CBMR के 3डी अक्षरा से मूक-बधिर बच्चों की खमोशी को मिलेगी "आवाज", समाज की मुख्यधारा में करेंगे कदमताल
पढ़ें प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता सतीश कुमार सिंह की विशेष खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 12:20 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 12:47 PM IST
लखनऊ : संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर में स्थित सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च (CBMR-स्वायत्त शोध संस्थान) ने आठ साल के गहन शोध के बाद मूक-बधिर बच्चों को "आवाज" देने में मददगार साबित हो रहा है. सीबीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. उत्तम कुमार की "उत्तम लैब" में आठ साल तक चले शोध के बाद मूक बधिर बच्चों के लिए स्वर-व्यंजन आधारित 3डी अक्षरा एनिमेटेड प्रोजेक्ट तैयार किया गया है. इससे बच्चों में समझने और उनके उत्तर देने में काफी सहूलियत होगी. इस शोध को कई राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय जर्नल ने प्रमुखता से जगह दी है.
मूक-बधिर बच्चों की स्थिति : डॉ. उत्तम कुमार बताते हैं कि अक्सर हम मूक-बधिर (सुनने और बोलने में असमर्थता) को कानों की खराबी से जोड़कर देखते हैं. जब तक हमारे कान, नसें और मस्तिष्क के खास हिस्से एक टीम की तरह काम नहीं करते, तब तक हम न तो कोई आवाज़ सुन सकते हैं और न ही उसका जवाब दे सकते हैं. यह प्रक्रिया केवल कानों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे मस्तिष्क की गहरी और जटिल न्यूरोनल वायरिंग से जुड़ी होती है. जिसमें खराबी पाए जाने पर यह समस्या उत्पन्न होती है.
शोध की प्रक्रिया और परिणाम : डॉ. उत्तम कुमार के अनुसार हमने बच्चों के मस्तिष्क के एमआरआई व नान फंक्शनल एमआरआई को लिया. इसमें सामान्य के साथ मूक बधिर दोनों बच्चे शामिल थे. एक्सपेरिमेंट के लिए बचपन डे केयर सेंटर के साथ अन्य बच्चों को लैब में बुलाया गया. एमआरआई के दौरान इस बात पर फोकस किया गया कि जन्म से बधिर व्यक्ति का मस्तिष्क किस तरह देखता, पढ़ता और याद रखता है.
एमआरआई में हमें बार-बार एक ही बात दिखी बधिरता में मस्तिष्क का सुनने वाला हिस्सा खाली नहीं पड़ा रहता. वह आंख और हाथ से मिलने वाले संकेतों पर काम करने लगता है. मूक-बधिर को जब एमआरआई मशीन में डाला गया तो चित्र देखने को कहा गया, साइन लैंग्वेज दिए गए. इस दौरान पाया गया कि लिखा हुआ शब्द बच्चा पढ़ते समय बधिर व्यक्ति ध्वनि के रास्ते से नहीं, बल्कि आकार और अर्थ के रास्ते से पढ़ता है. दूसरी ओर, विद्यालयों में पढ़ाने का तरीका आज भी बहुत हद तक ध्वनि पर टिका है. यहीं से विचार आया कि ये निष्कर्ष शोध पत्रों तक सीमित न रहें, बल्कि कक्षा तक पहुंचे.
तीन सिद्धांतों पर आधारित है पूरी तकनीक : डॉ. उत्तम कुमार के मुताबिक तकनीक तीन सिद्धांतों पर खड़ी है. पहला, हर जानकारी आंख से मिले कुछ भी सुनने पर निर्भर न हो. दूसरी बात एक साथ तीन रूपों में दी जाए जैसे वस्तु का चित्र, लिखा हुआ शब्द और हाथ की क्रिया क्योंकि हमारे अध्ययन में मस्तिष्क का एक ही क्षेत्र, प्लेनम टेम्पोरेल, इन तीनों पर सक्रिय मिला. तीसरा, अक्षर केवल देखा न जाए, हाथ से बनाया भी जाए, क्योंकि संकेत और हाथ की गति पर मस्तिष्क के मोटर तथा स्पर्श से जुड़े क्षेत्र सक्रिय होते हैं. इसी कारण वीडियो में अक्षर एक-एक स्ट्रोक से बनता है और पात्र वहीं अक्षर हवा में लिखते हैं. इसमें डॉ. मृत्युंजय मिश्रा (श्रवण बाधितार्थ विभाग, डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय) डॉ. अमित केशरी (विभाग प्रमुख, हेड एंड नेक सर्जरी डिपार्टमेंट एसजीपीजीआई) का भी सहयोग मिला.
