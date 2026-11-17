राज्यभर के सभी बूथों 18 नवंबर को लगेगा एक और अवसर विशेष कैंप, पात्र युवाओं के लिए वोटर बनने का मौका
चुनाव आयोग की ओर से झारखंड के सभी बूथों पर 18 नवंबर को एक और अवसर विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : November 17, 2026 at 7:18 PM IST
रांचीः राज्य में SIR की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. ऐसे में यदि कोई वैध नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और अब तक उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो ऐसे युवाओं के लिए आखिरी मौका है. वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से 18 नवंबर को विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा.
राज्य के सभी बूथों पर आयोजित विशेष कैंप में बीएलओ और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बीएलए मौजूद रहेंगे. इसके माध्यम से वो अपनी शिकायत या वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 जमा कर सकते हैं.
सीईओ ने की सभी पात्र नागरिकों से अपील
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराना सुनिश्चित करें. उन्होंने बताया कि आगामी 18 नवंबर को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक बीएलओ-बीएलए-2 की बैठक एवं चुनाव पाठशाला के साथ ‘एक और अवसर’ कैंप आयोजित किया जा रहा है.
इस विशेष पहल का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का एक और अवसर उपलब्ध कराना है, जो किसी कारणवश अब तक सूची में शामिल नहीं हो सके हैं. उन्होंने कहा कि कैंप के दौरान मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है पहला, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एएसडीडी (ASDD) सूची का सभी मतदान केंद्रों पर पुनः प्रकाशन किया जा रहा है. यदि कोई पात्र भारतीय नागरिक किसी कारणवश इस सूची में शामिल हो गए हैं, तो वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 अथवा इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं.
झारखंड में SIR की अद्यतन स्थिति
- दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान प्राप्त फॉर्म-6 के माध्यम से प्राप्त कुल डिजिटाइज आवेदन-9,45,479
- फॉर्म-6A के माध्यम से प्राप्त कुल डिजिटाइज आवेदन-128
- फॉर्म-7 के माध्यम से प्राप्त कुल डिजिटाइज आवेदन/आपत्तियां- 1,40,670
- फॉर्म-8 के माध्यम से प्राप्त कुल डिजिटाइज आवेदन-5,85,554
- अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि-30 नवंबर 2026
एक और अवसर विशेष कैंप में ये मिलेगी सुविधा
एक और अवसर कैंप में फार्म 6 के साथ-साथ नो मैपिंग, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी व अन्य श्रेणियों के वैसे मतदाताओं की सूची भी संबंधित मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिन्हें निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (ERO) स्तर से सुनवाई के क्रम में दो बार नोटिस जारी करने व घर-घर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं. इसके अलावा ऐसे पात्र भारतीय नागरिकों की भी पहचान की जा रही है, जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अभी तक संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल नहीं करा सके हैं.
ऐसे पात्र भारतीय नागरिकों से फॉर्म-6 प्राप्त कर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की कार्रवाई की जाएगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि एसआईआर के तहत आयोजित की जा रही यह छठी व अंतिम बीएलओ-बीएलए-2 बैठक है. उन्होंने राज्य के सभी पात्र नागरिकों से इस अवसर का लाभ उठाने व मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने की अपील की, ताकि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे.
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