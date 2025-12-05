ETV Bharat / state

पाकिस्तान की जिद से लखनऊ को लगा झटका, टी-20 विश्व कप 2026 के मैच अब इकाना स्टेडियम में नहीं होंगे

इकाना स्टेडियम के मैनेजिंग डायरेक्टर उदय सिन्हा ने बताया कि सिर्फ राजनीतिक कारणों से हमें बाहर कर दिया गया. यह क्रिकेट के लिए दुखद है.

Published : December 5, 2025 at 4:57 PM IST

लखनऊ: भारत-पाकिस्तान क्रिकेट के बीच राजनीतिक तनातनी एक बार फिर खेल के मैदान पर भारी पड़ी है. आईसीसी टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारत में प्रस्तावित नौ वेन्यू में से लखनऊ का बीआरएसएबीवी इकाना क्रिकेट स्टेडियम बाहर हो गया. वजह बनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिद और उसका बदले की भावना से भरा रुख.

पाकिस्तानी टीम भारत में मैच नहीं खेलेगी: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने साफ कह दिया था कि अगर भारतीय टीम 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी, तो पाकिस्तानी टीम भी भारत में होने वाले टी-20 विश्व कप में हिस्सा नहीं लेगी. भारत सरकार ने पहले ही सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान दौरे की अनुमति नहीं दी थी और हाइब्रिड मॉडल की मांग रखी थी. जवाब में पीसीबी ने टी-20 विश्व कप के अपने सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू (श्रीलंका) में कराने की शर्त रख दी.

श्रीलंका के कोलंबो और कैंडी में होंगे मैच: आईसीसी ने पाकिस्तान के इस रुख को मानते हुए उसके सारे मैच श्रीलंका के कोलंबो और कैंडी में शिफ्ट कर दिए. इससे श्रीलंका को दो अतिरिक्त वेन्यू मिल गए, जबकि भारत से दो वेन्यू कम करने पड़े. इनमें लखनऊ का इकाना स्टेडियम और एक अन्य शहर शामिल है. उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) और राज्य सरकार को यह झटका तब लगा जब आधिकारिक कार्यक्रम में इकाना का नाम ही गायब था. इकाना स्टेडियम ने 2023 वनडे विश्व कप में शानदार आयोजन किया था.

यहां कुल पांच मैच खेले गए थे:

  • ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (12 अक्टूबर 2023)
  • ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका (16 अक्टूबर 2023)
  • नीदरलैंड्स बनाम श्रीलंका (21 अक्टूबर 2023)
  • भारत बनाम इंग्लैंड (29 अक्टूबर 2023) – विराट कोहली का 35वां जन्मदिन वाला यादगार मैच
  • ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड्स (25 अक्टूबर 2023)

दुनिया भर ने हुई थी तारीफ: इन सभी मुकाबलों में स्टेडियम की व्यवस्था, पिच और दर्शकों की भारी उपस्थिति की पूरी दुनिया में तारीफ हुई थी. खासकर भारत-इंग्लैंड मैच में 48 हजार से ज्यादा दर्शकों ने स्टेडियम खचाखच भर दिया था. यूपीसीए को इसके बाद टी-20 विश्व कप के कम से कम तीन-चार मैचों की मेजबानी की उम्मीद थी. यूपीसीए के एक मीडिया मैनेजर ने बताया, हमने स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बना दिया है. ड्रेनेज सिस्टम, लाइट्स, प्रैक्टिस सुविधाएं सब कुछ अपडेट है.

क्रिकेट के खेल पर राजनीति हावी: इकाना स्टेडियम के के मैनेजिंग डायरेक्टर उदय सिन्हा ने बताया कि सिर्फ राजनीतिक कारणों से हमें बाहर कर दिया गया. यह क्रिकेट के लिए दुखद है. श्रीलंका के दो वेन्यू बढ़ाने की वजह से इकाना स्टेडियम को न तो महिला विश्व कप के मैच मिले और न ही T20 विश्व कप के मिल रहे हैं.

