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महतारी वंदन योजना के लिए ई केवाईसी करने वसूले जा रहे 50 से 70 रुपये! विभाग से शिकायत

कोरबा के कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि चॉइस सेंटर संचालक ई केवाईसी करने के एवज में 50 से ₹70 वसूल रहे हैं.

EKYC FOR MAHATARI VANDAN YOJANA
महतारी वंदन योजना ईकेवाईसी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 1, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
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कोरबा: महतारी वंदन योजना का लाभ पाने वाली महिलाओं के लिए सरकार ने ई केवाईसी की प्रक्रिया अनिवार्य की है. फिलहाल चॉइस/सीएससी सेंटर के माध्यम से महिलाओं के ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा रहा है. सरकार ने दावा किया था कि यह प्रक्रिया नि:शुल्क रहेगी. जिसके लिए महिला को अपने महतारी वंदन योजना का पंजीयन क्रमांक और आधार कार्ड लाना अनिवार्य है. आरोप है कि चॉइस सेंटर संचालकों द्वारा प्रत्येक ई केवाईसी करने के एवज में 50 से ₹70 तक वसूले जा रहे हैं. नगर निगम के विभिन्न वार्ड के कांग्रेसी पार्षदों ने बाकायदा महिला एवं बाल विकास अधिकारी को लिखित पत्र दिया है.

सीएससी सेंटर को सरकार देगी कमिशन

महतारी वंदन योजना के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी तरह से निःशुल्क (फ्री) है. चॉइस सेंटर या सीएससी (CSC) संचालक इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं ले सकते. यह सेवा महतारी वंदन योजना के पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क की जा रही है, और किसी भी तरह की अवैध वसूली करने वाले चॉइस सेंटरों पर कार्रवाई के निर्देश हैं. योजना के अंतर्गत कार्यरत सीएससी-व्हीएलई को शासन द्वारा प्रति पूर्ण कार्य 9.84 रुपये का कमीशन सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान किया जाएगा. हितग्राही अपना ई-केवाईसी आधार कार्ड एवं महतारी वंदन योजना पंजीयन आईडी के साथ करवा सकते हैं. ये बेहद सरल प्रक्रिया है.

ई केवाईसी के लिए पैसे मांगने का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांग्रेसी पार्षदों का आरोप

राराखार क्षेत्र से कांग्रेस के पार्षद रवि चंदेल का कहना है कि वर्तमान में महतारी वंदन योजना का ई केवाईसी करवाया जा रहा है. सरकार की ओर से यह पूरी तरह से फ्री है, लेकिन जितने भी चॉइस सेंटर को यह काम दिया गया है. उन सभी के द्वारा ₹50 से लेकर ₹70 तक प्रति ई केवाईसी के तौर पर लिया जा रहा है. पार्षद ने कहा कि इसके प्रमाण के साथ इसकी शिकायत हमने की है.

eKYC for Mahatari Vandan Yojana
कांग्रेसी पार्षदों का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

पार्षद ने कहा कि संबंधित सुपरवाइजर को भी मौके पर बुलाया और महिला बाल विकास की सुपरवाइजर सुषमा साहू के सामने ही चॉइस सेंटर संचालक ने पैसे ले लिए. पैसे लेकर ई केवाईसी किया जा रहा है. जिसकी हम शिकायत कर रहे हैं. एक सप्ताह के अंदर अगर संबंधित अधिकारी और सीएससी केंद्र संचालक पर कार्रवाई नहीं हुई, तो हम सड़क पर आंदोलन करेंगे.

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