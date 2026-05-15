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नौतपा से पहले आने वाला है मध्य प्रदेश में मानसून, अलनीनो के असर के साथ केरल में धमाकेदार एंट्री

प्रशांत महासागर में समुद्र के तापमान और हवा के पैटर्न में होने वाले बदलाव का असर पूरे दुनिया के मौसम पर पड़ता है. आमतौर पर हवाएं गर्म पानी को अमेरिका के पश्चिमी तट से एशिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे समुद्र की गहराई से ठंडा पानी सतह पर आता है. इसे ही अलनीनो कहा जाता है. अलनीनो मानसून के पैटर्न को बदल देते हैं और दुनिया भर में कम बारिश और सूखे को बढ़ाते हैं.

नौतपा इस बार 25 मई से शुरू होने जा रहा है लेकिन मौसम विशेषज्ञों की माने तो केरल में इस बार 26 मई को मानसून अपनी दस्तक दे देगा. अलनीनो की वजह से बादल छाएंगे लेकिन बारिश का आंकड़ा सामान्य रहने की ही संभावना जताई जा रही है. उधर बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए कृषि विभाग किसानों को कम पानी वाली फसल बोने की सलाह दे रहे हैं.

भोपाल: भारत सहित पूरी दुनिया में अलनीनो अपना असर दिखा रहा है. अलनीनो की वजह से मौसम का चक्र गडबड़ाया हुआ है. इसकी वजह से जहां मध्य प्रदेश सहित देश भर के तमाम शहर बुरी तरह से तप रहे हैं. वहीं नौतपा के पहले ही देश के कई राज्यों में मानसून अपनी दस्तक दे देगा.

अलनीनो डालेगा असर (Madhya Pradesh Meteorological Department)

इस बार भी मौसम में हो रहा बदलाव ऐसे ही डराने वाले संकेतों की तरफ इशारा कर रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक अलनीनो का मध्य प्रदेश सहित देश भर के मानसून पर असर पड़ सकता है. हालांकि मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अभी इसकी स्थिति कमजोर है, लेकिन इसका सही स्थिति कुछ ही दिनों में साफ होगी.

संकेतों से कैसी आशंकाएं ?

कनाडा में क्लाइमेट इमरजेंसी इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ पीटर कार्नर ने हाल ही में एक ट्वीट कर अलनीनो के भयंकर संकेतों को लेकर सचेत किया है. उन्होंने लिखा है, "प्रशांत महासागर में 5000 मील लंबी एक विशाल समुद्री हीटवेव चल रही है. यह हीटवेव समुद्र के तापमान को लगातार बढ़ा रही है. समुद्र के पानी के तापमान में सामान्य से 3 से 4 डिग्री फॉरेनहाइट तक बढ़ा है और यह बताते हैं कि इस बार अलनीनो बहुत स्ट्रांग होकर सामने आ सकता है. इसका असर लंबे समय तक दिखाई दे सकता है."

मानसून आएगा लेकिन आगे बढ़ेगा (Madhya Pradesh Meteorological Department)

26 मई को केरल पहुंचेगा मानूसन

आमतौर पर गर्मियों में जबरदस्त गर्मी बारिश में जबरदस्त बारिश का संकेत होती है. इस बार मध्य प्रदेश सहित देश भर के शहर भीषण गर्मी झेल रहे हैं. 25 मई से नौतपा की भी शुरूआत होने जा रही है लेकिन मानसून की दस्तक भी इस बार इसी नौतपे के बीच होगी. मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानूसन आगे बढ़ रहा है.

आमतौर पर मानसून 1 जून तक केरल में दस्तक देता है. इस बार केरल में मानसून 26 मई तक पहुंच जाएगा. इसके पहले 2022 में भी 27 मई को मानसून ने केरल में दस्तक दी थी. हालांकि 2022 में अलनीनो नहीं, बल्कि लानीनो ने असर दिखाया था और मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ और सामान्य से अत्यधिक बारिश दर्ज की गई थी. 2022 में मध्य प्रदेश में 108.4 सेमी बारिश दर्ज की गई थी, जो कि सामान्य से अधिक थी लेकिन इस बार अलनीनो से मध्य प्रदेश में भी बारिश प्रभावित होगी.

अलनीनो के असर के साथ मानसून की एंट्री (Madhya Pradesh Meteorological Department)

मानसून आएगा लेकिन आगे बढ़ेगा?

मौसम विशेषज्ञ वेद प्रकाश कहते हैं कि "मानसून इस बार 26 मई को अपनी दस्तक दे देगा. इसकी वजह से सीमावर्ती राज्यों में जबरदस्त बारिश होगी लेकिन स्ट्रांग मानसून कितना आगे बढ़ेगा. यह अलनीनो के असर पर निर्भर करेगा. देखना होगा कि अलनीनो कितना असर दिखाता है, यह जल्द ही सामने आ जाएगा."

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेन्द्रन बताती हैं, "विभाग शुरुआती स्तर पर संकेत दे चुका है कि इस बार अलनीनो का असर मध्य प्रदेश सहित देश भर में सामान्य और उससे कम बारिश के रूप में दिखाई देगा. मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए 2026 के मानसून में देश के अधिकांश हिस्सों को ब्राउन कलर में दिखाया गया है, जिसका मतलब है कि सामान्य बारिश यानी 10 फीसदी तक कम बारिश की आशंका जताई गई है."