ETV Bharat / state

राज्यभर के सभी बूथों 18 नवंबर को लगेगा एक और अवसर विशेष कैंप, पात्र युवाओं के लिए वोटर बनने का मौका

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( ETV BHARAT )

रांचीः राज्य में SIR की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. ऐसे में यदि कोई वैध नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और अब तक उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो ऐसे युवाओं के लिए आखिरी मौका है. वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से 18 नवंबर को विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा.

राज्य के सभी बूथों पर आयोजित विशेष कैंप में बीएलओ और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बीएलए मौजूद रहेंगे. इसके माध्यम से वो अपनी शिकायत या वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 जमा कर सकते हैं.