ट्रायल के दौरान इस पर भी हुआ फोकस : डॉ. उत्तम कुमार ने बताया कि स्कूलों में हुए प्रारंभिक ट्रायल में पहली बात जो दिखी, वह थी बच्चों का ध्यान. बच्चे वीडियो पर देर तक टिके रहे और बीच में भटके नहीं. दूसरी बात, बच्चों ने अक्षर का आकार पहचानना और सही क्रम से लिखना शुरू किया. हिंदी में शिरोरेखा अंत में खींचने की आदत भी बनी. तीसरी बात दोहराव वाली स्क्रीन पर बच्चे स्वयं चित्रों के नाम बताने लगे.
प्रोजेक्ट के एनिमेशन के दौरान चुनौतियां : डॉ. उत्तम कुमार का कहना है कि प्रोजेक्ट को फाइनल की ओर ले जाने के दौरान हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती हाथ और चेहरे की थी. चूंकि यहां पूरा पाठ आंख से देखा जाता है, इसलिए उंगलियां, हथेली की गति और चेहरे के भाव साफ दिखने चाहिए. कार्टून जैसी सरलता बनाए रखते हुए हाथ की बनावट वास्तविक रखनी पड़ी, ताकि बच्चे उंगलियों की स्थिति देखकर नकल कर सकें. साथ ही पात्रों को श्रवण यंत्र पहनाया गया है. जिससे बच्चा स्वयं को उनमें देख सके.
दूसरी चुनौती अक्षर के स्ट्रोक की थी. हिंदी का हर अक्षर उसी क्रम में बनना चाहिए जो विद्यालय में सिखाया जाता है और शिरोरेखा सबसे अंत में खींची जानी चाहिए. इसके लिए हर अक्षर की रेखाओं को अलग-अलग तोड़कर, क्रम और दिशा तय करके, विशेषज्ञों से जाँच कराने के बाद ही एनिमेशन बनाया गया. तीसरी चुनौती ध्यान की थी. जब अक्षर सिखाया जा रहा हो, उस समय पृष्ठभूमि शांत हो जाती है और हलचल रुक जाती है, ताकि बच्चे की नज़र अक्षर से न हटे. साथ ही हर अक्षर का दृश्य अलग रखा गया जैसे बगीचा, रसोई, कक्षा, चिड़ियाघर, खेल का मैदान.
लिखने के लिए यह जोड़ा गया : डॉ. उत्तम कुमार अनुसार तैयार एनिमेटेड वीडियो में अक्षर कार्ड पर एक-एक स्ट्रोक से बनता है. हर स्ट्रोक के आरंभ पर उसका क्रमांक दिखता है और एक मार्गदर्शक हाथ उसी दिशा में चलता है. जिससे बच्चे को दिखता है कि कहां से शुरू करना है और किधर जाना है. इसी समय दोनों पात्र वही अक्षर हवा में लिखते हैं. जिससे बच्चा साथ-साथ हाथ चलाने लगता है. शिक्षक या अभिभावक वीडियो को किसी भी बिंदु पर रोक कर बच्चे से हवा में और फिर कागज़ पर वही अक्षर बनवा सकते हैं. यही इसका अभ्यास चरण है. हर समूह के बाद दोहराव वाली स्क्रीन आती है, जहां बच्चे से पहले नाम पूछा जा सकता है. अभी यह वीडियो प्रारूप में है. अगले चरण में टच स्क्रीन पर उंगली से अक्षर बनवाने और उसी समय सही-गलत बताने वाला इंटरैक्टिव संस्करण प्रस्तावित है.
