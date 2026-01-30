ETV Bharat / state

एकता कपूर रणथंभौर पहुंची, बाघिन रिद्धि और शावकों के किए दीदार

एकता कपूर रणथंभौर नेशनल पार्क पहुंचीं और जोन-4 में टाइगर सफारी के दौरान बाघिन रिद्धि और उसके शावकों के दीदार किए.

एकता कपूर रणथंभौर नेशनल पार्क पहुंचीं
एकता कपूर रणथंभौर नेशनल पार्क पहुंचीं (ETV Bharat Sawai Madhopur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 30, 2026 at 9:23 PM IST

सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क में सेलिब्रिटीज का आना-जाना हमेशा से जारी रहता है, जहां वे टाइगर सफारी का मजा लेते हुए प्रकृति की खूबसूरती को नजदीक से महसूस करते हैं और यादगार पलों को अपने साथ ले जाते हैं. इस बार गुरुवार देर शाम टीवी सीरियल की मशहूर निर्माता एकता कपूर रणथंभौर पहुंचीं. बालाजी टेलीफिल्म्स की डायरेक्टर एकता कपूर सवाई माधोपुर पहुंचने के बाद पांच सितारा होटल नाहरगढ़ में रुकीं.

जानकारी के अनुसार, एकता कपूर ने शाम को टाइगर सफारी की और रणथंभौर की प्राकृतिक सुंदरता को बड़े करीब से निहारा. सफारी के दौरान जोन नंबर चार में उन्होंने बाघिन रिद्धि और उसके शावकों के दर्शन किए. बाघिन रिद्धि और उसके शावकों को देखकर एकता कपूर काफी रोमांचित नजर आईं. उन्होंने इस पूरे नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया और रणथंभौर की हरियाली व प्राकृतिक सौंदर्य की जमकर तारीफ की.

एकता कपूर ने रणथंभौर में देखे बाघ (ETV Bharat Sawai Madhopur)

एकता कपूर बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता जीतेंद्र की बेटी और अभिनेता तुषार कपूर की बहन हैं. वे "क्योंकि सास भी कभी बहू थी" जैसे कई सुपरहिट सीरियल्स के लिए जानी जाती हैं, जहां उन्होंने अपनी प्रोडक्शन हाउस के जरिए कई यादगार किरदार और कहानियां पेश की हैं. यह सफारी उनके लिए एक यादगार अनुभव साबित हुई, जहां उन्होंने वन्यजीवों की दुनिया को करीब से देखा और प्रकृति के साथ कुछ खास पल बिताए. रणथंभौर जैसे खूबसूरत टाइगर रिजर्व में ऐसे सेलिब्रिटी विजिट अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं.

