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रोहतक में बरसाती पानी से भरे प्लॉट में डूबने से मासूम की मौत, परिजनों का आरोप - तमाशा देखते रहे लोग

हरियाणा के रोहतक में बरसाती पानी से भरे प्लॉट में बच्चा डूब गया और परिजनों का आरोप है कि लोग तमाशा देखते रहे.

Eight year old boy drowns in a rainwater filled plot in Rohtak onlookers just watch the spectacle
रोहतक में बरसाती पानी से भरे प्लॉट में डूबने से मासूम की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 8, 2026 at 4:16 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 4:32 PM IST

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रोहतक : हरियाणा के रोहतक में सीजन की पहली मूसलाधार बारिश ने जहां प्रशासन के दावों की पोल खोल दी तो वहीं इंसानियत को शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है. दरअसल बरसाती पानी से भरे प्लॉट में बिहार के प्रवासी मजदूर का 8 साल का बेटा डूब गया. परिजनों का आरोप है कि लोग इस दौरान तमाशा देखते रहे और करीबन एक घंटे के बाद पुलिस जवानों ने बच्चे के शव को बाहर निकाला. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है.

8 साल का मासूम डूबा : रोहतक के रैनकपुरा इलाके में बारिश के पानी से भरे प्लॉट में एक 8 साल का मासूम डूब गया. मृतक बच्चे की पहचान संतोष के रूप में हुई है. संतोष अपने दो भाइयों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर गया था. खेलते-खेलते तीनों बच्चे बारिश के पानी से भरे प्लॉट में पहुंच गए. परिजनों के मुताबिक संतोष और उसके साथ मौजूद दो बच्चे पानी में डूबने लगे. दो बच्चे किसी तरह तैरकर बाहर निकल आए, लेकिन संतोष पानी में फंस गया. आरोप है कि आसपास मौजूद लोग बच्चे को पानी में डूबता देखते रहे. दोनों बच्चे घर पहुंचे और परिवार को घटना की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने बच्चे को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

रोहतक में बरसाती पानी से भरे प्लॉट में डूबने से मासूम की मौत (ETV Bharat)

बिहार का रहने वाला है परिवार : मूल रूप से बिहार के रहने वाले नरेश रोहतक में अपनी पत्नी गीता और छह बच्चों के साथ रहते हैं. इस हादसे के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. मां गीता ने बताया कि उसका बेटा खेलने गया था और उसे नहीं पता था कि बारिश का पानी उसके बच्चे की जिंदगी निगल लेगा. आपको बता दें कि रोहतक में पिछले 24 घंटे के दौरान जमकर बारिश हुई है. जिले में सबसे ज्यादा 118 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में खुले प्लॉट और जलभराव वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. मासूम की मौत ने एक बार फिर प्रशासन और आम लोगों की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं एएसपी आयुष यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि डायल 100 के जरिए बच्चे के डूबने की सूचना मिली थी, मौके पर दो पुलिसकर्मी भेजे गए जिन्होंने बच्चे की डेड बॉडी को बाहर निकाला.

Last Updated : August 8, 2026 at 4:32 PM IST

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रोहतक में डूबा बच्चा
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