ETV Bharat / state

बीजापुर में 9 महिला माओवादी समेत 18 ढेर, 1 करोड़ 24 लाख के थे इनामी, 23 घंटे चली मुठभेड़

बीजापुर में फोर्स ने 18 माओवादियों को मुठभेड़ में ढेर किया है. मारे गए माओवादियों में 9 महिलाएं हैं.

Eighteen Maoists killed
बीजापुर में 9 महिला माओवादी समेत 18 ढेर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 4, 2025 at 7:06 PM IST

|

Updated : December 4, 2025 at 8:23 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर : पश्चिम बस्तर डिवीजन क्षेत्र के थाना भैरमगढ़, जांगला एवं नैमेड के सरहदी क्षेत्रान्तर्गत कचीलवार-पोटेनार मुठभेड़ में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. फोर्स ने 09 महिला माओवादी सहित कुल 18 माओवादियों को ढेर किया है. मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारुद भी पुलिस ने बरामद किया है. पुलिस ने जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक PLGA कंपनी नम्बर 02 के कमांडर मोड़ियम वेल्ला, DVCM मोटू कवासी, प्लाटून नम्बर 13 कमांडर झितरू और PLGA कंपनी नम्बर 02 एवं 13 के 25 से 30 माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी.नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ एवं कोबरा 210 की संयुक्त टीम अभियान पर निकली थी.

18 माओवादी ढेर, 3 जवान शहीद

अभियान के दौरान दिनांक 3 दिसंबर को थाना भैरमगढ़ क्षेत्रान्तर्गत हुए मुठभेड़ में कुख्यात माओवादी कैडर PLGA बटालियन कंपनी नम्बर 02 इंचार्ज, DVCM मोडियामी वेल्ला इनामी 10 लाख सहित कुल 18 माओवादी कैडर्स के शव बरामद हुए. मुठभेड़ स्थल पर सर्च के दौरान एलएमजी मशीनगन, एके 47 राइफल, एसएलआर राइफल, इंसास राइफल समेत.303 राइफल भी मिले.इसके अलावा कई हथियार और गोला-बारूद भी मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए हैं. मुठभेड़ में माओवादियों से बहादुरी से मुकाबला करते हुए DRG बीजापुर के 03 जवान शहीद हुए. जिनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.

23 घंटे चली मुठभेड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि 3 दिसंबर सुबह 09 बजे से DRG बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा, STF एवं CoBRA की सयुंक्त टीमों और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग हुई. जो 4 दिसंबर सुबह 08 बजे तक चली.

Eighteen Maoists killed
बीजापुर में 9 महिला माओवादी समेत 18 ढेर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फायरिंग रुकने पर सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से PLGA कंपनी नम्बर 02 के इंचार्ज DVCM वेल्ला मोड़ियम, DVCM सोनू ओयाम, CYPC रैनु ओयाम सहित 18 माओवादी के शव, ऑटोमैटिक हथियार LMG, AK47, 7.62 SLR, 5.56 INSAS,.303 Rifle, 12 Bore, Single Shot सहित अन्य हथियार, विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है - जितेंद्र यादव, एसपी बीजापुर

Eighteen Maoists killed
1 करोड़ 30 लाख के थे इनामी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कचीलवार-पोटेनार मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों की प्रारंभिक तौर पर शिनाख्त में इन माओवादी कैडर्स के नाम सामए आये हैं.

Eighteen Maoists killed
PLGA कंपनी से जुड़े थे सभी माओवादी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

1.DVCM वेल्ला मोड़ियम - पदनाम- PLGA कंपनी नम्बर 02 इंचार्ज, इनाम 10 लाख रुपये. जिला बीजापुर के अलग-अलग थानों में DVCM वेल्ला मोड़ियम के विरूद्ध कुल 44 अपराधिक मामले दर्ज हैं. वह कई बड़ी घटना में शामिल रहा है.

