एक पेड़ मां के नाम अभियान की देवघर में धीमी रफ्तार, अब तक महज 70 प्रतिशत ही पौधरोपण
देवघर में एक पेड़ मां के नाम अभियान की रफ्तार धीमी है. अब तक 70 प्रतिशत ही पौधरोपण हो सका है. रिपोर्ट-हितेश कुमार चौधरी
Published : October 24, 2026 at 8:20 PM IST
देवघर:पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण को जन आंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की शुरुआत की थी. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मातृत्व और प्रकृति के बीच भावनात्मक संबंध स्थापित करते हुए अधिक से अधिक पौधरोपण करना और लगाए गए पौधों का संरक्षण सुनिश्चित करना है. अभियान के तहत मां के नाम पर एक पेड़ लगाने की अपील की गई थी, ताकि जिस तरह मां के प्रति सम्मान और स्नेह का भाव रहता है, उसी तरह पेड़ के प्रति भी जिम्मेदारी का अहसास हो और लोग उसकी देखभाल करें.
इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकारी विभागों, स्कूलों, स्थानीय निकायों और आम नागरिकों को जोड़ा गया है. झारखंड में भी अभियान के तहत बड़े पैमाने पर पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. खासकर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के माध्यम से पौधरोपण को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है.
देवघर में 1.40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य
हालांकि, संथाल परगना के कई जिलों में अभियान की रफ्तार अपेक्षा के अनुरूप नहीं है. वहीं, पौधरोपण के बाद पौधों के संरक्षण को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं. शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, पूरे झारखंड में लगभग 30 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. वहीं, देवघर जिले के करीब 2,200 स्कूलों में लगभग 1 लाख 40 हजार पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है.
अब तक 40 हजार पौधे लगाने का काम बाकी
देवघर जिला शिक्षा अधीक्षक मधुकर कुमार के अनुसार, पांच जून से शुरू हुए इस अभियान में जिले के विभिन्न स्कूलों के शिक्षक और विद्यार्थी लगातार पौधरोपण कर रहे हैं. डीएसई ने बताया कि 13 सितंबर तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, जिले में लगभग 36 हजार पौधे लगाए गए थे. हालांकि, श्रावणी मेले के कारण शुरुआती दौर में पौधरोपण की गति अपेक्षाकृत धीमी रही. इसके बाद अगले एक महीने में शिक्षकों और विद्यार्थियों के प्रयास से पौधरोपण की संख्या बढ़कर लगभग 98 हजार तक पहुंच गई. इसके बावजूद निर्धारित लक्ष्य को पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सका और करीब 40 हजार पौधों का रोपण बाकी रह गया है.
संथाल के कई जिलों में अभियान की रफ्तार धीमी
देवघर के अलावा संथाल परगना के अन्य जिलों में भी ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की स्थिति संतोषजनक नहीं है. विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, साहिबगंज और जामताड़ा में लक्ष्य के मुकाबले लगभग 15 प्रतिशत ही पौधरोपण हो पाया है. वहीं, गोड्डा, दुमका और पाकुड़ में स्थिति कुछ बेहतर है, इन जिलों में औसतन 30 प्रतिशत पौधारोपण की जानकारी सामने आई है. हालांकि, देवघर जिले में निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले लगभग 70 प्रतिशत पौधरोपण होने की बात कही जा रही है. इससे स्पष्ट है कि संथाल परगना के कई जिलों में अभियान को गति देने के साथ निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभी और प्रयास करने की जरूरत है.
पौधरोपण के बाद संरक्षण की चुनौती
इस अभियान में केवल पौधे लगाना ही चुनौती नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखते हुए बड़ा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. देवघर जिले के कई सरकारी स्कूलों में लगाए गए पौधों की स्थिति अच्छी नहीं है. उचित देखरेख और संरक्षण के अभाव में कई पौधे विकसित नहीं हो पा रहे हैं. कुछ स्कूलों के कर्मचारियों के अनुसार, श्रावणी मेले के दौरान कई विद्यालयों को सुरक्षाकर्मियों के ठहरने के लिए आरक्षित कर दिया जाता है. ऐसे में स्कूल परिसर में लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल प्रभावित हुई है. कुछ कर्मचारियों ने यह भी बताया कि सुरक्षाकर्मियों के ठहरने के दौरान कई बार पौधों को नुकसान पहुंचता है.
देवघर की एक सरकारी विद्यालय की प्रिंसिपल पूजा सिंह बताती हैं कि उनके स्कूल में 50 से अधिक पौधे लगाए गए थे, लेकिन समुचित देखरेख नहीं होने के कारण आधे से अधिक पौधे ठीक से विकसित नहीं हो सके. हालांकि, जो पौधे अभी सुरक्षित हैं उनके संरक्षण और बेहतर विकास के लिए विद्यालय प्रबंधन लगातार प्रयास कर रहा है.
पौधों के संरक्षण के लिए स्कूलों को मिलती है राशि
जिला शिक्षा विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, पौधों के संरक्षण और देखभाल के लिए प्रत्येक स्कूल को लगभग दो से तीन हजार रुपये तक की राशि आवंटित की जाती है. इस राशि का उद्देश्य ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत लगाए गए पौधों की सुरक्षा और उनके बेहतर विकास को सुनिश्चित करना है. इसके बावजूद कई स्कूलों में पौधों के संरक्षण की स्थिति बेहतर नहीं है. ऐसे में यह सवाल उठता है कि पौधों की नियमित देखभाल और उनकी निगरानी के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है.
पर्यावरण संरक्षण के लिए जनभागीदारी जरूरी
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का उद्देश्य केवल पौधरोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाना भी है, लेकिन संथाल परगना के कई जिलों में निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले पौधारोपण की धीमी गति और लगाए गए पौधों के संरक्षण में आ रही चुनौतियां अभियान की सफलता पर सवाल खड़े करती हैं.
ऐसे में जरूरत है कि पौधरोपण के लक्ष्य को समय पर पूरा करने के साथ-साथ लगाए गए प्रत्येक पौधे की नियमित देखभाल सुनिश्चित की जाए. स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों को इस अभियान से जोड़ने के साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी भी बढ़ानी होगी, ताकि पौधे केवल लगाए ही न जाएं, बल्कि सुरक्षित रहकर पेड़ बन सकें और पर्यावरण संरक्षण की इस पहल को वास्तव में जन आंदोलन का रूप दिया जा सके.
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