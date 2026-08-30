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अचानक बढ़ा जलस्तर और तेज धारा में डूब गए 8 दोस्त! नदी में नहाने गए थे सभी

गया में 8 दोस्त एक नदी की धारा डूबे! ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया में दर्दनाक हादसा हुआ है. जिले के इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के सोरहर नदी में 8 दोस्त एक साथ नहाने गए थे. जहां अचानक नदी में तेज बहाव के साथ पानी आ गया. जिस वजह से 8 दोस्त नदी में डूबने लगे. सात तो बच निकले लेकिन एक युवक डूब गया. नहीं मिला अबतक सुराग: नदी की तेज धार में 17 वर्षीय युवक बह गया है, जिसका देर शाम तक कोई सुहाग नहीं मिल सका. युवक की पहचान इमामगंज प्रखंड के दुबहल गांव के निवासी युसूफ अंसारी का पुत्र गुलाम आसी बताया जा रहा है. स्थानीय लोगों और जिला प्रशासन की ओर से युवक की तलाश जारी है लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है. लापता युवक की तलाश जारी (ETV Bharat) 8 दोस्त गए थे नहाने: गांव के एक व्यक्ति मो नदीम ने बताया कि रविवार की शाम 8 दोस्त एक साथ पास में ही स्थित नदी में नहाने गए थे, तभी अचानक नदी में पानी का तेज बहाव आ गया. झारखंड से आ रही सोहर नदी में अचानक पानी का फ्लो बढ़ जाने से इन युवकों में अफरा-तफरी मच गई. इनमें कुछ दोस्त डूबने लगे लेकिन किसी तरह से 3 युवक तैरते हुए नदी से निकले और भागते हुए गांव पहुंच कर लोगों को सूचना दी. पहले इन युवकों ने दूसरे 5 अन्य दोस्तों को भी निकालने की कोशिश की लेकिन पानी इतना तेज था कि वो इस में सफल नहीं हो सके. स्थिति बिगड़ते देख तीन युवक किसी तरह तैरते हुए नदी से बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि अन्य युवक पानी की तेज धार में बह गए. बाहर निकलते ही तीनों युवकों ने तुरंत गांव पहुंचे. स्थानीय गोताखोरों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत नदी में छलांग लगा दी और तलाश शुरू की, जिसमें उन्हें 4 युवकों को सुरक्षित निकालने में सफलता मिली.