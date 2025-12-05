ETV Bharat / state

पाकिस्तान की जिद से लखनऊ को लगा झटका, टी-20 विश्व कप 2026 के मैच अब इकाना स्टेडियम में नहीं होंगे

लखनऊ: भारत-पाकिस्तान क्रिकेट के बीच राजनीतिक तनातनी एक बार फिर खेल के मैदान पर भारी पड़ी है. आईसीसी टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारत में प्रस्तावित नौ वेन्यू में से लखनऊ का बीआरएसएबीवी इकाना क्रिकेट स्टेडियम बाहर हो गया. वजह बनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिद और उसका बदले की भावना से भरा रुख.

पाकिस्तानी टीम भारत में मैच नहीं खेलेगी: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने साफ कह दिया था कि अगर भारतीय टीम 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी, तो पाकिस्तानी टीम भी भारत में होने वाले टी-20 विश्व कप में हिस्सा नहीं लेगी. भारत सरकार ने पहले ही सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान दौरे की अनुमति नहीं दी थी और हाइब्रिड मॉडल की मांग रखी थी. जवाब में पीसीबी ने टी-20 विश्व कप के अपने सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू (श्रीलंका) में कराने की शर्त रख दी.

श्रीलंका के कोलंबो और कैंडी में होंगे मैच: आईसीसी ने पाकिस्तान के इस रुख को मानते हुए उसके सारे मैच श्रीलंका के कोलंबो और कैंडी में शिफ्ट कर दिए. इससे श्रीलंका को दो अतिरिक्त वेन्यू मिल गए, जबकि भारत से दो वेन्यू कम करने पड़े. इनमें लखनऊ का इकाना स्टेडियम और एक अन्य शहर शामिल है. उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) और राज्य सरकार को यह झटका तब लगा जब आधिकारिक कार्यक्रम में इकाना का नाम ही गायब था. इकाना स्टेडियम ने 2023 वनडे विश्व कप में शानदार आयोजन किया था.