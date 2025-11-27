ETV Bharat / state

यात्रीगण कृपया ध्यान दें ! झांसी से डायवर्ट होकर कोटा के सोगरिया होकर गुजरेंगी ये ट्रेनें, इन स्टेशनों पर भी होगा स्टॉपेज

कोटा : देशभर में रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य चल रहे हैं और ऐसा ही कार्य उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन पर भी जारी है. इसके चलते झांसी से गुजरने वाली कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है. इनमें से आठ ट्रेनें ऐसी हैं, जो अब कोटा के सोगरिया स्टेशन से होकर गुजरेंगी.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के अंतर्गत आने वाले वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वॉशेबल एप्रन को हटाया जा रहा है. वहां नई गिट्टी रहित पटरी बिछाने का कार्य चल रहा है. इस कारण आठ यात्री गाड़ियों को बदले हुए मार्ग से चलाया जा रहा है. इन ट्रेनों को अब मथुरा से कोटा व बारां होते हुए बीना की ओर रूट किया गया है.

