अलनीनो का खतरनाक असर, मध्य प्रदेश से पानी लेने मजबूर हुआ गुजरात, बदले में बिजली मिलेगी?
अलनीनो के असर से खुद जूझ रहा एमपी गुजरात की बुझाएगा प्यास, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए बनेगा संकटमोचन, बृजेंद्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 11:48 AM IST
भोपाल : मध्यप्रदेश में बिजली संकट दूर करने के लिए राज्य सरकार अब अपने बांध से पानी देकर गुजरात से बिजली खरीदने जा रही है. अलनीनो की वजह से मध्यप्रदेश के एक दर्जन से ज्यादा जिलों के अलावा पड़ोसी राज्य गुजरात के कई जिले सूखे रह गए. इसे देखते हुए गुजरात सरकार ने रबी सीजन की फसल के लिए मध्यप्रदेश से पानी मांगा है. इसके बदले में मध्यप्रदेश सरकार गुजरात से बिजली खरीदेगी. जानें क्यों और कैसे लिया जाएगा ये फैसला.
मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच बिजली-पानी लेन-देन को लेकर मंगलवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल दिल्ली में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात करेंगे. इसके बाद इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा.
अल नीनो से गुजरात में बुरे हालात
अलनीनो की वजह से हुई कम बारिश का असर अब मध्यप्रदेश के अलावा पड़ोसी राज्य गुजरात में भी दिखाई दे रहा है. गुजरात के करीबन 20 जिलों में पानी की कमी गहराती जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में पानी का सबसे ज्यादा संकट बताया जा रहा है. देवभूमि द्वारका जिले में भी इस बार करीबन 73 फीसदी कम बारिश हुई है. कम बारिश से कई क्षेत्रों में रबी सीजन की खेती के लिए भी पानी कम पड़ने लगा है, इसको देखते हुए अब गुजरात सरकार मध्यप्रदेश से पानी लेने की तैयारी कर रहा है.
कैसे होगा बिजली-पानी का लेने-देन?
शनिवार को इस संबंध में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की टेलीफोन पर चर्चा हो चुकी है. अब मंगलवार को गुजरात के मुख्यमंत्री प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव से दिल्ली में मुलाकात करेंगे और इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा सकता है. मध्यप्रदेश को पानी के बदले में गुजरात से बिजली की आपूर्ति की जाएगी, जो प्रदेश में बिजली कमी को दूर करने में मददगार साबित होगी.
दोनों राज्यों के बीच पहले से है एग्रीमेंट
दरअसल, दोनों राज्यों के बीच पूर्व से पानी और बिजली की कमी से निपटने को लेकर एग्रीमेंट है. इसके तहत औसत से कम बारिश होने की स्थिति में पहले नंबर पर पेयजल और दूसरे नंबर पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा. इसके बाद उपलब्ध होने पर उद्योगों के लिए पानी दिया जाएगा. अनुबंध के मुताबिक मध्यप्रदेश में हाल ही में पैदा हुई बिजली की कमी को दूर करने के लिए गुजरात प्रतिदिन 57 मेगावॉट से लेकर 114 मेगावाट तक की बिजली सप्लाई कर रहा है. अब अनुबंध के मुताबिक मध्यप्रदेश भी गुजरात को पानी दे सकता है. हालांकि, यह पानी कितना होगा इस पर अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है, क्योंकि मध्यप्रदेश में भी अलनीनो का असर रहा है और प्रदेश के एक दर्जन जिले सूखे रह गए हैं.
वहीं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा, '' गुजरात ने पानी की कमी दूर करने और आगामी रबी फसल सीजन के लिए पड़ोसी राज्यों से पानी लेने के बारे में विचार किया है.''
मध्य प्रदेश में औसत से दस फीसदी कम बारिश
मध्यप्रदेश में अलनीनो का असर बारिश पर दिखाई दिया है. इसकी वजह से प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है. प्रदेश में 908.4 मिलीमीटर यानी 35.8 इंच बारिश हुई है, जबकि प्रदेश में सामान्य बारिश का कोटा 949.5 मिलीमीटर यानी 37.4 इंच का है. इस तरह प्रदेश में 4 फीसदी कम बारिश हुई है. कम बारिश का सबसे ज्यादा असर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है, जहां औसत से 12 फीसदी तक कम बारिश हुई है.
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इन जिलों में औसत से बहुत कम बारिश
प्रदेश के अलीराजपुर, बड़वानी, धार, देवास, अशोकनगर, बैतूल, हरदा, इंदौर, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, झाबुआ, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर और विदिशा जिले में 9 से 51 फीसदी तक कम बारिश हुई है. इस स्थिति को देखते हुए गुजरात को पानी दिए जाने के पूर्व इस तथ्य पर भी विचार किया जाएगा