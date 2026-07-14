ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में एक पेड़ मां के नाम, राजनेताओं ने किया वृहद पौधारोपण

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर से एक पेड़ मां के नाम अभियान 3.0 की शुरुआत हुई. इस अभियान के तहत मंगलवार को विधानसभा परिसर में सीएम साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने पौधारोपण किया. इनके अलावा डिप्टी सीएम विजय शर्मा, डिप्टी सीएम अरुण साव और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने भी पौधारोपण किया. सभी नेताओं ने अपनी माताओं के नाम पौधरोपण कर हरियाली का संदेश दिया.

सभी राजनेताओं ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया. यह संकल्प केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रकृति के संरक्षण और मातृत्व के सम्मान का संदेश भी बना. पौधारोपण के बाद सभी नेताओं ने लोगों से पेड़ लगाने की अपील की और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया. इस अवसर पर उन्होंने पीएम मोदी के अभियान का जिक्र किया.

सीएम साय ने किया पौधारोपण (ETV BHARAT)

पीएम मोदी के अपील पर शुरू हुआ एक पेड़ मां के नाम अभियान पूरे देश में जनआंदोलन का रूप बन चुका है. यह अभियान सिर्फ पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है बल्कि यह अपनी मां के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम बन चुका है. जब कोई व्यक्ति अपनी मां के नाम पर पौधा लगाता है तो उस पौधे के साथ उसका भावनात्मक रिश्ता जुड़ जाता है. वह पर्यावरण संरक्षण के लिए खुद प्रेरित होता है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

सीएम साय ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान 3.0 प्रदेश के गांव गांव और शहर शहर तक पहुंचेगा. इस अभियान से छत्तीसगढ़ का हर परिवार जुड़े ऐसी हम उम्मीद करते हैं. इस अभियान से प्रकृति के सरंक्षण और सामाजिक दायित्व को जन आंदोलन का रुप मिल सकेगा.