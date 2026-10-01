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बंगाल की खाड़ी में बने 14 में से 13 सिस्टम ने झारखंड को सुखाड़ से बचाया, लहरा रहे हैं खेत-खलिहान

बंगाल की खाड़ी में बने 14 मौसम सिस्टम में से 13 ने झारखंड को सूखे से बचाया. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

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झारखंड में लहलहाते खेत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2026 at 5:46 PM IST

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रांची: इस वर्ष मानसून की शुरुआत से ही अलनीनो के प्रभाव से देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी सामान्य से कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही थी. जून महीने में जब सामान्य से 56% कम मानसूनी बारिश हुई तो कम बारिश की आशंका सच होती भी प्रतीत हुई. लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में राज्य में हुई झमाझम बारिश ने न सिर्फ मानसूनी वर्षापात के आंकड़ों को ठीक किया बल्कि झारखंड को भीषण सूखे के आगोश में जाने से बचा लिया.

रांची मौसम केंद्र के वरीय मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि इस वर्ष जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में बंगाल की खाड़ी में बने कुल 14 में से 13 निम्न दबाव के सिस्टम ने झारखंड में अच्छी बारिश कराई. एससी मंडल ने बताया कि इन निम्न दबाव वाले सिस्टम में से कई सिस्टम तो झारखंड से होकर गुजरे और राज्य में खूब बारिश हुई. उन्होंने बताया कि इस वर्ष झारखंड में नॉर्मल मानसूनी वर्षा 1022.9MM की जगह 1005.7MM हुई जो सामान्य से 02% कम है.

जानकारी देते सतीश चंद्र मंडल और अमृतेश कुमार सिंह (Etv Bharat)

झारखंड में अलनीनो रहा बेअसर

  • बंगाल की खाड़ी में बनें 14 लो प्रेशर सिस्टम में से 13 ने कराई झमाझम बारिश,
  • राज्य में इस वर्ष सामान्य से महज 02% कम हुई बारिश
  • राज्य में सामान्य मानसूनी बारिश 1022.9MM की तुलना में 1005.7MM हुई वर्षा
  • राज्य के 02 जिलों में सामान्य से अधिक, 08 जिले में सामान्य से कम और 14 जिलों में सामान्य बारिश
  • सरायकेला खरसावां-पश्चिम सिंहभूम में सामान्य से अधिक बारिश,
  • पाकुड़, देवघर, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा और गुमला में कम बारिश

झारखंड में 12 जून को मानसून ने दी थी दस्तक

अलनीनो की आशंकाओं के बीच झारखंड में इस वर्ष 12 जून को मानसून ने दस्तक दी थी. लेकिन पूरे राज्य को कवर करने में लंबा समय लग गया था. इस बार झारखंड में मानसून समयावधि (Season Duration) 111 दिनों का रहा. इस वर्ष मानसून में एक दिन में सर्वाधिक वर्षा लातेहार में 14 अगस्त को हुई, इस दौरान 318 MM बारिश दर्ज की गई.

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झारखंड में अलनीनो का नहीं पड़ा प्रभाव (Etv Bharat)

अच्छी मानसूनी बारिश से अच्छी फसल होने की उम्मीद बढ़ी

राज्य में इस वर्ष सामान्य हुई मानसून की बारिश का असर झारखंड में खरीफ की खेती पर भी पड़ा है. कृषि निदेशालय में उपनिदेशक अमृतेश सिंह बताते हैं कि इस वर्ष अलनीनो की वजह से सूखे जैसी स्थिति की सभी आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए जहां मौसम ने साथ दिया तो राज्य के अन्नदाता किसानों ने अपनी मेहनत से खेतों को हरियाली से भर दिया है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष राज्य में धान का आच्छादन, लक्ष्य के 90% से अधिक है (पिछले वर्ष से 05% कम) तो ओवर ऑल सभी खरीफ फसलों को मिलाकर आच्छादन 80% है जो पिछले वर्ष की तुलना में 01% ज्यादा है.

झारखंड में अच्छी मानसूनी बारिश से लहलहा रहे हैं खेत

  • इस वर्ष 28 लाख 26 हजार 252 हेक्टेयर में खरीफ फसल की खेती का था लक्ष्य,
  • 22 लाख 60 हजार 576 हेक्टेयर में हुआ आच्छादन,
  • धान की खेती के लिए 1,788,400 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लक्ष्य के मुकाबले, असल में 1,705,782 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया,
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झारखंड में अच्छी वर्षा हुई (Etv Bharat)

देश में सामान्य से 12.6% कम बारिश

इस वर्ष अगर पूरे देश मे हुई मानसूनी बारिश के डाटा को देखें तो सामान्य से 12.6% कम बारिश हुई है लेकिन कई राज्यों में स्थिति बेहद विकट है. देश के कुल 282 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कम बारिश हुई है, इसमें झारखंड के भी 08 जिले शामिल हैं. अगर दूसरे राज्यों में हुई मानसून की बारिश पर नजर डालें तो पंजाब में सामान्य से 41% कम बारिश हुई है, जबकि झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में सामान्य से 32%, कर्नाटक में सामान्य से 30.3%, आंध्र प्रदेश में सामान्य से 24.3%, हरियाणा में सामान्य से 23.4%, राजस्थान के सामान्य से 21.8%, तमिलनाडु में सामान्य से 19.7% और महाराष्ट्र में सामान्य से 19% कम बारिश हुई है.

झारखंड से अभी नहीं लौटा है मानसून

मौसम केंद्र, रांची के वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि देश से मानसून की वापसी (Return of mansoon) शुरू हो गई है लेकिन यह अभी झारखंड से नहीं हुई है.

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