वीडियो से काम हुआ आसान : डॉ. उत्तम कुमार ने बताया कि इसमें फ्लैश कार्ड पर अक्षर स्थिर रहता है. बच्चा यह नहीं देख पाता कि अक्षर बनता कैसे है. इसलिए लिखते समय वह कहीं से भी शुरू कर देता है. संकेत भाषा से बातचीत तो हो जाती है, लेकिन लिखित भाषा तक पहुंचना उससे अलग काम है. कक्षा में शिक्षक को हर बच्चे के साथ अलग-अलग दोहराना पड़ता है और घर पर अभिभावक के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं होती. वीडियो में अक्षर बनता हुआ दिखता है और हर बार एक ही क्रम से बनता है. कक्षा में सभी बच्चे एक साथ देख सकते हैं और शिक्षक रोककर अभ्यास करा सकते हैं. वही पाठ घर पर भी उपलब्ध रहेगा, इसलिए विद्यालय और घर की पढ़ाई अलग-अलग दिशा में नहीं जाएगी. इसके लिए किसी विशेष प्रशिक्षण या महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं, मोबाइल या टीवी पर्याप्त है.
चुनौतियां भी आईं सामने : शोध में को-रिसर्चर की भूमिका में शामिल रहीं पीएचडी स्टूडेंट डॉ. कल्पना ने बताया कि जब हम फंक्शनल मरी कर रहे थे तब विभिन्न टाइप के ऑब्जेक्ट लिए गए थे. जिसे हमें डेफ्थ बच्चों को मशीन के अंदर टच कराना था. मूवमेंट और टाइम का ध्यान रखा गया. जिसे एप में शामिल करने के दौरान काफी कठिनाइयां आईं. इसमें कलर का ध्यान रखा गया. शब्द को कितने समय तक रखा जाए, इसका विशेष ध्यान दिया गया, जिसे शोध को अंतिम रूप दिया जा सके.
सूचनाओं के आदान प्रदान में वाइट मैटर और ग्रे मैटर महत्वपूर्ण : मस्तिष्क में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए वाइट मैटर और ग्रे मैटर महत्वपूर्ण होते हैं. शोध बताते हैं कि मूक-बधिर बच्चों के ऑडिटरी कॉर्टेक्स के पास वाइट मैटर का वॉल्यूम सामान्य बच्चों की तुलना में थोड़ा कम हो सकता है. ऐसा ध्वनि संकेतों की कमी के कारण होता है. वहीं मूक-बधिर बच्चों के देखने वाले हिस्से के ग्रे मैटर में भी संरचनात्मक बदलाव देखे जाते हैं, जो उन्हें चीज़ों को गहराई से देखने में मदद करते हैं. जिसके चलते मूक-बधिर बच्चों का मस्तिष्क देखने और स्पर्श के प्रति सामान्य बच्चों से ज्यादा संवेदनशील और तेज हो जाता है. उनके मस्तिष्क का वह हिस्सा जो आंखों के किनारों से दिखने वाली चीजों को प्रोसेस करता है, वह सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक विकसित और फैला हुआ होता है.
मूक-बधिर बच्चों पर सांकेतिक भाषा का प्रभाव : भाषा सीखने की प्रक्रिया मस्तिष्क की संरचना को बदलती है. जब सामान्य बच्चे बोलते हैं, तो उनके मस्तिष्क का बायां हिस्सा भाषा को प्रोसेस करता है. वहीं मूक-बधिर बच्चे बचपन से सांकेतिक भाषा सीखते हैं, उनके मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में बदलाव आता है. सांकेतिक भाषा में हाथों की मूवमेंट और चेहरे के भाव शामिल होते हैं. इसलिए उनके मस्तिष्क के मोटर कॉर्टेक्स (हाथों की गति को नियंत्रित करने वाला हिस्सा) और विजुअल एरिया का तालमेल सामान्य बच्चों से अलग और मजबूत होता है.
