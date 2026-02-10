आठवीं पास युवक बना साइबर ठग, 23 साल की उम्र में करोड़ों का साइबर फ्रॉड, गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक नदीम पांच राज्यों में सात घटनाओं को अंजाम देते हुए 3.29 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है.
Published : February 10, 2026 at 7:58 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के रहने वाले शिवराज सिंह यादव के साथ शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने के नाम पर साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया गया था. व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर फर्जी ट्रेडिंग वेबसाइट में मोटी रकम निवेश कराई गई थी. फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप बनाकर उसमें अकाउंट खुलवाया गया और इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक करोड़ 11 लाख 10 हजार रुपए की साइबर ठगी की गई. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी नदीम को गिरफ्तार किया है. पुलिस द्वारा तकरीबन 10 लाख रुपए ठगी की रकम रिकवर कराई गई है.
पुलिस के मुताबिक नदीम को अंकित और अरुण ने गेमिंग प्लेटफार्म के माध्यम से होने वाले साइबर फ्रॉड के बारे में डिटेल में बताया था और गेमिंग प्लेटफार्म में प्रयोग करने के लिए खातों की डिटेल उपलब्ध कराने के लिए कहा था. खाते में आने वाली फ्रॉड की रकम का 5 प्रतिशत हिस्सा नदीम को देने का वादा किया गया था. नदीम ने अंकित और अरुण के साथ मिलकर देव लॉजिस्टिक्स के नाम से फर्जी फॉर्म बनाई और प्राइवेट बैंक में फार्म का करंट अकाउंट खुलवाया था. अंकित और अरुण ने फर्जी फर्म के करंट अकाउंट खाते की चेक बुक, एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड नदीम से ले लिया था. हालांकि, करंट बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर नदीम के पास था. खाते से होने वाले ट्रांजैक्शन के ओटीपी नदीम अंकित और अरुण को बताता था.
पुलिस के मुताबिक नदीम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कुल पांच राज्यों में सात घटनाओं को अंजाम देते हुए 3.29 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है. नदीम की उम्र महज़ 23 वर्ष है. नदीम गाजियाबाद के इंद्रपुरी इलाके में किराए पर रहता है जबकि मूल रूप से दिल्ली के शाहदरा का रहने वाला है. नदीम ने आठवीं तक पढ़ाई कर रखी है. नदीम सोशल मीडिया के माध्यम से साइबर ठगी के नए तरीके सीखना था.
सहायक पुलिस आयुक्त अपराध अमित सक्सेना ने बताया, "साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह के सदस्य नदीम को गिरफ्तार किया गया है. गिरोह के द्वारा शेयर ट्रेडिंग और गेमिंग प्लेटफार्म के माध्यम से साइबर फ्रॉड किया जाता था. गिरोह के दो अन्य सदस्य अंकित और अरुण की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई है. अंकित और अरुण की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी."
