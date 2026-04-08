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डायलॉग कार्यक्रम के जरिए बनी पूर्वी और मध्य भारत के भविष्योन्मुखी विकास की रूपरेखा, 27 चेंजमेकर्स सम्मानित

इस मौके पर झारखंड सरकार के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन रवि रंज रंजन ने कहा कि विविध स्टेकहोल्डर्स के सहयोग और नवाचार आर्थिक रूप से सशक्त करने के साथ-साथ पारिस्थितिक संतुलन को भी पुनस्र्स्थापित करते हैं. डॉ. एटी मिश्रा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं एवं कार्यपालक निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड ने कहा कि जब डेटा और विज्ञान के साथ सतत आजीविका और स्थानीय उद्यमिता को जोड़ा जाता है, तो यह संरक्षण प्रयासों को मजबूत बनाता है.

इस आयोजन के पहले दिन शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए टास्क फोर्स सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन, झारखंड के अध्यक्ष एके रस्तोगी ने कहा कि समुदायों की सक्रिय सहभागिता से जलवायु अनुकूलन सुदृढ़ होता है, जहां सामूहिक प्रयास और स्थानीय ज्ञान मिलकर समावेशी भविष्य का निर्माण करते हैं.

कार्यक्रम के मूल उ‌द्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए सीड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रमापति कुमार ने कहा कि एकम डायलॉग्स क्षेत्रीय विकास और रेसिलिएन्स को समर्पित दूरदर्शी पहल है, जिसका उ‌द्देश्य सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहे पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्रों में संवाद' और 'निर्माण के माध्यम से समावेशी और दीर्घकालिक समाधान विकसित करना है. यह पहल सहयोग, नवाचार और साझा जिम्मेदारी की भावना को सशक्त करती है.

क्षेत्रीय विकास को मजबूत करने के उ‌द्देश्य से आयोजित दो दिवसीय इस साझा संवाद में विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, ग्रासरुट चेंजमेकर्स, उ‌द्योग-व्यापार जगत, सामाजिक उद्यमी, विशेषज्ञ और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं.

रांची: एकम डायलॉग्स के जरिए पूर्वी और मध्य भारत के भविष्योन्मुखी विकास की रूपरेखा आज खिंची गई. रांची में सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट यानी सीड द्वारा आयोजित एकम डायलॉग्सः संवाद से निर्माण का शुभारंभ हुआ. दो दिवसीय इस आयोजन में विशेषज्ञों ने साफ तौर पर कहा कि देश के विकास में झारखंड, छत्तीसगढ़, ओड़िशा और बिहार का महत्वपूर्ण स्थान है. यदि इन राज्यों का विकास नहीं होगा तो विकसित भारत के लक्ष्य को पाना मुश्किल होगा.

इस अवसर पर जलपुरुष के रूप में प्रसिद्ध एवं तरुण भारत संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि पारंपरिक जल स्रोतों, वर्ना, आर्द्रभूमिर्या और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सामुदायिक नेतृत्व और नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है. इस मौके पर जगदानंद, सह संस्थापक, सेंटर फॉर यूथ एंड सोशल डेवलपमेंट (ओडिशा) ने जमीनी स्तर पर स्थाई परिवर्तन के लिए सामु‌दायिक नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया.

डॉ. पीयूषकांत पांडे, कुलपति, एमिटी विश्ववि‌द्यालय, छत्तीसगढ़ ने जलवायु लक्ष्यों और सतत विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी योजना और कार्यान्वयन में अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार की आवश्यकता बताई. इस दो दिवसीय आयोजन में 300 से अधिक प्रतिनिधि, 70 से अधिक विशेषज्ञ एवं वक्ता 11 तकनीकी सत्रों में भाग ले रहे हैं.

27 चैजमेकर्स सम्मानित

कार्यक्रम में प‌द्मश्री से सम्मानित 11 नामचीन हस्ती उपस्थित थे. इस दौरान एकम सम्मान के माध्यम से पूर्वी और मध्य भारत के 27 चैजमेकर्स को सम्मानित किया गया, जिनमें अपर्णा कुमारी (रिन्यूएबले एनर्जी इनोवेटर, बोकारो), अशोक कुमार राउत (वेटलैंड कंजर्वेशनिस्ट, ओडिशा), भाऊ रॉव गोडबोले (मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एवं पारंपरिक वैद्य, छत्तीसगढ़), दामोदर कश्यप (फॉरेस्ट कंजर्वेशन, छत्तीसगढ़), द्रौपदी देवी (एग्रो-उ‌द्यमी, बिहार), डॉ. मनोज कुमार (फॉरेस्ट कंजर्वेशन, हजारीबाग), फ्रांसिस मुंडा (ग्रासरूट एजुकेटर, चाईबासा), झुमुक लाल मेरावी (मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशनिस्ट एवं पारंपरिक वैदय, छत्तीसगढ़), कैलावती कश्यप (मौहला आजीविका), लेकेश बाई जैन (इंटीग्रेटेड फार्मिंग, छत्तीसगढ़), लॉकनाथ नाउरी (बीज संरक्षक, ओडिशा), महादेव महतो (फॉरेस्ट कंजर्वेशन, हजारीबाग), नीलिमा मिश्रा (सस्टेनेबल वेस्ट सॉल्यूशन्स, ओडिशा), प्रभात कुमार महतो (छऊ कलाकार एवं दवा (एया-उद्यमी, विहार), प्रभात कुमार लोक परंपरा संरक्षक, झारखंड), प्रभात मिश्रा (वेटलैंड कंजर्वेशन), रायमति घंडरिया (पारंपरिक बीज संरक्षक, मार महतो (छऊ कलाकार एवं ओडिशा), राजेंद्र बघेल (डोकरा कला संरक्षक एवं प्रशिक्षक, छत्तीसगढ़), रवि सिंह (जल संरक्षण, छत्तीसगढ़), संगीता देवी (एग्रो-उद्यमी, रांची), संजय कच्छप (कम्युनिटी लाइब्रेरियन, झारखंड), शिबानी पाधी (एआई एवं इनोवेशन आधारित वैस्ट सॉल्यूशन्स, ओडिशा), श्याम लाल राजवाडे (जल संरक्षण, छत्तीसगढ़), शुभम कमार (नदी संरक्षण, बिहार), सुरेंद्र प्रसीद सिंह (फॉरेस्ट कंजर्वेशन, झारखंड), तरुण कुमार (एक पेड़, एक पड़ पैहल, झारखंड), उपेंद्र पांडे एवं सोना पांडे (पॉलीथिन दान अभियान एवं वेस्ट सॉल्यूशैन्स, झारखंड), तथा वीरेंद्र सिंह (जल संरक्षण, छत्तीसगढ़) शामिल हैं.

संवाद श्रृंखला पर कार्यशाला

एक डायलॉग कार्यक्रम के दूसरे एवं अंतिम दिन कई संवाद श्रृंखला आयोजित होगी, जो लोक केंद्रित जलवाय अनुकूलन को आगे बढ़ाने, फ्यूचर रेडी ग्रीन इकोनॉमी और सततशील आजीविका को सुदृढ़ करने, पारंपरिक ज्ञान, विरासत, कला-शिल्प, खानपान के पुनरुद्धार तथा टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डेटा को स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़ते हुए हरित विकास एवं और जलवायु अनुकूल अर्थव्यवस्था को आकार देने पर केंद्रित है.

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पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्रीय विकास पर केंद्रित पहल 'एकम डायलॉग्स' का होगा आयोजन, विशेषज्ञ रखेंगे विचार