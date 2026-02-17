ETV Bharat / state

अलीगढ़: एएमयू में आठवीं की छात्रा ने की आत्महत्या, माता पिता के बीच बढ़ रही दूरी से थी परेशान

पिता की दूसरी शादी से मानसिक तनाव में थी छात्रा

छात्रा ने की आत्महत्या
छात्रा ने की आत्महत्या
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

February 17, 2026

अलीगढ़: मंगलवार को एक बेहद दुखद घटना सामने आई. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ABK गर्ल्स स्कूल, कक्षा 8 की छात्रा ने अपने घर में आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजन छात्रा को तुरंत जेएन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.


मानसिक तनाव में थी छात्रा: यह घटना क्वार्सी थाना क्षेत्र के धौर्रा माफी इलाके की बताई जा रही है. छात्रा अपनी मां के साथ SIG हॉस्टल के पीछे स्थित एक फ्लैट में रहती थी. घटना के समय वह घर में अकेली थी. परिजनों के अनुसार छात्रा ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली थी. मृतक छात्रा की पहचान अदीबा तारिक के रूप में हुई है. वह मूल रूप से आजमगढ़ की रहने वाली थी. अदीबा की उम्र करीब 14 से 15 वर्ष है. परिजनों का कहना है कि बच्ची का इलाज मनोचिकित्सक से चल रहा था और वह पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थी.

पुलिस क्षेत्रधिकारी सर्वम सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक छात्रा के माता-पिता के बीच लंबे समय से अनबन चल रही है और दोनों अलग रह रहे हैं. बताया गया है कि छात्रा के पिता सऊदी अरब में रहते हैं और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है. परिजनों का दावा है कि पिता की दूसरी शादी के बाद से बच्ची पर मानसिक प्रभाव पड़ा था. वह इस बात को लेकर परेशान रहती थी. छात्रा के दो भाई भी हैं, जो अलीगढ़ के एक निजी स्कूल में पढ़ते हैं. मां स्थानीय स्तर पर शिक्षण कार्य से जुड़ी बताई जा रही हैं.

आठवीं कक्षा की नियमित छात्रा थी: इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी बयान जारी किया है. एएमयू के प्रॉक्टर मोहम्मद नावेद खान ने बताया कि छात्रा आठवीं कक्षा की नियमित छात्रा थी और हाल ही में उसने परीक्षा भी दी थी. स्कूल स्तर पर किसी प्रकार की शिकायत या समस्या की जानकारी सामने नहीं आई है. उन्होंने कहा कि अब तक ऐसा कोई आधिकारिक मेडिकल रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि छात्रा गंभीर अवसाद में थी. हालांकि, यह बात सुनने में आई है कि उसका इलाज चल रहा था. उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है. पुलिस को सूचित कर दिया गया है.


पुलिस आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस क्षेत्रधिकारी सर्वम सिंह ने बताया कि हर पहलू से मामले की जांच की जाएगी. परिवार, स्कूल और अन्य संबंधित लोगों से भी पूछताछ की जाएगी ताकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सके. फिलहाल पुलिस जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी.

