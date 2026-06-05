'एक पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम का आयोजन, हजारीबाग में लगेंगे एक लाख पौधे, विधायक प्रदीप प्रसाद ने शुरू किया हरियाली महोत्सव
हजारीबाग में 'एक पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम में बीजेपी विधायक ने एक लाख पौधे लगाने की बात कही है.
Published : June 5, 2026 at 2:22 PM IST
हजारीबाग: 'एक पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम के तहत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हजारीबाग में एक लाख पौधा मानसून के दौरान लगाने की तैयारी है. भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद के नेतृत्व में पौधरोपण किया जाएगा. शुक्रवार को इसकी शुरुआत की गई. विधायक प्रदीप प्रसाद ने पौधा देकर आम लोगों को लगाने और इसकी रक्षा करने की अपील की है.
एक लाख पौधा लगाने की तैयारी
पीएम नरेंद्र मोदी का 'एक पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम को हजारीबाग में चरितार्थ किया जा रहा है. सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरियाली महोत्सव की शुरुआत हुई. 'एक पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम के तहत यह महोत्सव मनाया जा रहा है. इस महोत्सव के अंतर्गत एक लाख पौधा लगाने की तैयारी चल रही है. इस मानसून में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पौधा लगाया जाएगा.
कार्यक्रम में बांटे गए पौधे
विधायक प्रदीप प्रसाद के कार्यालय से पौधा बांटा जाएगा. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई लोगों को इस दौरान पौधा भेंट स्वरूप दिया गया. कार्यक्रम के दौरान रिटायर्ड शिक्षक पर्यावरणविद महादेव महतो, सुरेंद्र सिंह, गुस्ताभ इमाम, हजारीबाग के शहीद जवान कैप्टन करमजीत सिंह बक्शी के मां पिता समिति लोग शामिल हुए.
पौधे लगाने के अभियान में तेजी: विधायक
इस बात पर जोर दिया गया कि एक पौधा अपनी मां के नाम पर लगाना है और उसकी रक्षा करनी है. सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने बताया कि यह 'एक पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी. उनके अभियान को हजारीबाग में गति दी जा रही है, वृक्ष है तो हम हैं. हजारीबाग को हरा भरा बनाने के लिए हर एक व्यक्ति को आगे आना होगा.
स्थानीय लोग कर रहे हैं अभियान की सरहाना
हजारीबाग के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पिछले तीन सालों से यह कार्यक्रम चला रहे हैं. उनके इस कार्यक्रम की हर ओर प्रशंसा हो रही है. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री के आवाह्न के बाद हजारीबाग में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों में पौधा लगाया है. हर एक व्यक्ति को अपने मां के नाम पर, अपने परिवार वालों के नाम पर पौधा लगाना चाहिए. जिससे पर्यावरण हरा भरा रहेगा, साथ ही जिस व्यक्ति के नाम पर पौधा लगाया गया है, वह रहे या ना रहे उसकी याद हमेशा रहेगी.
'एक पेड़ मां के नाम' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान है. इसका उद्देश्य माताओं के प्रति सम्मान और प्यार जताना और पर्यावरण को हरा-भरा रखने के लिए लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है.
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