• वर्ष 2013- झीरम घाटी में हुए हमला में शामिल

• वर्ष -2019 केशकुतुल पुलिस पार्टी पर हमला करने की घटना में शामिल

• वर्ष -2020 मिनपा जिला सुकमा कैम्प अटैक में शामिल

• वर्ष -2021 टेकलगुड़ियम मुठभेड़ में शामिल

• वर्ष -2024 धरमाराम कैम्प अटैक में शामिल

2. CyPC रैनु ओयाम, कंपनी नम्बर 02, इनाम 8 लाख रुपये

3. DVCM सन्नू अवलम, कंपनी नम्बर 07, इनाम 8 लाख रुपये

4. PPCM नन्दा मीड़ियम, PLGA कंपनी नम्बर 02, इनाम 8 लाख

5. PPCM लालू ऊर्फ सीताराम, PLGA कंपनी नम्बर 02, इनाम 8 लाख

6. PPCM राजू पूनेम, PLGA कंपनी नम्बर 02, इनाम 8 लाख

7. PPCM, कामेश कवासी, PLGA कंपनी नम्बर 02, इनाम 8 लाख

8. PPCM लक्ष्मी ताती, PLGA कंपनी नम्बर 02, इनाम 8 लाख

9. PPCM बंडी माड़वी, PLGA कंपनी नम्बर 02, इनाम 8 लाख

10. PPCM सुखी लेकाम, PLGA कंपनी नम्बर 02, इनाम 8 लाख

11. PPCM सोमड़ी कुंजाम, PLGA कंपनी नम्बर 02, इनाम 8 लाख

12. PM चन्दु कुरसम, PLGA कंपनी नम्बर 02, इनाम 8 लाख

13. PM मासे ऊर्फ शांति, PLGA कंपनी नम्बर 02, इनाम 8 लाख

14. PM रीना मरकाम, PLGA कंपनी नम्बर 02, इनाम 8 लाख

15. PM सोनी माड़वी, PLGA कंपनी नम्बर 02, इनाम 8 लाख

16. PM संगीता पदम, PLGA कंपनी नम्बर 02, इनाम 2 लाख

शेष मारे गये 02 अन्य माओवादियों की शिनाख्त कार्यवाही जारी है.

मुठभेड़ स्थल से बरामद हथियार एवं अन्य सामग्री विवरण

1. 01 नग LMG

2. 04 नग AK 47

3. 04 नग 7.62 SLR

4. 01 नग 5.56 INSAS

5. 02 नग .303 रायफल

6. 04 नग Single Shot Rifle

7. 02 नग BGL Launcher

8. 01 Muzzle Loading rifle

रेडियो, स्केनर, मल्टीमीटर, हेण्ड ग्रेनेड,सेफ्टी फ्यूज, माओवादी साहित्य, पोच, माओवादी वर्दी, मेडिकल सामग्री एवं अन्य सामग्री

Eighteen Maoists killed
मुठभेड़ के बाद हथियार बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2025 में 161 माओवादी ढेर

पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ0 जितेन्द्र कुमार यादव ने बताया कि वर्ष 2025 में जिले में हुए अलग-अलग मुठभेड़ों में 161 माओवादी को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है. वहीं अलग अलग थाना क्षेत्रों में चलाये गये अभियान में 546 माओवादी गिरफ्तार हुए. 560 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया.

जनवरी 2024 से अब तक जिले में चलाये गये माओवादी विरोधी अभियान में कुल 219 माओवादी मारे गये, 1049 माओवादी गिरफ्तार हुए एवं 790 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए.

माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई रहेगी जारी

पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुन्दरराज पट्टीलिंगम ने कहा कि पुलिस, सुरक्षा बलों और हितधारकों के बीच मज़बूत समन्वय के कारण क्षेत्र में शेष माओवादी ठिकानों के विरुद्ध संचालित अभियान अब और अधिक तीव्र तथा प्रभावी हो गए हैं. उन्होंने बताया कि सरकार, सुरक्षा बलों और बस्तरवासियों की सामूहिक इच्छाशक्ति, वामपंथी उग्रवाद के निर्णायक अंत की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. माओवादी प्रभाव से दूरस्थ क्षेत्रों को मुक्त कराना, शांति-व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा क्षेत्र में समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना इन प्रयासों के प्रमुख उद्देश्य हैं.

