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हिमाचल में अल नीनो का प्रभाव बेअसर, जुलाई ने बदली मानसून की तस्वीर, सामान्य से ज्यादा बरसे बादल

अल नीनो की वजह से जून में हिमाचल में बारिश सामान्य से 35 प्रतिशत कम हुई, लेकिन जुलाई में मानसून ने पूरी की सारी कसर.

हिमाचल में जुलाई माह में समान्य से ज्यादा हुई बारिश
हिमाचल में जुलाई माह में समान्य से ज्यादा हुई बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 4:41 PM IST

6 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में अल नीनो का प्रभाव अभी तक बेअसर नजर आ रहा है. प्रदेश में इस बार अल नीनो के प्रभाव के चलते सामान्य से कम बारिश की आशंका जताई थी, लेकिन जुलाई खत्म होने से पहले ही बादलों ने ऐसा रंग दिखाया कि पूरे समीकरण बदल गए. जून के अंत तक 35 प्रतिशत बारिश की कमी झेल रहे हिमाचल में जुलाई की झमाझम बारिश ने मानसून को नई रफ्तार दे दी है. हालत यह है कि जुलाई महीने की सामान्य बारिश का रिकॉर्ड पहले ही पीछे छूट चुका है और मानसून सीजन का घाटा भी तेजी से सिमटकर महज 7 प्रतिशत रह गया है. मौसम विभाग ने 5 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने और कई जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है. ऐसे में आने वाले दिनों में मानसून के आंकड़े सामान्य से ऊपर पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है.

पहले पीछे छूटा सामान्य बारिश का आंकड़ा

हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से 30 जुलाई तक 260.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में सामान्य वर्षा 247.5 मिलीमीटर मानी जाती है. यानी जुलाई में अब तक 5 प्रतिशत अधिक बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है. इतना ही नहीं, पूरे जुलाई महीने में होने वाली सामान्य 255.9 मिलीमीटर वर्षा आंकड़ा भी महीने के समाप्त होने से पहले ही पार हो गया है, जो यह दर्शाता है कि अलनीनो का संभावित असर हिमाचल में अपेक्षित रूप से दिखाई नहीं दिया.

वहीं, पूरे मानसून सीजन की बात करें तो जून के अंत तक प्रदेश में सामान्य से 35 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई थी. हालांकि, जुलाई में लगातार सक्रिय रहे मानसून ने तस्वीर बदल दी. अब 1 जून से 30 जुलाई तक प्रदेश में 325.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि इस अवधि का सामान्य आंकड़ा 348.6 मिलीमीटर है. यानी अब मानसून का कुल घाटा घटकर केवल 7 प्रतिशत रह गया है.

मौसम विज्ञान शिमला केंद्र के वैज्ञानिक शोभित कटियार के अनुसार, "प्रदेश में 5 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. यदि आगामी दिनों में भी इसी तरह बारिश होती रही तो प्रदेश के मानसून सीजन के आंकड़े सामान्य स्तर तक पहुंचने या उससे आगे निकलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है".

जुलाई में कहां कितनी बारिश

प्रदेश के जिलावार वर्षा आंकड़ों पर नजर डालें तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, बिलासपुर में 269.4 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि सामान्य 260.8 मिलीमीटर के मुकाबले यह 3 प्रतिशत अधिक रही। चंबा में 406.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य 298.3 मिलीमीटर से 36 प्रतिशत अधिक है। हमीरपुर में केवल 177.6 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि सामान्य 316.1 मिलीमीटर के मुकाबले यहां 44 प्रतिशत की सबसे बड़ी कमी दर्ज की गई.

कांगड़ा में 504.8 मिलीमीटर बारिश हुई, लेकिन सामान्य 565.7 मिलीमीटर की तुलना में यह 11 प्रतिशत कम रही। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में किन्नौर में 98.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य 64.2 मिलीमीटर से 54 प्रतिशत अधिक रही। कुल्लू में 279.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य 178.2 मिलीमीटर की तुलना में यहां 57 प्रतिशत की सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई.

