ETV Bharat / state

एकता कपूर रणथंभौर पहुंची, बाघिन रिद्धि और शावकों के किए दीदार

सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क में सेलिब्रिटीज का आना-जाना हमेशा से जारी रहता है, जहां वे टाइगर सफारी का मजा लेते हुए प्रकृति की खूबसूरती को नजदीक से महसूस करते हैं और यादगार पलों को अपने साथ ले जाते हैं. इस बार गुरुवार देर शाम टीवी सीरियल की मशहूर निर्माता एकता कपूर रणथंभौर पहुंचीं. बालाजी टेलीफिल्म्स की डायरेक्टर एकता कपूर सवाई माधोपुर पहुंचने के बाद पांच सितारा होटल नाहरगढ़ में रुकीं.

जानकारी के अनुसार, एकता कपूर ने शाम को टाइगर सफारी की और रणथंभौर की प्राकृतिक सुंदरता को बड़े करीब से निहारा. सफारी के दौरान जोन नंबर चार में उन्होंने बाघिन रिद्धि और उसके शावकों के दर्शन किए. बाघिन रिद्धि और उसके शावकों को देखकर एकता कपूर काफी रोमांचित नजर आईं. उन्होंने इस पूरे नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया और रणथंभौर की हरियाली व प्राकृतिक सौंदर्य की जमकर तारीफ की.