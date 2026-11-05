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मध्य प्रदेश में जानवरों के लिए बनेगा चारा बंकर, अलनीनो के भयंकर रुप से नया संकट

एल नीनो से भयंकर आजीविका संकट ( ETV Bharat )

इंदौर: अलनीनो के असर से मानव जीवन ही नहीं, बल्कि भविष्य में पशुओं की आजीविका पर भी संकट गहरा सकता है. यही वजह है कि राज्य सरकार ने किसानों को चारा बैंक तैयार करने के निर्देश दिए हैं. अलनीनो एक जलवायु संबंधी घटना है, जिसके प्रभाव से मानसून की स्थिति प्रभावित होने के अलावा सूखे एवं अत्यधिक गर्मी की परिस्थितियां निर्मित होने की आशंका है. ऐसी परिस्थितियों में पशुओं के लिए हरे चारे की उपलब्धता में कमी की आशंका है.

संयुक्त पशुपालन संचालक एवं डेयरी इंदौर संभाग डॉ. मनीष इंगोले ने बताया, "हरे चारे की उपलब्धता के लिए संभाग के पशुपालकों को साइलेज तैयार कर चारे के सुरक्षित भंडारण के निर्देश दिए गए हैं. दुधारू पशुओं से प्राप्त होने वाले दुग्ध उत्पादन एवं पशुपालन की आर्थिक स्थिति प्रभावित नहीं हो, इस संभावित चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार और कृषि विभाग ने किसानों को चारे के भंडारण के लिए साइलेज निर्माण करने के निर्देश दिए हैं."