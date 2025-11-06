ETV Bharat / state

कौशांबी में 8वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, रेलवे पटरी पर मिला शव

कौशांबीः प्रदेश में नाबालिग विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. लखनऊ और कानपुर के बाद अब जिले में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है. छात्रा का शव कोखराज थाना क्षेत्र के भटपुरवा इलाके में रेलवे की पटरी पर मिला है. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची ने शव को कब्जे में लेकर आत्महत्या के कारणों की जांच में जुट गई है.



एएसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कोखराज थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव के रहने वाले अदालती की बेटी निशा देवी (14) चकवान स्थित एक निजी विद्यालय में कक्षा आठ में पढ़ाई करती थी. रोज की तरह गुरुवार की सुबह वह स्कूल के लिए निकली थी. तभी भटपुरवा गांव के पास प्रयागराज से कानपुर जा रही चौरी चौरा एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौत हो गई.

ट्रेन गुजरने के बाद छात्रा का शरीर क्षत-विक्षत अवस्था में पड़ा मिला. घटना स्थल से एक स्कूल बैग और साइकिल बरामद हुई है. बैग में मिले आधार कार्ड से छात्रा की पहचान निशा देवी पुत्री अदालती के रूप में हुई. घटना की सूचना पर रेलवे और कोखराज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. फिलहाल पुलिस छात्रा की आत्महत्या के पीछे की वजह तलाश रही है. वहीं, निशा की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. मां और रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में गम का माहौल है.