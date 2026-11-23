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अलनीनो का असर- प्रशासन की मनाही, किसानों की बढाई परेशानी- धान का कटोरा होने का भी छिन सकता है ताज

रायपुर: जल जंगल और जमीन छत्तीसगढ़ की शान है तो छत्तीसगढ़ की खेती किसानी में धान पूरे देश में छत्तीसगढ़ की पहचान है. धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान की खेती को लेकर ही एक गलत चर्चा शुरू हो गई है. छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार नीचे जाता जमीन का जलस्तर धान पैदा करने वाले किसानों के लिए परेशानी का कारण बनना शुरू हो गया है. छत्तीसगढ़ के कई जिले ऐसे हैं जिनको रबी के फसली चक्र में धान लगाने पर दिक्कत आई थी.

अब आगे के आने वाले फसल चक्र में सरकार कई जिलों में धान के बदले दूसरी खेती करने की सलाह किसानों को दे रही है. पानी की परेशानी ने सरकार को इस विषय के लिए चिंता में डाला है कि जल जंगल और जमीन की प्रचुर मात्रा होने के बाद भी छत्तीसगढ़ की खेती-किसानी अपने परंपरागत अंदाज से अलग जा रही है.

वहीं कृषक विविधीकरण एवं आदान सहायता के तहत कृषक उन्नति योजना के में धान के स्थान पर अन्य पात्र फसलें लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता राशि देने का प्रावधान है. इसके लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी में फसल की सही प्रविष्टि होना अनिवार्य है.

इसके अलावा मक्का, कपास और कोदो, कुटकी, रागी व बाजरा जैसे मोटे अनाजों की खेती करने पर भी इस राशि का लाभ मिलेगा. किसानों की आय को मजबूत करने के साथ जोखिम कम करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रदेश के 24.63 लाख किसानों को 23वीं किस्त के रूप में 493 करोड़ रुपये सहित अब तक 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है.

फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ दे रही है. इस योजना के तहत किसानों को अरहर, मूंग, उड़द और चना जैसी दलहन फसलें तथा सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी और तील जैसी तिलहन फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि दे रही है.

खरीफ 2023 से 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 35,892.90 करोड़ रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की गई है. धान छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है. मगर अब राज्य सरकार फसलों के विविधीकरण पर जोर दे रही है ताकि किसान अन्य फसलों का भी उत्पादन कर सकें.

सरकार के इस प्रयास से इस बात को बताने की कोशिश हुई है कि धान की खेती के आलावा दूसरी फसलों की खेती से बेहतर कमाई की जा सकती है. बागवानी का क्षेत्र 8.42 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 8.91 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है. फल, सब्जी, मसाले और फूलों के साथ तेल पाम और बांस जैसी फसलों का विस्तार हुआ है

गन्ना प्रोत्साहन योजना के तहत 1 करोड़ 3 लाख 34 हजार क्विंटल से ज्यादा गन्ने की खरीदी कर 32 हजार 955 किसानों को 64.95 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. फसल बीमा के दायरे में भी खरीफ सीजन में 15.92 लाख से अधिक तथा रबी सीजन में 2.99 लाख किसानों को शामिल किया गया.

कृषि नीति का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष किसान की आय और फसल चयन से जुड़ा है. किसानों को उत्पादन के साथ आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में भी काम हुआ है. कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ फसल के धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ी आदान सहायता के रूप में 24 लाख 73 हजार 762 किसानों को 13 हजार 289 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया.

छत्तीसगढ़ का कृषि विभाग इस बात की पूरी तैयारी में है कि खेती की मौजूदा संरचना को बदला जाए. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, खरीफ फसलों के उत्पादन में करीब 17 प्रतिशत और रबी फसलों में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. यह बदलाव केवल अधिक भूमि पर खेती होने का परिणाम नहीं है, बल्कि बेहतर बीज, उर्वरक, सिंचाई और कृषि यंत्रीकरण तक किसानों की बढ़ती पहुंच भी इसकी महत्वपूर्ण वजह है.

छत्तीसगढ़ की पहचान लंबे समय से धान के कटोरे के रूप में रही है. सरकारें यह पहल कर रही हैं कि राज्य की कृषि अब पारंपरिक पहचान से आगे बढ़े, खेत में बेहतर उत्पादन हो. आधुनिक तकनीक, सिंचाई, फसल विविधीकरण, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच बनाने की कोशिशों ने खेती को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के व्यापक बदलाव का माध्यम बना दिया जाए. इसका असर फसल उत्पादन के साथ-साथ बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों किया जा सकता है. जो धान की परम्परागत खेती से कुछ अलग है. छत्तीसगढ़ में पारंपरिक धान की खेती के अलावा अदरक, गेंदा फूल, बागवानी और मछली पालन जैसी आधुनिक खेती कुछ किसान कर भी रहे हैं. इसके अलाव धान तक सीमित न रहकर अदरक, गेंदा और अन्य फूलों की खेती से प्रति एकड़ लाखों रुपये का मुनाफा हो सकता है. हालांकि धान की फसल छत्तीसगढ़ की परम्परागत खेती होनो के कारण अधिकतर किसान इससे अलग जाने को तैयार नहीं हो पाता है.

