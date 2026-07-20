पलामू में अलनीनो का असर! प्रभावित हुई खेती, किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन की दी जा रही सलाह
पलामू में अलनीनो ने खेती को बुरी तरह प्रभावित किया है. पिछले साल की तुलना में इस साल काफी कम बारिश हुई है.
Published : July 20, 2026 at 5:51 PM IST
पलामू: हर दूसरे साल सूखे से जूझने वाला पलामू एक बार फिर सुखाड़ की कगार पर आ गया है. जिले में अलनीनो का असर व्यापक तौर पर देखा जा रहा है. जून और जुलाई के महीने में पलामू में औसत से बेहद ही कम बारिश हुई है. पलामू में जून के महीने में औसत तौर पर 152.4 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन जून 2026 में 32.3 मिलीमीटर ही बारिश हुई है.
वहीं, जुलाई के महीने में 344.7 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन 18 जुलाई तक मात्र 89.9 मिलीमीटर बारिश हुई है. औसत से कम बारिश ने खरीफ फसल को बुरी तरह से प्रभावित किया है.
पलामू में 51000 हेक्टेयर में धान की रोपनी का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार 100 हेक्टेयर में भी धान की रोपनी नहीं हुई है. बारिश के बाद पलामू में 1.35 लाख हेक्टेयर में विभिन्न फसलों को लगाया जाता है. जुलाई के दूसरे पखवाड़े तक मात्र 28 हजार हेक्टेयर में ही खेती हुई है. सिर्फ मक्का की ही बुआई 50 प्रतिशत के करीब हुई है. बाकी सभी फसलों का बुरा हाल है.
किसानों को इस साल अलनीनो के असर रहने के बारे में जानकारी दी गई है. हालात को देखते हुए कृषि विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है. किसानों को ट्रेनिंग दी गई है और उन तक संदेश पहुंचाया जा रहा है. किसानों को धान के पैदावार से दूरी बनाने का आग्रह किया गया है. जबकि मोटे अनाज के उत्पादन को लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा है. मक्का और अरहर की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. इसे लेकर कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक योजना तैयार की गई है:- दीपक कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, पलामू
अरहर और मक्का के लिए चर्चित है पलामू
पलामू का इलाका अरहर और मक्का के उत्पादन के लिए शुरू से चर्चित रहा है. 2025 में पलामू में औसत से अधिक बारिश हुई थी और 51000 हेक्टेयर से भी अधिक में धान की रोपनी हुई थी. कई वर्षों के बाद पलामू में अच्छी पैदावार हुई थी. पलामू क्षेत्र में सिंचाई के संसाधन शुरू से ही चर्चा का विषय रहे हैं. 80 प्रतिशत खेती बारिश के पानी पर निर्भर है. पलामू में खरीफ की फसल लगाने का काम मानसून की बारिश के बाद ही शुरू होता है.
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