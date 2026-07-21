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सरायकेला में 'अलनीनो' का असर, कम बारिश के बीच वैज्ञानिकों ने किसानों को दी वैकल्पिक खेती की सलाह

सरायकेला: देशभर में मंडरा रहे 'अल नीनो' का असर अब सरायकेला जिले में भी साफ दिखने लगा है. कम बारिश के कारण उत्पन्न सूखे जैसी परिस्थितियों ने स्थानीय किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है. कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसार, मानसून के इस मौसम में जिले में सामान्य से लगभग 20 से 25 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है. इस गंभीर संकट को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को जागरूक करने और वैकल्पिक खेती के उपाय बताने के लिए विशेष प्रशिक्षण अभियान शुरू किया है.

कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान सह वरिष्ठ वैज्ञानिक पंकज सेठ ने किसानों को कम पानी और कम समय में पकने वाली फसलों का चयन करने का सुझाव दिया है. उन्होंने कहा कि किसान पानी की अधिक खपत वाली पारंपरिक धान की खेती के बजाय 'सहभागी', 'CR-320', 'नवीन' और 'अंजलि' जैसी कम अवधि में तैयार होने वाली धान की किस्मों को प्राथमिकता दें. साथ ही, उन्होंने ऊपरी और मध्यम भूमि पर धान लगाने से बचने की सलाह दी है.

जानकारी देते किसान और कृषि वैज्ञानिक (ETV BHARAT)

खेती के साथ अन्य व्यवसायों पर भी ध्यान दें: कृषि वैज्ञानिक

कृषि वैज्ञानिक के अनुसार, ऐसी जमीनों पर किसान मक्का, मूंग, उड़द और अरहर जैसी दलहनी फसलों के अलावा तिल और सुरगुजा जैसी तिलहनी फसलें लगाकर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं.​ मौसम की अनिश्चितता के बीच किसानों को आय की सुरक्षा देने के लिए उन्होंने एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाने पर जोर दिया.

किसानों को सलाह दी गई है कि वे खेती के साथ-साथ मुर्गी, बत्तख, भेड़ और बकरी पालन जैसे व्यवसायों को भी जोड़ें. दीर्घकालिक लाभ और मिट्टी की सेहत बनाए रखने के लिए उन्होंने फलदार पौधे लगाने तथा जैविक व प्राकृतिक खेती को अपनाने की पुरजोर अपील की है, ताकि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में भी कृषि टिकाऊ बनी रहे.