मस्तिष्क और शरीर के विशेष अंग : सुनने की क्षमता के लिए जिम्मेदार अंगों में ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ऑडिटरी नर्व, ब्रेनस्टेम शामिल हैं. ऑडिटरी कॉर्टेक्स मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में स्थित होता है, जो दोनों कानों के ठीक ऊपर (कनपटी के पास) होता है. कानों से आने वाली ध्वनि तरंगों के संकेतों को समझने और पहचानने का काम यही हिस्सा करता है. अगर यह हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाए तो व्यक्ति सुन नहीं पाता है. ऑडिटरी नर्व को आठवीं कपाल तंत्रिका भी कहते हैं. यह कान के अंदरूनी हिस्से को सीधे मस्तिष्क से जोड़ती है. यह कान द्वारा पकड़ी गई आवाज़ को बिजली के संकेतों में बदलकर दिमाग तक पहुंचाती है. कान से निकलने वाले संकेत सबसे पहले ब्रेनस्टेम के माध्यम से होते हुए मुख्य मस्तिष्क तक जाते हैं. यह आवाज किस दिशा से आ रही है, इसका पता लगाने में मदद करता है.
ये अंग प्रक्रिया को बनाते हैं आसान : मूक बच्चों में बोलने की समस्या अक्सर सुनने की अक्षमता के कारण होती है (क्योंकि जब बच्चा सुनेगा नहीं, तो बोलना सीख नहीं पाता). जैविक रूप से बोलने के लिए मस्तिष्क के ब्रोका का क्षेत्र, वेर्निके का क्षेत्र, आर्क्युएट फेसीकुलस और मोटर कॉर्टेक्स जिम्मेदार माने जाते हैं. जिनमें ब्रोका का क्षेत्र मस्तिष्क के फ्रंटल लोब में होता है. यह हिस्सा शब्दों को सोचने, वाक्यों को बनाने और बोलने के लिए होठों, जीभ व गले की मांसपेशियों को आदेश देने का काम करता है. वेर्निके का क्षेत्र भी टेम्पोरल लोब में होता है. यह सुनी गई या बोली जाने वाली भाषा को समझने के लिए जिम्मेदार है. आर्क्युएट फेसीकुलस एक तंत्रिका पथ है जो ब्रोका के क्षेत्र और वेर्निके के क्षेत्र को आपस में जोड़ता है. यह समझने और बोलने के बीच तालमेल बिठाता है. मोटर कॉर्टेक्स का हिस्सा बोलने के लिए जरूरी शारीरिक अंगों जैसे वोकल कॉर्ड (स्वर यंत्र), जीभ, होठों और जबड़े की हलचल को नियंत्रित करता है.
शासन से अनुमति के बाद ओपन प्लेटफार्म : डॉ. उत्तम कुमार ने बताया कि शासन की अनुमति मिलने के बाद वीडियो ओपन प्लेटफार्म पर उपलब्ध करा दिया जाएगा. इसे ऐप के माध्यम से या सीबीएमआर की वेबसाइट से लिया जा सकता है. फिलहाल अभी विभाग में एक में साधारण पंजीकरण के बाद वीडियो हासिल किया जा सकता है. पंजीकरण इसलिए रखा गया है, ताकि हमें पता रहे कि सामग्री किन विद्यालयों और परिवारों तक पहुंची है. जिससे प्रतिक्रिया लेकर अगला संस्करण बेहतर बनाया जा सके. वीडियो सामान्य एमपी4 प्रारूप में हैं, इसलिए इन्हें मोबाइल, टीवी, प्रोजेक्टर या कंप्यूटर पर बिना इंटरनेट के भी चलाया जा सकता है. विद्यालय इन्हें पेन ड्राइव में लेकर कक्षा में उपयोग कर सकते हैं. शैक्षिक और पुनर्वास कार्य के लिए उपयोग पूर्णतः निःशुल्क रहेगा. आगे की योजना में टच स्क्रीन पर उंगली से अक्षर बनाने वाला ऐप और अन्य भारतीय भाषाओं के संस्करण शामिल हैं.
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