Eighteen Maoists killed
बीजापुर में 9 महिला माओवादी समेत 18 ढेर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, एक शांतिपूर्ण और नक्सल-मुक्त बस्तर'. मौजूदा परिस्थितियों में माओवादी संगठन पूरी तरह घिर चुका है और अब उसके पास हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा है- सुंदरराज पी, आईजी

आईजी सुंदरराज पी ने ये भी कहा कि जनवरी 2024 से अब तक बस्तर संभाग में संचालित एंटी-माओइस्ट अभियानों में 469 माओवादी कैडरों के शव बरामद किए गए हैं, जिनमें कई वरिष्ठ स्तर के माओवादी शामिल हैं. पुलिस महानिरीक्षक सुन्दरराज पी ने बल की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि अभियान के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले तीनों वीर शहीद- मोनू बड़दी, दूकरू राम गोंडे और रमेश सोढ़ी की शौर्यगाथा सदैव प्रेरणा देती रहेगी और बस्तर उनकी सर्वोच्च निष्ठा एवं बलिदान को हमेशा श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करेगा.

मुठभेड़ में शहीद हुए जवान

1. शहीद प्रधान आरक्षक, मोहन बड़दी, DRG बीजापुर — मूल निवासी ग्राम उसकालेड, थाना मादेड़ , जिला बीजापुर

2. शहीद आरक्षक दुकारूराम गोंदे, DRG बीजापुर — मूल निवासी बोदली, थाना नेलसनार, जिला बीजापुर

3. शहीद जवान रमेश सोढ़ी, DRG बीजापुर — मूल निवासी ग्राम पुन्नुर, थाना आवापल्ली, जिला बीजापुर

शहीद हुए वीर जवानों के पार्थिव देह को रक्षित केन्द्र बीजापुर स्थित शहीद वाटिका में पूर्ण सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. शहीद जवानों के पार्थिव देह को अंतिम क्रियाक्रम हेतु गृह ग्राम के लिए सम्मान पूर्वक रवाना किया गया .

मुठभेड़ में DRG बीजापुर के 03 जवान घायल हुए जिन्हे तत्काल बेहतर चिकित्सा के लिए हेलीकाप्टर के माध्यम से रायपुर रवाना किया गया.

घायल जवानों का विवरण

1. ASI जनार्दन कोर

2. आरक्षक- सोनदेव यादव

3. आरक्षक- रामलू हेमला

तीनों घायल जवान खतरे से बाहर है.

बीजापुर जिला मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी, पुलिस उप महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज कमलोचन कश्यप, उप महानिरीक्षक, ऑप्‍स सीआरपीएफ बीजापुर सेक्टर बहादुर सिंह नेगी, पुलिस अधीक्षक बीजापुर जितेन्द्र कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा गौरव राय, पुलिस अधीक्षक एसटीएफ स्मृतिक राजनाला ने पश्चिम बस्तर डिवीजन क्षेत्र में संचालित अभियान एवं मुठभेड़ के सबंध में ये पूरी जानकारी दी.

पावरफुल कुकर बम डिफ्यूज, नारायणपुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान मिली सफलता

नक्सल क्षेत्रों की बदलने लगी सूरत, नक्सलवाद सिमटने पर खिंची जा रही विकास की लकीर

शराबी शिक्षक बच्चों के भविष्य से कर रहा खिलवाड़, कार्रवाई नहीं होने से बढ़ा हौसला

Last Updated : December 4, 2025 at 8:23 PM IST

TAGGED:

KACHILWAR POTENAR ENCOUNTER
BODIES OF NINE WOMEN MAOISTS
महिला माओवादी समेत 18 ढेर
मुठभेड़
EIGHTEEN MAOISTS KILLED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.