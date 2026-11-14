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CBMR के 3डी अक्षरा से मूक-बधिर बच्चों की खमोशी को मिलेगी "आवाज", समाज की मुख्यधारा में करेंगे कदमताल

मूक-बधिर बच्चों के लिए नई पद्धति. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर में स्थित सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च (CBMR-स्वायत्त शोध संस्थान) ने आठ साल के गहन शोध के बाद मूक-बधिर बच्चों को "आवाज" देने में मददगार साबित हो रहा है. सीबीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. उत्तम कुमार की "उत्तम लैब" में आठ साल तक चले शोध के बाद मूक बधिर बच्चों के लिए स्वर-व्यंजन आधारित 3डी अक्षरा एनिमेटेड प्रोजेक्ट तैयार किया गया है. इससे बच्चों में समझने और उनके उत्तर देने में काफी सहूलियत होगी. इस शोध को कई राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय जर्नल ने प्रमुखता से जगह दी है.

देखें ; CBMR के 3डी "अक्षरा" से मूक-बधिर बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने को लेकर हुए शोध पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat) मूक-बधिर बच्चों की स्थिति : डॉ. उत्तम कुमार बताते हैं कि अक्सर हम मूक-बधिर (सुनने और बोलने में असमर्थता) को कानों की खराबी से जोड़कर देखते हैं. जब तक हमारे कान, नसें और मस्तिष्क के खास हिस्से एक टीम की तरह काम नहीं करते, तब तक हम न तो कोई आवाज़ सुन सकते हैं और न ही उसका जवाब दे सकते हैं. यह प्रक्रिया केवल कानों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे मस्तिष्क की गहरी और जटिल न्यूरोनल वायरिंग से जुड़ी होती है. जिसमें खराबी पाए जाने पर यह समस्या उत्पन्न होती है.





शोध की प्रक्रिया और परिणाम : डॉ. उत्तम कुमार के अनुसार हमने बच्चों के मस्तिष्क के एमआरआई व नान फंक्शनल एमआरआई को लिया. इसमें सामान्य के साथ मूक बधिर दोनों बच्चे शामिल थे. एक्सपेरिमेंट के लिए बचपन डे केयर सेंटर के साथ अन्य बच्चों को लैब में बुलाया गया. एमआरआई के दौरान इस बात पर फोकस किया गया कि जन्म से बधिर व्यक्ति का मस्तिष्क किस तरह देखता, पढ़ता और याद रखता है. एमआरआई में हमें बार-बार एक ही बात दिखी बधिरता में मस्तिष्क का सुनने वाला हिस्सा खाली नहीं पड़ा रहता. वह आंख और हाथ से मिलने वाले संकेतों पर काम करने लगता है. मूक-बधिर को जब एमआरआई मशीन में डाला गया तो चित्र देखने को कहा गया, साइन लैंग्वेज दिए गए. इस दौरान पाया गया कि लिखा हुआ शब्द बच्चा पढ़ते समय बधिर व्यक्ति ध्वनि के रास्ते से नहीं, बल्कि आकार और अर्थ के रास्ते से पढ़ता है. दूसरी ओर, विद्यालयों में पढ़ाने का तरीका आज भी बहुत हद तक ध्वनि पर टिका है. यहीं से विचार आया कि ये निष्कर्ष शोध पत्रों तक सीमित न रहें, बल्कि कक्षा तक पहुंचे. CBMR को जानें. (Photo Credit : ETV Bharat) तीन सिद्धांतों पर आधारित है पूरी तकनीक : डॉ. उत्तम कुमार के मुताबिक तकनीक तीन सिद्धांतों पर खड़ी है. पहला, हर जानकारी आंख से मिले कुछ भी सुनने पर निर्भर न हो. दूसरी बात एक साथ तीन रूपों में दी जाए जैसे वस्तु का चित्र, लिखा हुआ शब्द और हाथ की क्रिया क्योंकि हमारे अध्ययन में मस्तिष्क का एक ही क्षेत्र, प्लेनम टेम्पोरेल, इन तीनों पर सक्रिय मिला. तीसरा, अक्षर केवल देखा न जाए, हाथ से बनाया भी जाए, क्योंकि संकेत और हाथ की गति पर मस्तिष्क के मोटर तथा स्पर्श से जुड़े क्षेत्र सक्रिय होते हैं. इसी कारण वीडियो में अक्षर एक-एक स्ट्रोक से बनता है और पात्र वहीं अक्षर हवा में लिखते हैं. इसमें डॉ. मृत्युंजय मिश्रा (श्रवण बाधितार्थ विभाग, डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय) डॉ. अमित केशरी (विभाग प्रमुख, हेड एंड नेक सर्जरी डिपार्टमेंट एसजीपीजीआई) का भी सहयोग मिला.



