ETV Bharat / state

चलती स्कूल बस का फर्श टूटा, 8 वर्षीय छात्रा की पहिए से कुचलकर मौत; परिजनों ने किया हंगामा

स्कूल बस की जर्जर हालत घटना की जिम्मेदार. टूटा फर्श (लाल निशान में) ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़/मिर्जापुर: चलती बस का फर्श टूटने से 8 साल की मासूम छात्रा गिरी और पहिए से कुचलकर उसकी मौत हो गई. हादसे से गुस्साए परिजनों ने अलीगढ़ के गंगीरी चौक पर जमकर हंगामा किया. यह दुर्घटना कासगंज जिले के ढोलना थाना क्षेत्र में नगला साधू के पास हुई. वहीं, मिर्जापुर में वाराणसी-मिर्जापुर हाईवे पर बरईपुर गांव के सामने ट्रक से कुचलकर स्कूटी सवार पति-पत्नी की मौत हो गई है. दुर्घटना के बाद पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पहले जानें अलीगढ़ हादसा कैसे हुआ: गंगीरी के क्षेत्राधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि मृतक छात्रा अनन्या (8) दादों थाना क्षेत्र के नाए भाय की रहने वाली थी. उसके पिता रवि गंगीरी चौराहे पर जन सेवा केंद्र चलाते हैं. परिवार भी वहीं रहता है. परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं. अनन्या बुढ़िया कशेर स्थित माउंट इंटरनेशनल स्कूल में UKG की छात्रा थी. उसका बड़ा भाई गोलू भी वहीं पर कक्षा तीन में पढ़ता है. दोनों भाई-बहन रोजाना स्कूल बस से ही आना-जाना करते थे. चलती बस का फर्श टूटा: जानकारी के मुताबिक, शनिवार दोपहर स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों बच्चे स्कूल बस से घर लौट रहे थे. ड्राइवर पहले दूसरे बच्चों को ढोलना क्षेत्र में उतार चुका था. इसके बाद अनन्या और गोलू को छोड़ने के लिए आगे बढ़ा. जैसे ही बस नगला साधू के पास पहुंची, अचानक बस के अंदर फर्श का हिस्सा टूट गया और अनन्या संतुलन खोकर नीचे सड़क पर गिर गई. इससे पहले कि बस रोकी जाती, पिछला पहिया उसके ऊपर से गुजर गया.