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एकलव्य विद्यालय की छात्रा कृतिका टेकाम ने 10वीं सीबीएसई बोर्ड में देशभर के एकलव्य स्कूलों में किया टॉप

कृतिका टेकाम ( ETV Bharat Chhattisgarh )