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एक पेड़ मां के नाम अभियान की देवघर में धीमी रफ्तार, अब तक महज 70 प्रतिशत ही पौधरोपण

पौधरोपण करते स्कूली बच्चे और शिक्षिका. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर:पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण को जन आंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की शुरुआत की थी. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मातृत्व और प्रकृति के बीच भावनात्मक संबंध स्थापित करते हुए अधिक से अधिक पौधरोपण करना और लगाए गए पौधों का संरक्षण सुनिश्चित करना है. अभियान के तहत मां के नाम पर एक पेड़ लगाने की अपील की गई थी, ताकि जिस तरह मां के प्रति सम्मान और स्नेह का भाव रहता है, उसी तरह पेड़ के प्रति भी जिम्मेदारी का अहसास हो और लोग उसकी देखभाल करें.

इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकारी विभागों, स्कूलों, स्थानीय निकायों और आम नागरिकों को जोड़ा गया है. झारखंड में भी अभियान के तहत बड़े पैमाने पर पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. खासकर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के माध्यम से पौधरोपण को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है.