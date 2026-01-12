ETV Bharat / state

क्यों नहीं हो रही है WPL 2026 की मैच इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, जानें वजह

2026 T20 विश्व कप और रणजी ट्रॉफी का व्यस्त शेड्यूल है, जिसकी वजह से होम-अवे फॉर्मेट लागू करना संभव नहीं हो सका.

इकाना क्रिकेट स्टेडियम
इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 7:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: अटल बिहारी बाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम को एक बार फिर बड़ा मौका गंवाना पड़ा है. विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की मेजबानी भी इस स्टेडियम से छिन गई है. यह लगातार तीसरा बड़ा आयोजन है जो लखनऊ से दूर हो गया. पहले 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप और फिर 2026 टी20 विश्व कप के बाद अब WPL का यह सीजन भी सिर्फ दो मैदानों तक सीमित रह गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने WPL 2026 को नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम और वडोदरा के कोतांबी स्टेडियम पर ही आयोजित करने का फैसला किया है.

पिछले साल WPL पहली बार लखनऊ में आयोजित किया गया था. WPL में यूपी वरियर्स की टीम पहले सीजन में ही आ गई थी. इसके बावजूद चार सीजन में केवल एक बार लखनऊ में यह टूर्नामेंट आयोजित किया गया.

WPL लीग मैचों की शुरुआत 9 जनवरी को नवी मुंबई से हो चुकी है, जहां पहले 11 मैच खेले जाएंगे. इसके बाद टूर्नामेंट 19 जनवरी से वडोदरा शिफ्ट हो जाएगा, जहां बाकी लीग मैचों के साथ एलिमिनेटर और फाइनल 5 फरवरी को खेला जाएगा. BCCI के अनुसार, इस फैसले का मुख्य कारण 2026 T20 विश्व कप और रणजी ट्रॉफी का व्यस्त शेड्यूल है. इन बड़े आयोजनों के कारण ज्यादातर मैदान पहले से ही बुक हैं, जिसकी वजह से होम-अवे फॉर्मेट लागू करना संभव नहीं हो सका. पिछले सीजन में WPL चार मैदानों पर खेला गया था, जिसमें लखनऊ का इकाना स्टेडियम भी शामिल था, लेकिन इस बार कैरावां स्टाइल में सिर्फ दो जगहों पर टूर्नामेंट रखा गया है. इससे लॉजिस्टिक्स आसान हो जाती है, लेकिन फ्रेंचाइजी और स्थानीय प्रशंसकों की उम्मीदें पूरी नहीं हो पातीं.

टीम की प्रशंसक मनीषा शुक्ला बताती हैं कि टीम का होम ग्राउंड होने के कारण लखनऊ में मैच देखने का जोश हमेशा अलग रहता है. स्टेडियम में भारी भीड़ जुटती है और महिला क्रिकेट को बढ़ावा मिलता है. उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के मीडिया मैनेजर मोहम्मद फहीम ने बताया कि वे इस फैसले से दुखी हैं. हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमको और अधिक मैच मिलेंगे और हम पूरी तैयारी कर रहे हैं.

वरिष्ठ खेल पत्रकार और विशेषज्ञ अनंत मिश्र ने बताया कि इकाना स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय स्तर का है और यहां बड़े मैचों की मेजबानी का अनुभव है. लगातार बड़े आयोजन चूकने से स्थानीय क्रिकेट और प्रशंसकों पर असर पड़ता है. हम BCCI से भविष्य में होम ग्राउंड को प्राथमिकता देने की मांग करेंगे. यह झटका यूपी वारियर्स के लिए भी बड़ा है, क्योंकि होम ग्राउंड पर खेलने से टीम को अतिरिक्त समर्थन मिलता है. महिला क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन लखनऊ जैसे शहरों को मौके नहीं मिलने से सवाल उठ रहे हैं. उम्मीद है कि अगले सीजन में स्थिति बेहतर होगी और इकाना स्टेडियम फिर से चमकेगा.

TAGGED:

इकाना क्रिकेट स्टेडियम
EKANA CRICKET STADIUM
LUCKNOW NEWS
WPL WITHDRAWN FROM EKANA STADIUM
WPL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.