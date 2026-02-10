ETV Bharat / state

आठवीं पास युवक बना साइबर ठग, 23 साल की उम्र में करोड़ों का साइबर फ्रॉड, गिरफ्तार

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के रहने वाले शिवराज सिंह यादव के साथ शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने के नाम पर साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया गया था. व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर फर्जी ट्रेडिंग वेबसाइट में मोटी रकम निवेश कराई गई थी. फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप बनाकर उसमें अकाउंट खुलवाया गया और इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक करोड़ 11 लाख 10 हजार रुपए की साइबर ठगी की गई. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी नदीम को गिरफ्तार किया है. पुलिस द्वारा तकरीबन 10 लाख रुपए ठगी की रकम रिकवर कराई गई है.

पुलिस के मुताबिक नदीम को अंकित और अरुण ने गेमिंग प्लेटफार्म के माध्यम से होने वाले साइबर फ्रॉड के बारे में डिटेल में बताया था और गेमिंग प्लेटफार्म में प्रयोग करने के लिए खातों की डिटेल उपलब्ध कराने के लिए कहा था. खाते में आने वाली फ्रॉड की रकम का 5 प्रतिशत हिस्सा नदीम को देने का वादा किया गया था. नदीम ने अंकित और अरुण के साथ मिलकर देव लॉजिस्टिक्स के नाम से फर्जी फॉर्म बनाई और प्राइवेट बैंक में फार्म का करंट अकाउंट खुलवाया था. अंकित और अरुण ने फर्जी फर्म के करंट अकाउंट खाते की चेक बुक, एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड नदीम से ले लिया था. हालांकि, करंट बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर नदीम के पास था. खाते से होने वाले ट्रांजैक्शन के ओटीपी नदीम अंकित और अरुण को बताता था.