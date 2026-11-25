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8 साल का नन्हा घुड़सवार और 10 लाख का 'साधु', अनंत सिंह की बेटी की शादी में 'थार' जीतने को तैयार

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वैशाली: विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले के घोड़ा बाजार में इन दिनों 10 लाख रुपये का 'साधु' घोड़ा और उसका आठ वर्षीय मालिक विशाल सिंह आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले महज आठ साल के विशाल का हौसला किसी मंझे हुए घुड़सवार से कम नहीं है. वह विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में होने वाली घुड़दौड़ में हिस्सा लेकर इनाम की 'महिंद्रा थार रॉक्स' जीतने की तैयारी में जुटा है.

40 की रफ्तार से दौड़ाता है घोड़ा