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बुलंदशहर से आठ शातिर चोर को गिरफ्तार, मंदिर के घंटा समेत वाहन और असलहा बरामद

बुलंदशहर: जनपद थाना बीबीनगर पुलिस के द्वारा अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, सोमवार को मुखबिर की सूचना पर कार्यवाई करते हुए एक अंतरजनपदीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने गिरोह के 8 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है.



एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजय के अनुसार, गिरफ्तार चोरों की पहचान सलमान, हाशिम, साहिल, अनस, फरदीन, अयान, फिरोज और इनाम के तौर पर हुई है. पुलिस ने शातिर चोरों के पास से मंदिर से चोरी किये गए पीतल के घंटे, शेर, मोर, 1 डीवीआर, तांबे के तार, 1 स्कूटी, 1 कार, 1 तमंचा, जिंदा कारतूस, चाकू के साथ 10,850 रुपए नगदी बरामद की है.



अभिषेक प्रताप अजेय का कहना है कि गिरफ्तार चोरों का लंबा अपराधिक इतिहास रहा है. सलमान नाम का शातिर चोर एग्रीमेंट पर ओला टैक्सी चलाने के नाम पर रैकी करता था, रैकी के बाद मौका मिलते ही ये अपने साथियों के साथ मंदिर, ट्यूबवेल, बंद मकान समेत अन्य जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम देता था.



इन चोरों द्वारा थाना बीबीनगर, अगौता, सिकंदराबाद और अन्य जनपद जैसे हापुड़ और गाजियाबाद में भी कई चोरी के घटनाओं को अंजाम दिया गया है, गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, ताकि आगे की कार्यवाई की जा सके.

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