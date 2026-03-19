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हरियाणा में तेज़ी से दगा दे रहा "दिल", 6 साल में 18,000 लोगों की हार्ट अटैक से मौत

चंडीगढ़ : हरियाणा में जनवरी 2020 से जनवरी 2026 के बीच हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर से 18-45 साल के करीब 18,000 लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी विधानसभा में एक सवाल के जवाब में दी गई.

हार्ट अटैक पर विधायक ने पूछा सवाल : सरकार ने ये जानकारी सदन में एक कांग्रेस विधायक के सवाल पर लिखित जवाब में दी, जिन्होंने जानना चाहा था कि "हरियाणा में साल 2020 से अब तक हार्ट अटैक/हार्ट फेलियर से मरने वाले 18-45 साल के युवाओं की साल-वार और ज़िलेवार संख्या कितनी है, और क्या सरकार ने ये पता लगाने के लिए कोई स्टडी या सर्वे किया है कि इन मौतों का COVID-19 इन्फेक्शन या COVID-19 वैक्सीनेशन से कोई संबंध है या नहीं. अगर हां, तो ऐसी स्टडी/सर्वे के नतीजे और इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बताया जाए."

करीब 18 हजार लोगों की मौत : सदन को बताया गया कि ऐसा कोई सर्वे नहीं किया गया था. सरकार ने कहा कि जिलों से मिली जानकारी के अनुसार, 2020 में 2,394, 2021 में 3,188, 2022 में 2,796, 2023 में 2,886, 2024 में 3,063, 2025 में 3,255 और जनवरी 2026 में 391 मौतें हुईं. अगर मौतों का कुल आंकड़ा देखें तो कुल 17,973. विभिन्न जिलों के लिए पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2020 से दिसंबर 2025 तक, यमुनानगर जिले में प्रत्येक वर्ष ऐसी मौतों की संख्या क्रमशः 387, 461, 375, 378, 410 और 389 थी. इसके विपरीत, रोहतक जिले के आंकड़े 33, 41, 40, 27, 30 और 30 पर बहुत कम थे, और गुरुग्राम के लिए संख्या 113, 105, 116, 114, 93 और 83 थी.

रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किया पोस्ट : वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर हरियाणा सरकार से मामले में सवाल पूछा है. उन्होंने लिखा कि "कोविड काल के बाद हरियाणा के युवाओं के लिए "साइलेंट किलर" साबित हो रहा है हार्ट अटैक !.2020 से जनवरी 2026 तक, पांच साल में "हार्ट अटैक" से प्रदेश के 17, 973 युवाओं की जान जा चुकी है !. हरियाणा में हर घंटे 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के 8 युवा हार्ट के कारण मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं.! जिस उम्र में नौजवान तरक्की और सफलता के सपनों की उड़ान भरते हैं, उस उम्र में हार्ट अटैक से दम तोड़ दे रहे हैं.! जो हार्ट अटैक पहले ज़्यादातर बुजुर्गों की बीमारी मानी जाती थी, अब हरियाणा के युवाओं को अपने चपेट में ले चुकी है !. मगर हरियाणा के युवाओं को बेरोजगारी, पलायन और नशे की महामारी में धकेलने वाली भाजपा सरकार.. लगातार हार्ट अटैक से हो रही युवाओं की मौत से भी, पल्ला झाड़ने में ही लगी है !. बार-बार ये तथ्य सामने आने के बाद भी कि कोविड के टीकाकरण के बाद, युवाओं में हार्ट अटैक से बढ़ती मौत के मामले बेहद खतरनाक हैं. मगर "युवा विरोधी" भाजपा, सत्ता की मदहोशी और जिम्मेदारी से भागने की लत से लाचार, युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के गंभीर खतरे को भी अनदेखा कर रही है, जबकि ये एक जानलेवा महामारी का रूप धारण कर चुकी है.कब जागेगी नायब सैनी सरकार?"