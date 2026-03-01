ETV Bharat / state

चलती स्कूल बस का फर्श टूटा, 8 वर्षीय छात्रा की पहिए से कुचलकर मौत; परिजनों ने किया हंगामा

गंगीरी क्षेत्राधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि पिता ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ तहरीर दी है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

स्कूल बस की जर्जर हालत घटना की जिम्मेदार. टूटा फर्श (लाल निशान में)
स्कूल बस की जर्जर हालत घटना की जिम्मेदार. टूटा फर्श (लाल निशान में) (Photo Credit: ETV Bharat)
अलीगढ़/मिर्जापुर: चलती बस का फर्श टूटने से 8 साल की मासूम छात्रा गिरी और पहिए से कुचलकर उसकी मौत हो गई. हादसे से गुस्साए परिजनों ने अलीगढ़ के गंगीरी चौक पर जमकर हंगामा किया. यह दुर्घटना कासगंज जिले के ढोलना थाना क्षेत्र में नगला साधू के पास हुई.

वहीं, मिर्जापुर में वाराणसी-मिर्जापुर हाईवे पर बरईपुर गांव के सामने ट्रक से कुचलकर स्कूटी सवार पति-पत्नी की मौत हो गई है. दुर्घटना के बाद पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

पहले जानें अलीगढ़ हादसा कैसे हुआ: गंगीरी के क्षेत्राधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि मृतक छात्रा अनन्या (8) दादों थाना क्षेत्र के नाए भाय की रहने वाली थी. उसके पिता रवि गंगीरी चौराहे पर जन सेवा केंद्र चलाते हैं.

परिवार भी वहीं रहता है. परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं. अनन्या बुढ़िया कशेर स्थित माउंट इंटरनेशनल स्कूल में UKG की छात्रा थी. उसका बड़ा भाई गोलू भी वहीं पर कक्षा तीन में पढ़ता है. दोनों भाई-बहन रोजाना स्कूल बस से ही आना-जाना करते थे.

चलती बस का फर्श टूटा: जानकारी के मुताबिक, शनिवार दोपहर स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों बच्चे स्कूल बस से घर लौट रहे थे. ड्राइवर पहले दूसरे बच्चों को ढोलना क्षेत्र में उतार चुका था. इसके बाद अनन्या और गोलू को छोड़ने के लिए आगे बढ़ा.

जैसे ही बस नगला साधू के पास पहुंची, अचानक बस के अंदर फर्श का हिस्सा टूट गया और अनन्या संतुलन खोकर नीचे सड़क पर गिर गई. इससे पहले कि बस रोकी जाती, पिछला पहिया उसके ऊपर से गुजर गया.

हादसे के बाद ड्राइवर बच्ची के शव को लेकर गंगीरी चौराहे पहुंचा. घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और चौराहे पर जाम लगा दिया. लोगों ने स्कूल प्रबंधन और बस की खराब स्थिति को हादसे का जिम्मेदार ठहराया.

उनका कहना था कि जर्जर बस में बच्चों को ढोना सीधी लापरवाही है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर बाद जाम खुलवाया गया. गंगीरी के क्षेत्राधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि बच्ची के पिता ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ तहरीर दी है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

मिर्जापुर सड़क हादसे में दंपति की मौत.
मिर्जापुर सड़क हादसे में दंपति की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)

अब जानें मिर्जापुर में दंपति की मौत कैसे हुई: अदलहाट थाना प्रभारी अजय सेठ ने बताया कि जमालपुर थाना क्षेत्र के रीवा जयपट्टी कलां गांव निवासी नंदू राम (63) अपनी पत्नी कृष्णावती (58) के साथ स्कूटी से वाराणसी से नरायनपुर की ओर आ रहे थे.

वाराणसी-मिर्जापुर हाईवे पर बरईपुर के सामने सोनभद्र के कट मार्ग पर पीछे से आ रही टेलर ट्रक की चपेट में आने से दोनों पति-पत्नी गंभीर घायल हो गए. ग्रामीणों ने उन्हें रामनगर स्थित लालबहादुर शास्त्री चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई.

थाना प्रभारी अजय सेठ ने बताया कि मृतक नंदू राम खेती किसानी का कार्य करते थे. उनके दो बेटे और तीन बेटियां हैं, जिनकी शादी की जा चुकी है. बेटे नागेंद्र सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. विधिक कार्रवाई की जा रही है.