परंपरागत खेती से अलग जाकर जीविकोपार्जन के साधन को बनाना एक बड़ा मुश्किल काम होता जा रहा है. हालांकि आधुनिक हो रही व्यवस्था में खेती के बदलते स्वरूप ने कमाई का जरिया मजबूत किया है. कई ऐसे किसान हैं जो खेती के स्वरूप को बदलकर बेहतर कमाई कर भी रहे हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ की बड़ी आबादी धान की खेती पर निर्भर है और धान ही उनकी शान और छत्तीसगढ़ के होने की पहचान है. ऐसे में छत्तीसगढ़ में एक नई परेशानी के साथ चर्चा में है जिसमें जमीन का गिरता जलस्तर बड़ा कारण बन रहा है. आर्थिक सर्वेक्षण की आई रिपोर्ट में गिरते जल स्तर को बड़ी चुनौती माना गया है.

सरकार धान की खेती से अलग जाकर खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि से लेकर दूसरी फसलों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम कर रही है. लेकिन उसके बाद भी धान के पैदावार के लक्ष्य को कम करने में सरकार कामयाब नहीं रही है. 6 अक्टूबर की स्थिति में ही राज्य के 48.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में लक्ष्य का शत्-प्रतिशत धान की बोनी पूर्ण हो गई. इस खरीफ सीजन में 48.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. धान से अलग जाकर किसान दूसरी खेती को नहीं कर रहे हैं. धान के लिए सरकार के तरफ से प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस और 3100 रुपए प्रति कुन्तल के हिसाब से धान खऱीदने की योजना किसानों को ज्यादा फायदे वाली लग रही है.

धान का विकल्प

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि जो छोटे किसान हैं वह पूरे जमीन पर धान ना लगाएं. मध्यमवर्गीय किसान भी एक ही तरह की फसल ना लगाएं. यदि कहीं मौसम में उलट फेर होता है, या पानी कम गिरता है तो ऐसे में नमी और पानी कम चाहने वाली फसल लगाना चाहिए. गौण फसल जिसमें ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी खेत में भी खेती कर सकते हैं. किसान सितंबर के महीने में सोयाबीन, कोदो-कुटकी, रागी की फसल को आसानी से ले सकते हैं. किसानों को फसल का चयन करना बहुत आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि धान की फसल को 3 से 5 सेमी पानी की आवश्यकता होती है. जबकि दूसरी फसलों को इससे कम पानी की जरूरत होती है. छत्तीसगढ़ में सब्जियों के लिए अनुकूल वातावरण है. कम पानी चाहने वाली सब्जी जिसमें बरबटी, ग्वार फली इन सब्जियों को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है. इसके अलावा जो नार वाली सब्जी है उसमें लौकी, गिलकी, तरोई ऐसी सब्जियों को नहीं के बराबर पानी की आवश्यकता पड़ती है.

फव्वारा पद्धति से पानी की बचत

कृषि वैज्ञानिक के मुताबिक कुछ फसले ऐसी होती हैं जैसे पालक, मेथी, धनिया जो सितंबर महीने के बाद लगाए जाएंगे. इसके लिए फव्वारा पद्धति बहुत अच्छा रहता है. फव्वारा पद्धति से ही इन सब्जियों को पानी देते हैं तो पानी की काफी बचत हो जाती है. टपक सिंचाई के माध्यम से करते हैं तो 60% पानी बचा सकते हैं. फव्वारा पद्धति से करते हैं तो 40% पानी बचा सकते हैं. इस तरह से नमी को संरक्षित करते हुए सब्जी लगाने वाले किसान कम पानी चाहने वाली फसलों को लगा सकते हैं.

धान और दूसरी फसलों में लगने वाला पानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आगू दलहन पाछु धान तभी होगा छत्तीसगढ़ के किसानों का उत्थान

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि आज के दौर में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, अलनीनो का जो प्रभाव है ऐसी स्थिति में किसानों को वैकल्पिक खेती की ओर ही जाना होगा. इसलिए कि जैसे बोलते हैं फसल चक्र परिवर्तित होगा तभी किसान विकसित होगा. आगू दलहन पाछु धान तभी होगा छत्तीसगढ़ के किसानों का उत्थान. ऐसा बोला जाता है.

