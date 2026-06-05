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'एक पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम का आयोजन, हजारीबाग में लगेंगे एक लाख पौधे, विधायक प्रदीप प्रसाद ने शुरू किया हरियाली महोत्सव

हजारीबाग में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम ( Etv bharat )