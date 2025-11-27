यात्रीगण कृपया ध्यान दें ! झांसी से डायवर्ट होकर कोटा के सोगरिया होकर गुजरेंगी ये ट्रेनें, इन स्टेशनों पर भी होगा स्टॉपेज
झांसी स्टेशन पर नई पटरी बिछाने का कार्य चल रहा है. इस कारण कुछ ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाया जा रहा है.
Published : November 27, 2025 at 1:55 PM IST
कोटा : देशभर में रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य चल रहे हैं और ऐसा ही कार्य उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन पर भी जारी है. इसके चलते झांसी से गुजरने वाली कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है. इनमें से आठ ट्रेनें ऐसी हैं, जो अब कोटा के सोगरिया स्टेशन से होकर गुजरेंगी.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के अंतर्गत आने वाले वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वॉशेबल एप्रन को हटाया जा रहा है. वहां नई गिट्टी रहित पटरी बिछाने का कार्य चल रहा है. इस कारण आठ यात्री गाड़ियों को बदले हुए मार्ग से चलाया जा रहा है. इन ट्रेनों को अब मथुरा से कोटा व बारां होते हुए बीना की ओर रूट किया गया है.
पढ़ें: मिडिल बर्थ खोलने का क्या है नियम ? रेलवे ने जारी किए दिशा-निर्देश
इन ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, हरिद्वार, चंडीगढ़, मदुरई, शिरडी, कालका, नांदेड़, वैष्णो देवी, चेन्नई सेंट्रल, यशवंतपुर व श्री माता वैष्णो देवी कटरा सहित अन्य स्टेशनों पर जाने वाले यात्री प्रभावित होंगे. ऐसे में यात्रियों को अगले डेढ़ महीने तक कोटा के सोगरिया स्टेशन से यात्रा करने का अवसर मिलेगा. यह ट्रेनें मथुरा, बयाना, सोगरिया, रुठियाई व बीना स्टेशनों पर रुकेंगी.
ये ट्रेनें मथुरा, बयाना, सोगरिया, रुठियाई व बीना होकर गुजरेंगी:
- ट्रेन नंबर 12172 हरिद्वार - लोकमान्य तिलक टर्मिनस: 6 जनवरी, 2026 तक, प्रत्येक बुधवार और शनिवार को सोगरिया से गुजरेगी.
- ट्रेन नंबर 22456 कालका - साईं नगर शिरडी: 4 जनवरी, 2026 तक, प्रत्येक शुक्रवार व सोमवार को सोगरिया से गुजरेगी.
- ट्रेन नंबर 12214 दिल्ली सराय रोहिल्ला - यशवंतपुर: 5 जनवरी तक, प्रत्येक मंगलवार को सोगरिया से गुजरेगी.
- ट्रेन नंबर 12754 हजरत निजामुद्दीन - नांदेड: 7 जनवरी तक, प्रत्येक गुरुवार को सोगरिया से गुजरेगी.
- ट्रेन नंबर 16318 श्री माता वैष्णो देवी कटरा - कन्याकुमारी हिमसागर एक्सप्रेस: 5 जनवरी तक, प्रत्येक मंगलवार को सोगरिया से गुजरेगी.
- ट्रेन नंबर 20494 चंडीगढ़ - मदुरई: 5 जनवरी तक, प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को सोगरिया से गुजरेगी.
- ट्रेन नंबर 16032 श्री माता वैष्णो देवी कटरा - चेन्नई सेंट्रल: 6 जनवरी तक, प्रत्येक बुधवार, शनिवार और रविवार को सोगरिया से गुजरेगी.
- ट्रेन नंबर 16788 श्री माता वैष्णो देवी कटरा - तिरुनेलवेली: 1 जनवरी तक, प्रत्येक शुक्रवार को सोगरिया से गुजरेगी.