8 साल का नन्हा घुड़सवार और 10 लाख का 'साधु', अनंत सिंह की बेटी की शादी में 'थार' जीतने को तैयार
Horseman Vishal Singh: सोनपुर मेले में बक्सर के घुड़सवार विशाल अपना घोड़ा साधु के साथ थार जीतने को तैयार है. रिपोर्ट-अमरेश शर्मा
Published : November 25, 2026 at 1:19 PM IST
वैशाली: विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले के घोड़ा बाजार में इन दिनों 10 लाख रुपये का 'साधु' घोड़ा और उसका आठ वर्षीय मालिक विशाल सिंह आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले महज आठ साल के विशाल का हौसला किसी मंझे हुए घुड़सवार से कम नहीं है. वह विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में होने वाली घुड़दौड़ में हिस्सा लेकर इनाम की 'महिंद्रा थार रॉक्स' जीतने की तैयारी में जुटा है.
40 की रफ्तार से दौड़ाता है घोड़ा
बक्सर निवासी विशाल ने महज सात साल की उम्र में अपने पिता से घुड़सवारी सीखी थी और पिछले एक साल से वह लगातार मैदान में अभ्यास कर रहा है. इतनी कम उम्र में भी वह अपने घोड़े साधु को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा लेता है.
"मेरे घोड़े का नाम साधु है और मैं पिछले एक साल से इसे चला रहा हूं. मुझे पापा ने घुड़सवारी सिखाई है और इतनी तेज रफ्तार में घोड़ा दौड़ाते समय मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है. मैं रेस जीतकर थार गाड़ी घर लाऊंगा." - विशाल सिंह, नन्हा घुड़सवार
'साधु' का काजू-किशमिश की शाही डाइट
मेले में पहुंचे विशाल की आंखों में जीत का सपना साफ झलकता है, जिसके लिए वह अपने घोड़े की सेहत का खास ख्याल रख रहा है. उसने बताया कि साधु को केवल घास, चोकर और भूसी ही नहीं, बल्कि ताकत बढ़ाने के लिए काजू और किशमिश भी खिलाया जाता है. यही शाही खुराक साधु को रेस के मैदान में सबसे आगे रखेगी.
बक्सर का 45 की रफ्तार वाले 'चेतक'
हालांकि, नन्हे विशाल के लिए जीत की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि उसे अपने ही जिले बक्सर के एक और चर्चित घोड़े 'चेतक' से कड़ी टक्कर मिलने वाली है. पांच साल की उम्र से सोनपुर मेले में आ रहे चेतक के मालिक राजकुमार भी बक्सर के ही रहने वाले हैं और इस घुड़दौड़ में शामिल होने जा रहे हैं.
"मेरे घोड़े का नाम चेतक है और यह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है. इसके जैसा घोड़ा कोई नहीं है. मुझे पूरी उम्मीद है कि पहला प्राइज थार मुझे ही मिलेगा." - राजकुमार, चेतक का मालिक
5 राज्यों से नदावां पहुंचे 100 घोड़े
अनंत सिंह के पैतृक गांव बाढ़ के नदावां में राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न जिलों से करीब 100 घुड़सवार अपने घोड़ों के साथ पहुंच चुके हैं. बाहर से आए इन घुड़सवारों और उनके घोड़ों के ठहरने व खान-पान के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिससे गांव में उत्सव जैसा माहौल है.
12 बीघे में बना रेस ट्रैक
घुड़दौड़ के लिए नदावां में 12 बीघे के मैदान में खास रेस ट्रैक तैयार किया गया है, जहां प्रथम विजेता को सफेद 'महिंद्रा थार रॉक्स', दूसरे को बाइक और तीसरे को स्कूटी मिलेगी. दिलचस्प बात यह है कि विधायक अनंत सिंह का प्रिय घोड़ा 'लाडला' इस रेस में नहीं दौड़ेगा, बल्कि दो ईरानी घोड़े केवल प्रदर्शनी के लिए मौजूद रहेंगे.
11 साल बाद दिखेगी शाही शादी
यह पूरा आयोजन विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी के विवाह समारोह का हिस्सा है, जो 25 नवंबर को बिहटा के रिटायर्ड सैन्य अधिकारी रणविजय कुमार के बेटे ऋषिकेश से शादी करने जा रही हैं. इससे पहले 2015 में बड़ी बेटी राजनंदिनी की शादी में भी ऐसी ही घुड़दौड़ हुई थी.
4 लाख मेहमानों के लिए 150 पकवान
इस शाही विवाह समारोह में देश-विदेश से करीब चार लाख मेहमानों के आने की संभावना है, जिनके स्वागत के लिए 150 प्रकार के लजीज पकवान बनवाए गए हैं. इसके अलावा, समारोह में शामिल होने वाले वीवीआईपी मेहमानों के लिए अन्य सुविधाएं भी हैं.
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