीर अवस्थी ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पीड़ित परिवार की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फरार आरोपी मोनू और उसकी पत्नी सीमा की तलाश में पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं. ​मृतक की पहचान खरगापुर निवासी रामदेव (52) के रूप में हुई है.