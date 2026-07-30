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हिमाचल में अल नीनो का प्रभाव बेअसर, जुलाई ने बदली मानसून की तस्वीर, सामान्य से ज्यादा बरसे बादल

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अल नीनो का प्रभाव अभी तक बेअसर नजर आ रहा है. प्रदेश में इस बार अल नीनो के प्रभाव के चलते सामान्य से कम बारिश की आशंका जताई थी, लेकिन जुलाई खत्म होने से पहले ही बादलों ने ऐसा रंग दिखाया कि पूरे समीकरण बदल गए. जून के अंत तक 35 प्रतिशत बारिश की कमी झेल रहे हिमाचल में जुलाई की झमाझम बारिश ने मानसून को नई रफ्तार दे दी है. हालत यह है कि जुलाई महीने की सामान्य बारिश का रिकॉर्ड पहले ही पीछे छूट चुका है और मानसून सीजन का घाटा भी तेजी से सिमटकर महज 7 प्रतिशत रह गया है. मौसम विभाग ने 5 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने और कई जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है. ऐसे में आने वाले दिनों में मानसून के आंकड़े सामान्य से ऊपर पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है.

पहले पीछे छूटा सामान्य बारिश का आंकड़ा

हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से 30 जुलाई तक 260.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में सामान्य वर्षा 247.5 मिलीमीटर मानी जाती है. यानी जुलाई में अब तक 5 प्रतिशत अधिक बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है. इतना ही नहीं, पूरे जुलाई महीने में होने वाली सामान्य 255.9 मिलीमीटर वर्षा आंकड़ा भी महीने के समाप्त होने से पहले ही पार हो गया है, जो यह दर्शाता है कि अलनीनो का संभावित असर हिमाचल में अपेक्षित रूप से दिखाई नहीं दिया.

वहीं, पूरे मानसून सीजन की बात करें तो जून के अंत तक प्रदेश में सामान्य से 35 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई थी. हालांकि, जुलाई में लगातार सक्रिय रहे मानसून ने तस्वीर बदल दी. अब 1 जून से 30 जुलाई तक प्रदेश में 325.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि इस अवधि का सामान्य आंकड़ा 348.6 मिलीमीटर है. यानी अब मानसून का कुल घाटा घटकर केवल 7 प्रतिशत रह गया है.

मौसम विज्ञान शिमला केंद्र के वैज्ञानिक शोभित कटियार के अनुसार, "प्रदेश में 5 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. यदि आगामी दिनों में भी इसी तरह बारिश होती रही तो प्रदेश के मानसून सीजन के आंकड़े सामान्य स्तर तक पहुंचने या उससे आगे निकलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है".

जुलाई में कहां कितनी बारिश

प्रदेश के जिलावार वर्षा आंकड़ों पर नजर डालें तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, बिलासपुर में 269.4 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि सामान्य 260.8 मिलीमीटर के मुकाबले यह 3 प्रतिशत अधिक रही। चंबा में 406.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य 298.3 मिलीमीटर से 36 प्रतिशत अधिक है। हमीरपुर में केवल 177.6 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि सामान्य 316.1 मिलीमीटर के मुकाबले यहां 44 प्रतिशत की सबसे बड़ी कमी दर्ज की गई.