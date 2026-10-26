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अलनीनो का खतरनाक असर, मध्य प्रदेश से पानी लेने मजबूर हुआ गुजरात, बदले में बिजली मिलेगी?

अल नीनो से गुजरात में बुरे हालात, मध्य प्रदेश करेगा मदद ( Etv Bharat Graphics )

भोपाल : मध्यप्रदेश में बिजली संकट दूर करने के लिए राज्य सरकार अब अपने बांध से पानी देकर गुजरात से बिजली खरीदने जा रही है. अलनीनो की वजह से मध्यप्रदेश के एक दर्जन से ज्यादा जिलों के अलावा पड़ोसी राज्य गुजरात के कई जिले सूखे रह गए. इसे देखते हुए गुजरात सरकार ने रबी सीजन की फसल के लिए मध्यप्रदेश से पानी मांगा है. इसके बदले में मध्यप्रदेश सरकार गुजरात से बिजली खरीदेगी. जानें क्यों और कैसे लिया जाएगा ये फैसला.

मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच बिजली-पानी लेन-देन को लेकर मंगलवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल दिल्ली में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात करेंगे. इसके बाद इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा.