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40 करोड़ के एकलव्य विद्यालय के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल, देवती कर्मा और तुलिका कर्मा ने लगाए गंभीर आरोप

40 करोड़ के एकलव्य विद्यालय के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दंतेवाड़ा: ग्राम पंचायत फरसपाल में लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अब गुणवत्ता को लेकर विवादों में घिर गया है. करोड़ों रुपये की लागत से हो रहे निर्माण में कथित तौर पर घटिया सामग्री के इस्तेमाल और तकनीकी मापदंडों की अनदेखी किए जाने के आरोप सामने आए हैं.

मामले को लेकर पूर्व विधायक देवती महेंद्र कर्मा एवं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव तथा जिला पंचायत सदस्य तुलिका कर्मा ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने ठेकेदार और कंपनी के इंजीनियर को मौके पर ही निर्माण कार्य में सुधार करने की हिदायत दी. वहीं, पूर्व विधायक देवती कर्मा ने चेतावनी दी कि यदि निर्माण की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ तो वे धरने पर बैठने से भी पीछे नहीं हटेंगी.