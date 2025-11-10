एकलव्य खेल परिसर दंतेवाड़ा: पायके कवासी और गुजराती स्कूल रायपुर की पिंकी गुप्ता ने छत्तीसगढ़ को स्वर्ण पदक दिलाया

एकलव्य खेल परिसर दंतेवाड़ा: पायके कवासी और गुजराती स्कूल रायपुर की पिंकी गुप्ता ने छत्तीसगढ़ को स्वर्ण पदक दिलाया
Eklavya Sports Complex
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 10, 2025 at 4:12 PM IST
रायपुर: थाई बॉक्सिंग में एक बार फिर छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है. पंजाब थाई बॉक्सिंग संघ की ओर से थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन अमृतसर में 7 से 9 नवंबर तक किया जा रहा है. टीआईएफ यानि थाई बॉक्सिंग इण्डियन फेडरेशन की ओर से आयोजित इस चैंपियनशिप में सीनियर, जूनियर और सब जूनियर बालक - बालिका वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. 16 वीं राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से 21 सदस्यों का दल भी भाग ले रहा है. जिसमें 7 बालक और 10 बालिकाएं शामिल हैं.
एकलव्य खेल परिसर दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अनीस मेमन ने कहा, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 9 नवंबर को आयोजित फाइनल में एकलव्य खेल परिसर जावंगा जिला दंतेवाड़ा की कुमारी पायके कवासी ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. कुमारी पायसे कवासी ने 44 किलोग्राम की श्रेणी में महाराष्ट्र की खिलाड़ी को करारी शिकस्त दी. पायसे कवासी ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक भी दिलवाया. इसी तरह श्री गुजराती स्कूल रायपुर की छात्रा पिंकी गुप्ता ने जूनियर वर्ग, 44 किलोग्राम वर्ग में महाराष्ट्र की खिलाड़ी को परास्त कर स्वर्ण पदक जीता. इसके अलावा 4 खिलाड़ी फाइनल में अपने प्रतिद्वंद्वी से अंकों के आधार पर स्वर्ण पदक से चूक गए. स्वर्ण पदक से चूके खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ को रजत पदक जरुर दिलाया. इस तरह से छत्तीसगढ़ ने 6 पदक हासिल हुए.
- कुमारी दीपाली बघेल, रायपुर जूनियर वर्ग
- कुमारी लच्छी कवासी, दंतेवाड़ा सब जूनियर वर्ग
- कुमारी सोमारी मरकाम, दंतेवाड़ा सब जूनियर वर्ग
- कुमारी रामे कवासी - दंतेवाड़ा सब जूनियर वर्ग
एकलव्य खेल परिसर दंतेवाड़ा के खिलाड़ी
- लच्छी कवासी
- पायके कवासी
- सोमानी मरकाम
- रामे कवासी
रायपुर से शामिल हुए खिलाड़ियों के नाम
- प्रियंका साहू
- मानसी तांडी
- पिंकी गुप्ता
- दीपाली बघेल
बालोद से शामिल हुए खिलाड़ी
- अंजली साहू
- चिकलेश्वरी
बालक वर्ग में शामिल खिलाड़ियों के नाम
- मंगल साय नाग
- पप्पू कश्यप
- बामन कुमार सिन्हा
- आयुष जसूजा
- मनीष देशमुख
- संयम यादव
- मयंक साहू
जानिए क्या है थाई बॉक्सिंग: थाई बॉक्सिंग जिसे मॉय थाई खेल के नाम से भी लोग जानते हैं. यह खेल थाईलैंड का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस जुड़ा खेल है. थाई बॉक्सिंग में खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए मुक्के, कोहनी, घुटने का इस्तेमाल करते हैं. यह एक स्टैंड-अप स्ट्राइकिंग खेल है, जिसमें क्लिंचिंग तकनीकों का भी इस्तेमाल होता है.