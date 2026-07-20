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पलामू में अलनीनो का असर! प्रभावित हुई खेती, किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन की दी जा रही सलाह

पलामू: हर दूसरे साल सूखे से जूझने वाला पलामू एक बार फिर सुखाड़ की कगार पर आ गया है. जिले में अलनीनो का असर व्यापक तौर पर देखा जा रहा है. जून और जुलाई के महीने में पलामू में औसत से बेहद ही कम बारिश हुई है. पलामू में जून के महीने में औसत तौर पर 152.4 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन जून 2026 में 32.3 मिलीमीटर ही बारिश हुई है.

वहीं, जुलाई के महीने में 344.7 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन 18 जुलाई तक मात्र 89.9 मिलीमीटर बारिश हुई है. औसत से कम बारिश ने खरीफ फसल को बुरी तरह से प्रभावित किया है.

जिला कृषि पदाधिकारी से बात करते संवाददाता (ETV BHARAT)

पलामू में 51000 हेक्टेयर में धान की रोपनी का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार 100 हेक्टेयर में भी धान की रोपनी नहीं हुई है. बारिश के बाद पलामू में 1.35 लाख हेक्टेयर में विभिन्न फसलों को लगाया जाता है. जुलाई के दूसरे पखवाड़े तक मात्र 28 हजार हेक्टेयर में ही खेती हुई है. सिर्फ मक्का की ही बुआई 50 प्रतिशत के करीब हुई है. बाकी सभी फसलों का बुरा हाल है.