मैं किसानों को बताना चाहूंगा कि दलहन तिलहन या फिर सोयाबीन जो की 90 दिन की फसल हैं ले सकते हैं. मूंग उड़द 60 से 65 दिन की फसल है. इसे भी किसान ले सकते हैं, धान में बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है. विचार करना होगा कि किसान अलनीनो के प्रभाव या फिर कम मानसून से प्रभावित न हो- डॉक्टर घनश्याम साहू, प्रमुख कृषि वैज्ञानिक, IGKV

हालात बिगड़ रहे हैं, बेमेतरा उदाहरण है

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक (ओडिशा) द्वारा करवाए गए सर्वे में यह बात निकल कर आई है कि छत्तीसगढ़ में कई जिले ऐसे हैं जहां धान की खेती के लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी नहीं मिल पा रहा है. कई जिलों में जिला प्रशासन ने मार्च 2026 के महीने में ही ट्यूबेल को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था. अलनीनो के प्रभाव के बाद छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम, बलौदाबाजार, कोरबा जिले में पानी की परेशानी ख़डी हो गई है.

धान के फसल के लिए जितना पानी चाहिए उसके हिसाब से इंतजाम नहीं है. भूजल स्तर जिस तरीके से नीचे गिरा है धान की दो फसल इन क्षेत्र के किसानों के लिए मुश्किल का कारण बनता जा रहा है.

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की हालत बहुत खराब है, रिपोर्ट के अनुसार बेमेतरा जिले की वर्तमान जनसंख्या लगभग 10.84 लाख है, जिसमें 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है. जिले के चार विकासखण्डों के अंतर्गत 425 ग्राम पंचायतें आती हैं. वर्ष 2024-25 के जल संकट और ग्रीष्मकालीन धान से हुए नुकसान को देखते हुए, जिले की सभी 425 ग्राम पंचायतों ने भविष्य में ग्रीष्मकालीन धान की खेती नहीं करने की तैयारी है. जिले का कुल खरीफ रकबा 2.25 लाख हेक्टेयर है, जिसमें लगभग 2.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की जाती है. बेमेतरा जिला वर्षा छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 995 मि.मी. होती है. वर्ष 2024-25 में जिले में मात्र 600 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई, जिससे जल संकट उत्पन्न हुआ. रबी मौसम में 1.73 लाख हेक्टेयर रकबे में से 26,680 हेक्टेयर में ग्रीष्मकालीन धान की खेती की गई थी.

धान के मुकाबले वैकल्पिक खेती से कमाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कमाई पर नई तैयारी

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा करवाए गए फसल पैदावार और कमाई को आधार मानकर छत्तीसगढ़ सरकार को रिपोर्ट भेजी गई. इसमें भी यह कहा गया है कि यदि किसान गर्मी के समय में धान की खेती के बजाय वैकल्पिक खेती को चुनते हैं तो उससे कमाई ज्यादा ही होगी. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है यदि पानी की दिक्क्त हुई तो धान की लगने वाली लागत भी नहीं निकाल पाएगी. गर्मी के समय में धान की फसल को बहुत ज्यादा पानी लगता है. सामान्य तौर पर ये बातें मानी जाती है कि धान की फसल से कमाई ज्यादा होती है. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा करवाए गए फसल पैदावार और कमाई के सर्वे में यह बात साफ की गई है कि गर्मी के समय में धान की पैदावर और उससे होने वाली कमाई से ज्यादा कमाई वैकल्पिक फसलों के खेती में है.

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के अनुसार ग्रीष्मकालीन धान से प्रति हेक्टेयर लगभग 40 हजार रुपए की शुद्ध आय होती है. जबकि वैकल्पिक फसलों से इससे अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है. दलहनी-तिलहनी और अन्य फसलों से प्रति हेक्टेयर जैसे- रागी 72 हजार 720, मक्का 1 लाख 14 हजार, सूरजमुखी 1 लाख 8 हजार 978, तिल 43 हजार 922, मूंग 80 हजार 216, मूंगफली 92 हजार 997 रुपए की आमदनी ले सकते हैं.

सरकार के तरफ से धान के बजाय वैकल्पिक खेती की योजना को लेकर किसानों को ज्यादा जागरूक करने जरूरत भी है. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक ने यह कहा है कि किसान धान की जगह मूंग, उड़द, चना, मक्का, सूरजमुखी, सब्जियाँ, तरबूज, खरबूजा जैसी फसलें ले सकते हैं. छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए किसानों को अतिरिक्त सहायता देने का काम भी कर रही है. बड़ा सवाल यही है कि अलनीनो के प्रभाव पर खेती पर पड़ने वाला असर किसानो पर कितना प्रभाव डालेगा. पानी का कमी धान की खेती पर असल डाल रहा है यह बात तो लगभग तय हो गई है.