एक साल, कई सवाल: सिसोदिया का भाजपा सरकार पर हमला, कहा- दिल्ली के हर वर्ग के साथ हुआ ‘फर्जीवाड़ा’
'आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने भाजपा सरकार के एक साल पूरे होने पर फर्जीवाड़े का एक साल करार दिया.
Published : February 20, 2026 at 2:36 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने भाजपा सरकार के एक साल पूरे होने पर तीखा प्रहार करते हुए इसे “फर्जीवाड़े का एक साल” करार दिया. पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि पार्टी यह नहीं कह रही कि एक साल में सब कुछ बदल जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह के वादे किए गए थे, वह पूरे नहीं हुए और दिल्ली के हर वर्ग को निराशा हाथ लगी. मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि महिलाओं, मिडिल क्लास, छात्रों, युवाओं, गरीबों और सरकारी सेवाओं पर निर्भर सभी लोगों के साथ धोखा हुआ है. मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा का एक साल “जश्न का नहीं, जवाब देने का साल” है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इन सभी मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी.
महिलाओं से ‘गारंटी’ का वादा, पूरा साल इंतजार:
मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने की मोदी की गारंटी दी थी. आठ मार्च 2025 से राशि खातों में आने का वादा किया गया था. लेकिन उनका आरोप है कि पूरा साल बीत गया और महिलाओं के खातों में पैसा नहीं आया. उन्होंने इसे दिल्ली की आधी आबादी के साथ “सीधा धोखा” बताया.
प्रदूषण पर सियासत AQI डेटा में हेरफेर का आरोप:
दिल्ली के प्रदूषण के मुद्दे पर भी मनीष सिसोदिया ने सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में ऑड-इवन और डस्ट कंट्रोल जैसे कदम उठाए जाते थे, लेकिन इस बार दिल्ली ने बेहद खराब AQI का सामना किया. उनका आरोप है कि कुछ मॉनिटरिंग सेंटर बंद या शिफ्ट किए गए और आंकड़ों को बेहतर दिखाने की कोशिश की गई. मनीष सिसोदिया ने कहा कि “हकीकत छिपाने से हवा साफ नहीं होती.”
मिडिल क्लास और प्राइवेट स्कूल फीस का मुद्दा:
सिसोदिया ने दावा किया कि भाजपा सरकार बनते ही निजी स्कूलों ने फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी. कई परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा और अभिभावकों को सड़कों पर उतरना पड़ा. मनीष सिसोदिया का आरोप है कि सरकार ने स्कूलों पर सख्त कार्रवाई नहीं की और मिडिल क्लास को राहत नहीं मिली.
सरकारी स्कूलों की दिशा बदली:
मनीष सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकारी स्कूलों में बड़े सुधार हुए थे. हैप्पीनेस करिकुलम, एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स और शिक्षकों की विदेशी ट्रेनिंग जैसे कदम उठाए गए थे. उनका आरोप है कि नई सरकार ने इन पहलों को कमजोर कर दिया, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की अवधारणा बदली और शिक्षा बजट में कटौती की.
झुग्गी, यमुना और रोजगार पर आरोप:
मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने “जहां झुग्गी वहीं मकान” का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद झुग्गियां हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई. उन्होंने यमुना सफाई को लेकर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सफाई के दावों के लिए दिखावटी इंतजाम किए गए. रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि एक लाख से अधिक अस्थायी कर्मचारियों को हटाया गया. बस मार्शलों, मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य कर्मचारियों की नौकरी जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने इसे “बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार” करार दिया.
स्वास्थ्य, सफाई और बुनियादी सुविधाएं:
मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाओं और जांच की व्यवस्था प्रभावित हुई है. कूड़े के पहाड़, सीवर की समस्या और सड़कों की खराब हालत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि “दिल्ली की बुनियादी व्यवस्था चरमराई हुई है.”
राशन, पेंशन और सुरक्षा पर चिंता:
सिसोदिया ने आरोप लगाया कि कई राशन कार्ड रद्द किए गए और बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई. कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार जमीनी स्तर पर सक्रिय नहीं दिख रही.
