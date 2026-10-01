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बंगाल की खाड़ी में बने 14 में से 13 सिस्टम ने झारखंड को सुखाड़ से बचाया, लहरा रहे हैं खेत-खलिहान

झारखंड में लहलहाते खेत ( Etv Bharat )

रांची: इस वर्ष मानसून की शुरुआत से ही अलनीनो के प्रभाव से देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी सामान्य से कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही थी. जून महीने में जब सामान्य से 56% कम मानसूनी बारिश हुई तो कम बारिश की आशंका सच होती भी प्रतीत हुई. लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में राज्य में हुई झमाझम बारिश ने न सिर्फ मानसूनी वर्षापात के आंकड़ों को ठीक किया बल्कि झारखंड को भीषण सूखे के आगोश में जाने से बचा लिया.