एक साल, कई सवाल: सिसोदिया का भाजपा सरकार पर हमला, कहा- दिल्ली के हर वर्ग के साथ हुआ ‘फर्जीवाड़ा’

नई दिल्ली: दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने भाजपा सरकार के एक साल पूरे होने पर तीखा प्रहार करते हुए इसे “फर्जीवाड़े का एक साल” करार दिया. पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि पार्टी यह नहीं कह रही कि एक साल में सब कुछ बदल जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह के वादे किए गए थे, वह पूरे नहीं हुए और दिल्ली के हर वर्ग को निराशा हाथ लगी. मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि महिलाओं, मिडिल क्लास, छात्रों, युवाओं, गरीबों और सरकारी सेवाओं पर निर्भर सभी लोगों के साथ धोखा हुआ है. मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा का एक साल “जश्न का नहीं, जवाब देने का साल” है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इन सभी मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी.

महिलाओं से ‘गारंटी’ का वादा, पूरा साल इंतजार:

मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने की मोदी की गारंटी दी थी. आठ मार्च 2025 से राशि खातों में आने का वादा किया गया था. लेकिन उनका आरोप है कि पूरा साल बीत गया और महिलाओं के खातों में पैसा नहीं आया. उन्होंने इसे दिल्ली की आधी आबादी के साथ “सीधा धोखा” बताया.

प्रदूषण पर सियासत AQI डेटा में हेरफेर का आरोप:

दिल्ली के प्रदूषण के मुद्दे पर भी मनीष सिसोदिया ने सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में ऑड-इवन और डस्ट कंट्रोल जैसे कदम उठाए जाते थे, लेकिन इस बार दिल्ली ने बेहद खराब AQI का सामना किया. उनका आरोप है कि कुछ मॉनिटरिंग सेंटर बंद या शिफ्ट किए गए और आंकड़ों को बेहतर दिखाने की कोशिश की गई. मनीष सिसोदिया ने कहा कि “हकीकत छिपाने से हवा साफ नहीं होती.”

मिडिल क्लास और प्राइवेट स्कूल फीस का मुद्दा:

सिसोदिया ने दावा किया कि भाजपा सरकार बनते ही निजी स्कूलों ने फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी. कई परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा और अभिभावकों को सड़कों पर उतरना पड़ा. मनीष सिसोदिया का आरोप है कि सरकार ने स्कूलों पर सख्त कार्रवाई नहीं की और मिडिल क्लास को राहत नहीं मिली.