दूसरी ओर लाहौल-स्पीति में 74.2 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य 128.5 मिलीमीटर के मुकाबले 42 प्रतिशत कम रही। इसी तरह से शिमला में 290.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जोकि इस अवधि में सामान्य 203.4 मिलीमीटर बारिश की तुलना में 43 प्रतिशत अधिक है। मंडी में 308.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, यह बारिश सामान्य 371.7 मिलीमीटर की तुलना में 17 प्रतिशत कम दर्ज की गई है.

सिरमौर में 482.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि इस अवधि में सामान्य 422.2 मिलीमीटर बारिश की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है. सोलन में 346.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है. यह आंकड़ा सामान्य 295.1 मिलीमीटर के मुकाबले 17 प्रतिशत अधिक है. वहीं, ऊना में 332 मिलीमीटर बारिश हुई है. इस दौरान सामान्य 313.8 की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक है.

जिलाकितनी हुई बारिशसमान्य बारिश का आंकड़ाकम/ज्यादा
बिलासपुर 269.4 मिलीमीटर 260.8 मिलीमीटर3 प्रतिशत अधिक
चंबा406.7 मिलीमीटर298.3 मिलीमीटर36 प्रतिशत अधिक
हमीरपुर177.6 मिलीमीटर 316.1 मिलीमीटर 44 प्रतिशत कम
(सबसे कम)
कांगड़ा 504.8 मिलीमीटर565.7 मिलीमीटर11 प्रतिशत कम
किन्नौर 98.7 मिलीमीटर 64.2 मिलीमीटर 54 प्रतिशत अधिक
कुल्लू 279.5 मिलीमीटर 178.2 मिलीमीटर57 प्रतिशत की
(सर्वाधिक बढ़ोतरी)
लाहौल-स्पीति 74.2 मिलीमीटर128.5 मिलीमीटर42 प्रतिशत कम
शिमला 290.8 मिलीमीटर 203.4 मिलीमीटर 43 प्रतिशत अधिक
मंडी 308.7 मिलीमीटर371.7 मिलीमीटर17 प्रतिशत कम
सिरमौर 482.9 मिलीमीटर 422.2 मिलीमीटर 14 प्रतिशत अधिक
सोलन 346.5 मिलीमीटर 295.1 मिलीमीटर17 प्रतिशत
ऊना332 मिलीमीटर 313.8 की तुलना 6 प्रतिशत अधिक

सोर्स: मौसम विज्ञान केंद्र शिमला

किस महीने कितनी सामान्य बारिश

हिमाचल जून से सितंबर तक मानसून सीजन प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सालभर की अधिकांश वर्षा इसी अवधि में दर्ज होती है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में जून से सितंबर तक चार महीने के मानसून सीजन के दौरान सामान्य वर्षा का औसत आंकड़ा 734.4 मिलीमीटर निर्धारित है. मानसून सीजन के दौरान जून में सामान्य वर्षा 101.1 मिलीमीटर रहती है, जबकि जुलाई सबसे अधिक बारिश वाले महीनों में शामिल है, जहां सामान्य वर्षा का आंकड़ा 255.9 मिलीमीटर है. इसी तरह से अगस्त में भी बारिश का सिलसिला लगभग इसी स्तर पर बना रहता है और सामान्य वर्षा 256.8 मिलीमीटर दर्ज की जाती है. इसके बाद सितंबर में मानसून की विदाई के साथ सामान्य बारिश घटकर 120.5 मिलीमीटर रह जाती है.

हिमाचल में यही चार महीने जल भंडार, खरीफ फसलों की स्थिति और भूजल स्तर को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं. प्रदेश में अगर मानसून में अच्छी बारिश होती है तो साल भर पेयजल योजनाओं का जलस्तर अच्छा रहता है, जिससे लोगों को पेयजल किल्लत से नहीं जूझना पड़ता है. वहीं, खरीफ सीजन में उत्पादन भी काफी अधिक होता है. इसी तरह से सेब के लिए भी मानसून की अच्छी बारिश संजीवनी से काम नहीं है.

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