40 करोड़ के एकलव्य विद्यालय के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल, देवती कर्मा और तुलिका कर्मा ने लगाए गंभीर आरोप
आदिवासी बच्चों के भविष्य के नाम पर करोड़ों का प्रोजेक्ट, निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप, सुधार करने की हिदायत दी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2026 at 7:29 PM IST
दंतेवाड़ा: ग्राम पंचायत फरसपाल में लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अब गुणवत्ता को लेकर विवादों में घिर गया है. करोड़ों रुपये की लागत से हो रहे निर्माण में कथित तौर पर घटिया सामग्री के इस्तेमाल और तकनीकी मापदंडों की अनदेखी किए जाने के आरोप सामने आए हैं.
मामले को लेकर पूर्व विधायक देवती महेंद्र कर्मा एवं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव तथा जिला पंचायत सदस्य तुलिका कर्मा ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने ठेकेदार और कंपनी के इंजीनियर को मौके पर ही निर्माण कार्य में सुधार करने की हिदायत दी. वहीं, पूर्व विधायक देवती कर्मा ने चेतावनी दी कि यदि निर्माण की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ तो वे धरने पर बैठने से भी पीछे नहीं हटेंगी.
भूमिपूजन में नहीं बुलाने पर भी जताई नाराजगी
निरीक्षण के दौरान पूर्व विधायक देवती कर्मा ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके क्षेत्र में लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से इतना बड़ा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं दी गई. यहां तक कि भूमिपूजन कार्यक्रम में भी उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतने महत्वपूर्ण निर्माण कार्य से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को दूर क्यों रखा जा रहा है?
निर्माण स्थल पर कार्य से संबंधित सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया, इस्तेमाल की जा रही एरियेटेड ब्रिक्स की गुणवत्ता संतोषजनक नजर नहीं आ रही है. आदिवासी बच्चों के भविष्य के लिए बनने वाले स्कूल में 40 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी यदि गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?- तुलिका कर्मा, जिला पंचायत सदस्य
बाहरी मजदूरों को काम देने पर आपत्ति
जिला पंचायत सदस्य तुलिका कर्मा ने निर्माण कार्य में कई खामियां होने का आरोप लगाते हुए आदिवासी विकास विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये के इस प्रोजेक्ट में स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देने के बजाय बाहर से मजदूर बुलाकर काम कराया जा रहा है, जिससे स्थानीय बेरोजगारों को अवसर नहीं मिल पा रहा है.
उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण में तकनीकी मापदंडों की अनदेखी की जा रही है. जहां 10 एमएम का सरिया इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वहां 8 एमएम का सरिया लगाए जाने की बात सामने आई है. इसके अलावा सीमेंट की गुणवत्ता और साफ रेत के स्थान पर मिट्टी मिली रेत के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.
जांच कमेटी गठित कराई जाएगी
पूरे मामले को लेकर आदिवासी विकास शाखा अधिकारी राजू नाग ने बताया कि इसका टेंडर केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ है और उसी व्यवस्था के तहत निर्माण कार्य संचालित किया जा रहा है. स्थानीय स्तर पर इसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं. उन्होंने कहा कि गुणवत्ता संबंधी शिकायत को लेकर स्थानीय स्तर पर जांच कमेटी गठित की जाएगी.
सामग्री एवं गुणवत्ता का मूल्यांकन कराया जाएगा. जांच में यदि निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन पाया जाता है तो संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है.- राजू नाग, आदिवासी विकास शाखा अधिकारी
अधिकारी का कहना है कि इस संबंध में कलेक्टर द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.