ट्रायल के दौरान इस पर भी हुआ फोकस : डॉ. उत्तम कुमार ने बताया कि स्कूलों में हुए प्रारंभिक ट्रायल में पहली बात जो दिखी, वह थी बच्चों का ध्यान. बच्चे वीडियो पर देर तक टिके रहे और बीच में भटके नहीं. दूसरी बात, बच्चों ने अक्षर का आकार पहचानना और सही क्रम से लिखना शुरू किया. हिंदी में शिरोरेखा अंत में खींचने की आदत भी बनी. तीसरी बात दोहराव वाली स्क्रीन पर बच्चे स्वयं चित्रों के नाम बताने लगे.



प्रोजेक्ट के एनिमेशन के दौरान चुनौतियां : डॉ. उत्तम कुमार का कहना है कि प्रोजेक्ट को फाइनल की ओर ले जाने के दौरान हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती हाथ और चेहरे की थी. चूंकि यहां पूरा पाठ आंख से देखा जाता है, इसलिए उंगलियां, हथेली की गति और चेहरे के भाव साफ दिखने चाहिए. कार्टून जैसी सरलता बनाए रखते हुए हाथ की बनावट वास्तविक रखनी पड़ी, ताकि बच्चे उंगलियों की स्थिति देखकर नकल कर सकें. साथ ही पात्रों को श्रवण यंत्र पहनाया गया है. जिससे बच्चा स्वयं को उनमें देख सके. CBMR का 3डी अक्षरा प्रोजेक्ट. (Photo Credit : ETV Bharat) दूसरी चुनौती अक्षर के स्ट्रोक की थी. हिंदी का हर अक्षर उसी क्रम में बनना चाहिए जो विद्यालय में सिखाया जाता है और शिरोरेखा सबसे अंत में खींची जानी चाहिए. इसके लिए हर अक्षर की रेखाओं को अलग-अलग तोड़कर, क्रम और दिशा तय करके, विशेषज्ञों से जाँच कराने के बाद ही एनिमेशन बनाया गया. तीसरी चुनौती ध्यान की थी. जब अक्षर सिखाया जा रहा हो, उस समय पृष्ठभूमि शांत हो जाती है और हलचल रुक जाती है, ताकि बच्चे की नज़र अक्षर से न हटे. साथ ही हर अक्षर का दृश्य अलग रखा गया जैसे बगीचा, रसोई, कक्षा, चिड़ियाघर, खेल का मैदान.



लिखने के लिए यह जोड़ा गया : डॉ. उत्तम कुमार अनुसार तैयार एनिमेटेड वीडियो में अक्षर कार्ड पर एक-एक स्ट्रोक से बनता है. हर स्ट्रोक के आरंभ पर उसका क्रमांक दिखता है और एक मार्गदर्शक हाथ उसी दिशा में चलता है. जिससे बच्चे को दिखता है कि कहां से शुरू करना है और किधर जाना है. इसी समय दोनों पात्र वही अक्षर हवा में लिखते हैं. जिससे बच्चा साथ-साथ हाथ चलाने लगता है. शिक्षक या अभिभावक वीडियो को किसी भी बिंदु पर रोक कर बच्चे से हवा में और फिर कागज़ पर वही अक्षर बनवा सकते हैं. यही इसका अभ्यास चरण है. हर समूह के बाद दोहराव वाली स्क्रीन आती है, जहां बच्चे से पहले नाम पूछा जा सकता है. अभी यह वीडियो प्रारूप में है. अगले चरण में टच स्क्रीन पर उंगली से अक्षर बनवाने और उसी समय सही-गलत बताने वाला इंटरैक्टिव संस्करण प्रस्तावित है.