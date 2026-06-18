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अगले 5 दिन बाद तय होगी मध्य प्रदेश में मानसून की डेट, 16 जिलों पर अल नीनो का असर

मध्य प्रदेश के 16 जिलों पर अल नीनो का असर, शिवराज बोले कंटिजेंसी प्लान हो गया तैयार. सभी राज्यों के साथ हो रही समीक्षा.

EL NINO IMPACT MP 16 DISTRICTS
मध्य प्रदेश के 16 जिलों पर अलनीनो का असर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 11:08 PM IST

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भोपाल: मानसून लगातार धोखा दे रहा है, बारिश का मौसम शुरू हुए करीबन 18 दिन बीत चुका है, लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश सहित देश के कई दूसरे राज्यों में अभी तक मानसून गति नहीं पकड़ पाया है. मानसून पर अल नीनो के असर को देखते हुए केन्द्र सरकार भी अलर्ट हो गया है. अल नीनो का असर मध्य प्रदेश के 16 जिलों पर असर पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है. केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मानसून में देरी या बीच में बहुत ज्यादा गैप होने की परिस्थितियों से निपटने के लिए कंटिजेंसी प्लान तैयार किया जा रहा है.

मध्य प्रदेश के 16 जिलों में दिखेगा अल नीनो का असर

राजधानी भोपाल में निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "मानसून पर अल नीनो का प्रभाव पड़ रहा है. मानसून में देरी हो रही है इसके चलते लगभग इसकी रोज समीक्षा कर रहा हूं. हर सप्ताह अलग-अलग विभागों के साथ बैठक की जा रही है. मध्य प्रदेश के 16 जिले ऐसे संभावित हैं, जहां अल नीनो का असर पड़ सकता है."

शिवराज बोले कंटिजेंसी प्लान हो गया तैयार (ETV Bharat)

केन्द्रीय मंत्री ने यह कहते हुए जिलों के नाम बताने से इंकार कर दिया कि इससे पैनिक स्थिति न बने. उन्होंने कहा, "वैसे भी मानसून की परिस्थितियां हर हफ्ते बदलती हैं. उम्मीद है कि मानसून गति पकड़ेगा. अल नीनो के असर को देखते हुए सरकार जिलों के लिए योजना तैयार कर रहे हैं. कम पानी में कौन-सी फसल और कौन से बीज फायदेमंद होंगे, इस पर काम चल रहा है. इसके अलावा बीजों का भंडार भी सुरक्षित कर रहे हैं."

'सभी राज्यों के साथ हो रही समीक्षा'

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा, "सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर अल नीनो को लेकर चर्चा चल रही है. हाल ही में इसको लेकर समीक्षा की है. देश भर में 197 जिलों को चिन्हित किया गया है, जो अल नीनो से प्रभावित हो सकते हैं."

आखिर कहां अटका हुआ है मानसून?

बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद मानसून की गति धीमी हुई है. पिछले 15 दिनों में मानसून तक अब तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार तक भी नहीं पहुंच पाया है.

मौसम विशेषज्ञ अरुण शर्मा बताते हैं, "अगले 4 से 5 दिनों में मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक पहुंचने की उम्मीद है. इसके बाद मानसून मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ेगा. इस तरह कहा जा सकता है कि अगले 5 दिनों बाद ही पता चलेगा कि हवा की गति क्या और मानसून कितनी मजबूती से बढ़ रहा है. मध्य प्रदेश में मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 15 जून रहती है, इस लिहाज से यह 3 दिन लेट हो गया है और अभी भी 5 दिन आने की संभावना नहीं है. मध्य प्रदेश में 1 जून से अभी तक 39 फीसदी कम बारिश हुई है."

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