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अचानक बढ़ा जलस्तर और तेज धारा में डूब गए 8 दोस्त! नदी में नहाने गए थे सभी

गया में 8 दोस्त एक साथ गए नदी में नहाने गए, तभी तेजधारा के साथ जलस्तर बढ़ गया. एक युवक लापता है. रिपोर्ट- सरताज अहमद

Youth drowns to death in Gaya
गया में 8 दोस्त एक नदी की धारा डूबे! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 30, 2026 at 8:51 PM IST

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गया: बिहार के गया में दर्दनाक हादसा हुआ है. जिले के इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के सोरहर नदी में 8 दोस्त एक साथ नहाने गए थे. जहां अचानक नदी में तेज बहाव के साथ पानी आ गया. जिस वजह से 8 दोस्त नदी में डूबने लगे. सात तो बच निकले लेकिन एक युवक डूब गया.

नहीं मिला अबतक सुराग: नदी की तेज धार में 17 वर्षीय युवक बह गया है, जिसका देर शाम तक कोई सुहाग नहीं मिल सका. युवक की पहचान इमामगंज प्रखंड के दुबहल गांव के निवासी युसूफ अंसारी का पुत्र गुलाम आसी बताया जा रहा है. स्थानीय लोगों और जिला प्रशासन की ओर से युवक की तलाश जारी है लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है.

Youth drowns to death in Gaya
लापता युवक की तलाश जारी (ETV Bharat)

8 दोस्त गए थे नहाने: गांव के एक व्यक्ति मो नदीम ने बताया कि रविवार की शाम 8 दोस्त एक साथ पास में ही स्थित नदी में नहाने गए थे, तभी अचानक नदी में पानी का तेज बहाव आ गया. झारखंड से आ रही सोहर नदी में अचानक पानी का फ्लो बढ़ जाने से इन युवकों में अफरा-तफरी मच गई. इनमें कुछ दोस्त डूबने लगे लेकिन किसी तरह से 3 युवक तैरते हुए नदी से निकले और भागते हुए गांव पहुंच कर लोगों को सूचना दी.

पहले इन युवकों ने दूसरे 5 अन्य दोस्तों को भी निकालने की कोशिश की लेकिन पानी इतना तेज था कि वो इस में सफल नहीं हो सके. स्थिति बिगड़ते देख तीन युवक किसी तरह तैरते हुए नदी से बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि अन्य युवक पानी की तेज धार में बह गए. बाहर निकलते ही तीनों युवकों ने तुरंत गांव पहुंचे. स्थानीय गोताखोरों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत नदी में छलांग लगा दी और तलाश शुरू की, जिसमें उन्हें 4 युवकों को सुरक्षित निकालने में सफलता मिली.

"18- 19 वर्ष की आयु युवक नदी में नहाने गए थे. इसी दौरान अचानक तेज धारा के साथ नदी में पानी आ गया. जिससे वो डूबने लगे, साथ में मौजूद कुछ लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन वो बचा नहीं सके. लापता युवक की तलाश जारी है."- मो. नदीम, परिजन

एसडीआरएफ भी तलाश में जुटी: इसकी सूचना मिलते ही प्रखंड मुख्यालय से अधिकारियों और इमामगंज थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची. नदी के किनारे सैंकड़ों लोग भी जमा हो गए. एसडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची लेकिन नाव में तेल नहीं होने की वजह लगभग एक घंटे तक तलाशी अभियान रुका भी लेकिन दोबारा फिर शाम 5 बजे से नदी में आसी की तलाश शुरू की गई.

Youth drowns to death in Gaya
एसडीआरएफ की टीम (ETV Bharat)

"स्थानीय लोगों और पुलिस बल की टीम नदी में उतरकर आसपास के इलाकों में लगातार गुलाम आसी की तलाश कर रही है. नदी के किनारे और संभावित स्थानों पर भी खोजबीन की जा रही है लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है. पानी की तेज धरा की वजह से एसडीआरएफ को भी परेशानी हो रही है."- अमित कुमार, थानाध्यक्ष

वहीं, घटना कि सूचना मिलने के बाद प्रखंड विकास अधिकारी संजय कुमार भी मौके पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने घटना को लेकर कहा कि प्रथम दृष्टि से यह लापरवाही का मामला प्रतीत होता है. प्रशासन की ओर से पहले ही अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि बरसात के मौसम में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि झारखंड में अधिक बारिश हो रही है. ऐसे में नदी में जाना अनहोनी को दावत देना है.

ये भी पढ़ें: तीन दोस्त नदी में नहा रहे थे, एक किनारे से बना रहा था वीडियो.. तीनों की गहरे पानी में डूबकर मौत

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